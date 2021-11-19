Особый счет: бизнес призвал власти вводить QR-коды дифференцированно

Бизнес призвал власти не вводить QR-коды в сегментах с низкой социальной контактностью — например, автосервисах, шиномонтажах, предприятиях бытовых услуг, непродовольственных магазинах, товары в которых можно приравнять к продукции первой необходимости (детские и зоотовары, средства гигиены). Об этом сказано в письме московского отделения «Опоры России» мэру столицы Собянину. Каждый регион должен будет разработать свои критерии по включению бизнеса в перечень объектов с обязательным применением QR-кодов. В Госдуме считают правильным рассмотреть предложения бизнеса — к разным сегментам необходим дифференцированный подход.

Бизнес-подход

Обсуждение законопроекта о введении QR-кодов при посещении общественных мест и использовании некоторых видов транспорта будет проходить на региональном уровне , следует из письма московского отделения «Опоры России» в адрес мэра столицы Сергея Собянина (есть у «Известий»). Субъекты разработают свои критерии по включению бизнеса в перечень объектов с их обязательным применением. Как сказали «Известиям» в «Единой России», детально говорить о проекте можно будет только после получения отзыва регионов и консультаций с экспертным сообществом.

Введение QR-кодов для посещения общественных мест, предприятий торговли, общественного питания и сферы обслуживания крайне значимо с точки зрения возможных экономических последствий, сказано в письме «Опоры России». В организации предложили привлечь представителей деловых сообществ Москвы к разработке критериев. По мнению авторов письма, следует исключить из перечня сегменты с низкой социальной контактностью, а также предприятия, товары и услуги которых потенциально можно приравнять к категориям первой необходимости и высокой соцзначимости и востребованности.

Особый счет Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

— При введении QR-кодов следует учитывать специфику каждой отрасли бизнеса, иначе потери, в первую очередь сокращение рабочих мест, могут стать серьезной социальной проблемой для Москвы , — подчеркнул руководитель столичного отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

В числе сегментов, социальная контактность с потребителем в которых крайне низка — автосервисы, автомойки, шиномонтажи, бытовые услуги, услуги химчисток и прачечных , сказал он. По мнению специалиста, QR-коды не стоит вводить и для посещения магазинов с продукцией, которую можно приравнять к товарам первой необходимости вроде детских и зоотоваров, средства гигиены и других.

— Автосервисы и шиномонтажи можно сделать полностью бесконтактными. Клиенты оставляют ключи от машины, обсуждают стоимость работ по телефону, могут следить за ходом сервиса с помощью видео онлайн. При этом такие услуги можно назвать и жизненно необходимыми, по крайней мере в локдаун мы не закрывались, — рассказал заместитель гендиректора компании «Мотор-эксперт» Борис Осипов.

По мнению сооснователя компании по производству и продаже детской одежды Lucky Child Арона Тухватуллина, ввод ограничений в определенных сегментах бизнеса нарушает экономическую цепочку, хотя последствия сразу неочевидны. Также предприниматель считает, что целесообразно будет освободить от системы QR-кодов детей до 18 лет, которых не прививают.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) предложили обнулить уже введенные в регионах ограничения и совместно с представителями профильного сообщества разработать единые для всех стандарты. Возможно, стоит выделить разные уровни опасности в зависимости от темпов роста заболеваемости (например, зеленый, желтый, оранжевый), отметил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Особый счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ввод ограничений логичен в зданиях, где высокий трафик и непродуманные логистические решения, а для новых хорошо спроектированных объектов со всеми мерами безопасности такие решения избыточны , полагает генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

По мнению члена координационного совета «Деловой России», основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, не следует вводить QR-коды в кафе и ресторанах. У предприятий нет возможности проверять коды. Кроме того, новые правила могут привести к потерям оборота в 30–50%, что заставит отрасль либо работать нелегально, либо закрыть бизнес, подчеркнул предприниматель.

Председатель комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов считает, что систему надо вводить или повсеместно, или вообще не вводить. А член генерального совета «Деловой России», совладелец и управляющий партнер «ФранклинсБургер» Пеер Яков уверен: QR-коды должны быть везде — даже в общественном транспорте или при посещении стоматолога.

«Известия» направили запрос в мэрию столицы.

Властные мнения

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов согласен с тем, что подход к разным сегментам бизнеса должен отличаться.

— Нужно разделять: есть вопрос вакцинации, иммунитета, а есть проверки QR-кодов. Человек приходит в учреждение, а у него просят QR-код и удостоверение личности, это унизительно. С другой стороны, мы должны понимать, что свирепствует эпидемия. Поэтому это вопрос деликатный и острожный, правильное решение которого не должно допустить повышение градуса напряженности в обществе , — пояснил он «Известиям».

Особый счет Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

Первый зампред фракции «Справедливой России» Олег Нилов также считает, что к предложениям «Опоры России» можно присмотреться, но в другой интерпретации.

— Речь идет о том, чтобы граждан, если они переболели и у них нет QR-кода, но есть антитела, или не сделали прививку из-за медотвода, организовать экспресс-тестирование. Такое предложение к нам поступило от бизнеса, который выразил готовность самостоятельно организовать эту процедуру. Мы готовы это предложение поддержать. Но з адача правительства, чтобы эти тесты были доступны и бесплатны, а не за деньги граждан , — заявил «Известиям» парламентарий.

В КПРФ, напротив, не видят смысла в предложении московских предпринимателей, так как большие очереди могут быть и в местах, которые были указаны в письме.

— Если вводить, то критерием может быть только большое скопление людей, а не форма деятельности предприятия. И государство должно определить четкие правила и параметры для таких скоплений. Большие очереди могут быть и на шиномонтажах, и в непродовольственных магазинах. Поэтому нет смысла их исключать из общего списка. В целом же наша фракция против того, как сейчас пытаются ввести QR-коды. На наш взгляд, это не остановит эпидемию, — заявил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его словам, если государство хочет вводить QR-коды, оно должно однозначно и честно объяснить причины этого шага, определить четкие критерии, где и почему вводятся такие требования, подчеркнул парламентарий.

В пресс-службе фракции «Новые люди» «Известиям» сказали, что законопроект о QR-кодах требует изучения.