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Всем всё покажи: как будет работать система проверки QR-кодов при перелетах

Не исключено, что их придется предъявлять дважды
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Всем всё покажи: как будет работать система проверки QR-кодов при перелетах
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2021-11-12 18:38:42
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Авиаперевозчиков могут обязать дважды проверять у пассажиров QR-коды: первый раз при покупке билетов, второй — при регистрации на рейс на стойке или посадке в самолет, если была пройдена онлайн-регистрация, узнали «Известия». Такой вариант, по данным двух информированных источников, сейчас обсуждается с авиаотраслью. Предполагается, что без кода билеты нельзя будет купить у российских авиакомпаний и агентов по их продаже. По словам собеседников «Известий», перевозчики должны будут интегрироваться с порталом «Госуслуги» для продажи билетов вакцинированным пассажирам. В случае с иностранными компаниями — возможность приобрести авиабилеты, не имея QR-кода, сохранится, но перевозка будет аннулирована, если не предоставить авиакомпании код за сутки до вылета.

Минцифры сейчас разрабатывает программное обеспечение для проверки кодов, его запуск в тестовом режиме ожидается в декабре. Минтрансом тем временем ведется разработка нормативного регулирования введения особого допуска граждан к транспортным услугам. Ведомство 11 ноября попросило участников авиаотрасли представить свою позицию в течение одного дня. Это следует из письма министерства Росавиации, Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и «Аэрофлоту» (есть у «Известий»).

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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Проверить дважды

Минтранс попросил участников авиаотрасли представить за один день свою позицию по нормативно-правовому регулированию введения особого допуска граждан к транспортным услугам. Это следует из письма от 11 ноября директора департамента государственной политики в области гражданской авиации ведомства Светланы Петровой «Аэрофлоту», Росавиации и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«В рамках проработки вопроса о введении особенностей допуска граждан к транспортным услугам прошу представить в срок до 12.11.2021 предложения по нормативному регулированию…», — сказано в документе.

Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что такое поручение действительно есть, предложения пока готовятся. В ведомстве, Росавиации и «Аэрофлоте» на запрос «Известий» не ответили.

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Посадочный талон и билеты
Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Разрабатываемое Минтрансом нормативное регулирование в первую очередь включает порядок «размещения пассажиром на официальном интернет-сайте перевозчика сведений о медицинской документации, ее проверки перевозчиком и направления уведомления пассажиру о результатах проверки либо расторжении договора (воздушной перевозки. — «Известия») в одностороннем порядке и его формы», говорится в письме.

Это первая из двух проверок, осуществлять которые предложено авиакомпаниям. Другая — «при регистрации на рейс и посадке пассажира на борт воздушного судна, включая проведение проверки действительности медицинской документации», следует из письма Минтранса. По словам источника «Известий», QR-код при посадке в самолет будет проверяться у пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс онлайн.

Справка «Известий»

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ регулирует порядок использования QR-кодов на авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках, говорится в сообщении на сайте правительства. Пассажирам потребуется предъявлять: QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации или подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при перелете.

Как это будет работать

По словам двух источников «Известий» в отрасли, вопрос о том, чтобы без QR-кода авиабилет было невозможно купить, принципиально решен. Предполагается, что российские авиакомпании и агентов по продаже билетов обяжут интегрировать систему проверки QR-кодов при продаже перевозки у себя на сайте. Де-факто она должна быть связана с госуслугами — другого способа проверить QR-код пассажира при продаже билета нет, сообщили «Известиям» два собеседника.

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Сотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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По словам одного из них, в течение месяца Минцифры доработает ПО для интеграции авиакомпаний с порталом «Госуслуг» и проверки кодов при продаже авиабилетов, его запуск в тестовом режиме ожидается в декабре. Введение QR-кодов на воздушном транспорте, запланированное на середину января, возможно не ранее 15 февраля, уверен другой источник «Известий».

«Известия» направили запрос в Минцифры.

В случае с иностранными компаниями, к которым такие требования не применимы, возможность приобрести авиабилеты без QR-кода сохранится. Но пассажир получит уведомление о необходимости предоставить ей QR-код. Для этого будет установлено два срока: первый — за 14 дней до вылета для тех, кто купил билета раньше, чем за две недели до него, в остальных случаях — за 24 часа. В случае, если пассажир не предоставит необходимый документ за сутки до вылета, авиакомпания должна будет в одностороннем порядке аннулировать договор воздушной перевозки с полным возвратом уплаченных средств.

То, что в случае отсутствия у пассажира необходимой медицинской документации, авиакомпании должны будут в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки с таким клиентом, следует и из письма Минтранса. При этом перевозчики должны будут вернуть такому пассажиру провозную плату в полном объеме, сказано в документе.

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Посадка пассажиров в самолет
Фото: ТАСС/Елена Верещака

Минтранс разрабатывает порядок продажи авиабилетов и посадки на борт воздушного судна для категорий лиц, на которых не распространяются требования о наличии медицинской документации. К ним, согласно письму ведомства, могут отнести граждан РФ, совершающих международные воздушные или международные ж/д перевозки, привитых вакциной, не зарегистрированной на территории РФ, россиян, которые возвращаются в страну с территории другого государства и лиц, не являющиеся гражданами России.

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Падение перевозок

Оформление авиабилетов по QR-коду приведет к сложностям с дешевыми перелетами, билеты на которые продаются заранее, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— В этом случае, считаем, что целесообразнее ввести QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода, — сказал 11 ноября Дмитрий Горин РИА Новости.

Против проверки QR-кодов при покупке авиабилетов выступила авиакомпания «Победа», заявив, что это нарушит права пассажиров: те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше. О том, что нельзя применять QR-код при покупке билета, заявлял гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, выступая в Совете Федерации 9 ноября. По предварительной оценке S7 Airlines, пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50% после введения таких правил.

При этом «Победа» «всецело поддерживает запрет на осуществление регистрации и полёта без QR-кода». А Михаил Полубояринов назвал нормальным проверку кодов при посадке в самолет.

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Стюардесса в салоне самолета
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Мы с соответствующим программным обеспечением сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки, — добавил он.

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В Совете Федерации считают, что введение QR-кодов для авиаперелетов и поездок по железной дороге позволит существенно повысить число привитых граждан. Тем не менее нужно выработать комфортную и удобную систему проверки этих документов, добавили там.

Использование QR-кодов нужно сделать беспрепятственным для всех, у кого они есть. Нужно довести эту систему до автоматизма по аналогии с банковскими картами, когда всё делается в одно касание, — подчеркнул в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Министр транспорта Виталий Савельев, объясняя необходимость их введения также отметил, что проверка QR-кодов не должна создавать сложностей для пассажиров. Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие систем бронирования и госуслуг, сказал он на пресс-конференции 12 ноября.

А глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что предложенные ограничения прав в связи сами не противоречат Конституции.

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