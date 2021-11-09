Детские жалости: перевозчиков призвали вернуть деньги за сгоревшие в «ковикулы» билеты

Общественники призвали Минтранс рекомендовать железнодорожным и авиакомпаниям вернуть детям билеты за отмененные поездки в период нерабочих дней. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило ведомство дать перевозчикам соответствующие рекомендации, следует из письма его председателя Ильи Зотова (есть у «Известий»). После объявления нерабочих дней с конца октября было отменено множество мероприятий, закрылись кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры. На это же время выпали школьные каникулы, на которые родители спланировали совместный отдых с детьми и поездки в организованные туры в другие города, купив невозвратные билеты на самолеты и поезда. Возврат денег или обмен билетов на другие даты по действующим правилам невозвратных тарифов перевозчиков не предусмотрен. Проблема затрагивает десятки тысяч детей по стране, указали авторы инициативы.

Сорванный отдых

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Минтранс рекомендовать авиакомпаниям вернуть невозвратные билеты детям и сопровождающим их лицам , которые на школьные каникулы спланировали поездки в другие города, где были отменены образовательные и культурные мероприятия. Это следует из обращения председателя ООП и члена Общественной палаты РФ Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву (документ есть у «Известий»).

После объявления о периоде нерабочих дней в октябре-ноябре в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом было отменено множество мероприятий, закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры, а также другие заведения . На это же время выпали школьные каникулы , на которые родители спланировали совместный отдых с детьми и поездки в организованные туры в другие города, купив невозвратные билеты на самолеты и поезда.

Детские жалости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Из-за принятия новых ограничений сложилась непростая ситуация с посещением образовательных и культурных мероприятий детьми в составе организованных групп. Все мероприятия отменились или были перенесены», — указал Илья Зотов в своем обращении.

При этом возврат денег или обмен билетов на другие даты по действующим правилам невозвратных тарифов перевозчиков не предусмотрен . Реализация предложения позволит родителям с детьми перенести свой отдых на другой период, считают в ООП.

Вопрос справедливости

В связи с введенными антиковидными ограничениями в нерабочие дни отдых многих детей был сорван, поделился мнением с «Известиями» Илья Зотов.

— Первая неделя ноября традиционно выпадает на школьные каникулы, поэтому родители заранее купили билеты на поезда и самолеты. При этом приобретаются билеты самые бюджетные и невозвратные, которые в нынешней ситуации вернуть не представляется возможным. К нам поступило несколько обращений в устном виде, но мы считаем, что эта история затрагивает десятки тысяч детей по стране, включая организованный отдых , — указал он.

По мнению Ильи Зотова, было бы справедливо рекомендовать авиакомпаниям и железнодорожным перевозчикам сделать все билеты для детей и сопровождающих их лиц с 30 октября по 30 ноября возвратными, дав возможность желающим вернуть деньги за проезд в полном объеме или получить сертификат равным номиналом на будущее путешествие.

Детские жалости Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Таким образом мы позволим перенести средства на отдых детей в зимнем периоде или сдвинуть на весну . Это решение будет позитивно воспринято родителями и детьми, чей отдых не состоялся, — добавил председатель ООП.

У «Уральских авиалиний» для всех категорий граждан действует акция «Все билеты возвратные», сообщила «Известиям» пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. По ее словам, деньги за билеты, купленные в период с 9 августа 2021 года по 25 апреля 2022 года, вылет по которым запланирован с 1 сентября этого года по 25 апреля года следующего, можно вернуть в полном размере. Речь в том числе о невозвратных тарифах. Акция распространяется на все регулярные российские рейсы авиакомпании, сдать места необходимо за 48 часов до вылета, добавила представитель перевозчика.

В других авиакомпаниях, ФПК и Минтрансе на запрос «Известий» не ответили.

Социальная мера

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев счел инициативу ООП неоднозначной: о граничения изменили планы множества путешественников, но в перечне оснований для вынужденного возврата в Воздушном кодексе отсутствуют противоэпидемиологические мероприятия.

— Полагаю, что нужно либо вносить правки в Воздушный кодекс, либо уповать на добрую волю перевозчиков, которые ранее делали невозвратные билеты возвратными либо позволяли менять дату вылета, — сказал эксперт.

Детские жалости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его мнению, на уровне Минтранса этот вопрос надо решать системно, а с авиакомпаниями следует вести диалог в формате писем с рекомендацией пойти клиентам навстречу.

— Просьба к перевозчикам вернуть деньги за такие билеты — это скорее мера социальной поддержки, и это правильно. Однако пока это не изложено в виде постановления правительства или поправки в закон, то остается рекомендацией, выполнение которой — на усмотрение перевозчика , — сказала «Известиям» руководитель практики имущественных отношений национальной юридической службы Amulex.ru Галина Гамбург.

Если сам рейс не отменен, а у пассажира просто отпала необходимость в поездке, так как отменены все мероприятия, у авиакомпании нет обязательства вернуть деньги, добавила юрист.