Граду и миру: помогут ли льготные кредиты туристическим проектам

Ростуризм одобрил первые проекты, которые получат льготные кредиты на сумму 140 млрд рублей по ставке 3–5% на строительство и реконструкцию отелей . Подробности — в материале «Известий».

14 тыс. новых номеров

Решение о предоставлении льготных кредитов на строительство и реконструкцию отелей дает возможность создать реальную площадку для инвестирования в туристическую инфраструктуру, не откладывая начало этого процесса на 3–5 лет , рассказал «Известиям» директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Кроме того, это поможет диверсифицировать турпродукт и запустить стартапы на внутреннем рынке.

Как сообщили «Известиям» в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, объем инвестиций по первым 38 одобренным проектам составит около 200 млрд рублей, из которых 140 млрд рублей будет привлечено в виде льготных кредитов. Это позволит уже в ближайшие 2–3 года создать около 14 тыс. новых современных номеров различных категорий звездности. При этом первые проекты по реконструкции будут готовы уже в следующем году.

— Кредиты инвесторам будут предоставляться на срок до 15 лет, а государство будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Перечень одобренных Ростуризмом проектов, согласно правилам, был согласован подкомиссией правительственной комиссии по туризму.

Граду и миру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Подобное льготное кредитование — совершенно новая мера поддержки отрасли, которая впервые реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проекты для отбора, в соответствии с правилами, в Ростуризм предоставляют уполномоченные банки, после чего их должна одобрить подкомиссия правительственной комиссии по туризму. В общей сложности до 2024 года на субсидирование банками процентной ставки в рамках национального проекта запланировано выделить почти 19 млрд рублей.

— 75% одобренных проектов будет находиться под управлением крупных федеральных и международных гостиничных операторов, — рассказал гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. — Их присутствие гарантирует качество предоставляемых услуг, высокий уровень сервиса и безопасности, а также создает конкурентную среду в отрасли. Мы постарались поддержать проекты на курортных территориях — там, где наиболее остро не хватает качественной круглогодичной туристической инфраструктуры.

Ожидается, что более половины поддержанного номерного фонда (порядка 9 тыс. номеров) будет создано в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Ярославской и Тверской областях (Завидово), Карачаево-Черкесии (Архыз). Еще около 1 тыс. номеров поддержано в Сибири и на Дальнем Востоке — в Шерегеше, на Байкале, в Приморском крае и Сахалинской области.

Мера поддержки ради восстановления

Новая мера поддержки благотворно повлияет на восстановление и развитие туристической отрасли, но она — лишь часть комплекса мер по поддержке турбизнеса государством.

— С некоторыми современными вызовами бизнес может справляться самостоятельно, однако ему необходимо правильно и поэтапно распределять силы и средства, которых сегодня, к сожалению, не так много, — говорит Александр Осауленко.

Так, по его суждению, необходима пролонгация постановления правительства от 20 июля прошлого года в части дальнейшего планового и постепенного возврата гражданам денежных средств, внесенных в туркомпании в 2019 и в 2020 годах. Документ был рассчитан на быстрое восстановление рынка, максимум до года. «Но сегодня, спустя более чем полтора года, видно, что в массе своей международный туристический рынок еще закрыт. Основная часть средств находится у партнеров за рубежом и не может быть востребована», — отмечает специалист. В связи с этим профессиональные общественные объединения уже обратились к правительству с просьбой о пролонгации действия прошлогоднего постановления. Сейчас этот вопрос прорабатывается Федеральным агентством по туризму совместно с бизнес-сообществом.

Граду и миру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам замдиректора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгения Плисецкого, новая мера представляет собой одну из составляющих целого комплекса мероприятий, направленных на систематическую и комплексную поддержку развития туристической индустрии. Выделенные средства пойдут на создание новых средств размещения, чтобы обеспечить покрытие дефицита спроса на внутреннем рынке в условиях пандемии, подчеркивает эксперт.

— Вопросы возникают с точки зрения оперативности и контроля за освоением выделенных средств и соблюдения сроков возведения заявленных объектов, — говорит Евгений Плисецкий. — С другой стороны, одновременно с вводом объектов должна быть организована и инфраструктурная подготовка территории вокруг них — речь идет об удобных транспортных схемах, качественном благоустройстве мест общественного пользования, организации дополнительных активностей для туристов.

При этом, по его мнению, важно уделять внимание не только реконструкции и созданию новой современной инфраструктуры, но и качеству сервиса — подготовке персонала отелей, гидов и экскурсоводов, сертификации мест размещения.

Что осталось за рамками

— Понятно, что 38 проектов не сделают погоду во всей индустрии туризма и гостеприимства, но само по себе появление этих проектов и выделение суммы в размере 140 млрд рублей на строительство средств размещения различных категорий с совокупным номерным фондом около 14 тыс. номеров — это уже большой шаг вперед в поддержке внутреннего туризма , — убеждена профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Эксперт полагает, что среди других приоритетных направлений инвестирования в развитие внутреннего туризма сейчас можно назвать инфраструктуру — дороги, пляжи, коммунальное обеспечение (свет, газ)— объектов размещения и туристического показа, создание мест для санитарно-гигиенических стоянок и другие объекты, которые делают туристическую дестинацию привлекательной.

— При планировании инвестиций в гостиничный бизнес необходимо учитывать практики строительства гостиниц в странах, специализирующихся на развитии туризма. Вкладываясь в длительные проекты, следует понимать, как будет меняться потребительское поведение через 5–10 лет, — говорит профессор.

Однако президент Ассоциации гастрономического туризма России Андрей Парамонов полагает, что «такие инвестиции всё же мало что дадут».

— Это процесс ради процесса, — считает Андрей Парамонов. — Потому что в туристической отрасли системный кризис. Не первый год государство вкладывается в развитие средств размещения. Но главный вопрос: кто будет работать? У нас на государственном уровне совершенно игнорируется подготовка и обучение тех же поваров и официантов. Официант уже давно не профессия, а подработка для студентов. А чем кормить постояльцев этих отелей?

Граду и миру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперт акцентирует, что наплыв отдыхающих на отечественных курортах — это еще не «победа российского туризма».

— Это лишь временное явление, связанное с безысходностью от закрытия зарубежных направлений, — отмечает Андрей Парамонов. — Сейчас наш туризм страдает не столько от недостатка номерного фонда, сколько от отсутствия качественных услуг, качественного питания и качественного сервиса. Да и накачка отелями происходит не там, где это требуется. Крым, Калининград, курорты Краснодарского края — и без того довольно перегретые направления. В этих регионах масса санаториев, отелей и частных гостевых домов. Чем новые там возводить, привести бы в порядок уже имеющиеся.

Специалист отмечает, что «вообще без нормальных средств размещения находятся Мышкин, Касимов и множество других древних и ценных для туристов городов».