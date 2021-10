На енисейских берегах: как получить максимум удовольствия от поездки в Красноярск

Красноярск — один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Могучие заводы дают надежную работу десяткам тысяч местных жителей, платят серьезные налоги в федеральный и региональный бюджеты, создают в городе всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. Серьезным вопросом пока остается уменьшение вредных выбросов, но в этом направлении постоянно ведется работа. Стоит ли путешественнику посетить Красноярск? Определенно да. «Известия» выяснили почему.

Застолбить место

Несмотря на то что Красноярск ведет свою историю с 1628 года, в городе почти не сохранилось исторических памятников, разве что совсем немного строений XIX — начала ХХ веков в старой части. В остальном же он выглядит так, как и положено выглядеть современному промышленному центру с миллионным населением, — большим, просторным, регулярным. Осмотреть его можно за пару-тройку часов. Для полноты впечатлений непременно стоит прогуляться по очень красивой набережной вдоль могучего Енисея, подняться к часовне Параскевы Пятницы, откуда открывается захватывающий вид на весь город, да полюбоваться вечерней подсветкой Коммунального мост а — того самого, что изображен на 10-рублевой купюре.

На енисейских берегах Коммунальный мост в праздничной иллюминации в честь Дня России Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Главные достопримечательности Красноярска, ради которых в город ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, находятся в ближайших окрестностях. Первая и, пожалуй, главная из них —н ациональный парк «Красноярские столбы», расположенный на северо-западных отрогах Восточных Саян. Это излюбленное место активного отдыха местных жителей. В теплое время года на «столбы» — на самом деле скалы самых причудливых форм — в буквальном смысле слова не иссякает поток туристов. Большинство просто гуляет по живописным окрестностям, благо в лесах проложены удобные туристические маршруты разной степени сложности.

На енисейских берегах Красноярские столбы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Но немало и тех, кто отправляется покорять скалы, разумеется, без специального снаряжения, чтобы максимально полно соединиться с природой, — в этом и заключается истинный смысл «столбизма», вполне уникального социокультурного феномена и, если угодно, определенного образа жизни. Он зародился еще в позапрошлом столетии, и за это время сформировалась не только практика такого экстремального вида альпинизма, но также довольно жесткий свод правил поведения — и на скалах, и на стоянках, и в лесу, и даже в городе.

Издали огромные камни с причудливыми названиями «Дед», «Внук», «Перья», «Львиные ворота» или просто столб номер такой-то кажутся вполне доступными, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что для восхождения столбистам требуется изрядная сноровка и физическая сила, а еще надежное дружеское плечо. Смысл в том, что лаз, каким бы сложным он ни был, нужно взять без страховки. Максимум с использованием кушака, пояса или, в последнее время, альпинистской веревки. Спускаться иногда приходится в буквальном смысле вниз головой, осторожно скользя по гладкой поверхности склона, — зрелище впечатляющее. А еще плох тот столбист, который не мечтает проложить новый лаз. Неудивительно, что красноярская школа скалолазания считается одной из сильнейших в стране.

На енисейских берегах Экотропа «Центральные столбы» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На столбах можно провести целый день. В парке есть специально оборудованные зоны для пикника, а туалеты и кафе — на центральной парковке, куда приезжает городской автобус.

На заметку: с наступлением холодов поклонники активного образа жизни переключаются на другие виды спортивного досуга, прежде всего на горные лыжи и сноуборд, благо в окрестностях Красноярска построено несколько очень приличных горнолыжных комплексов с трассами всех цветов.

На енисейских берегах Канатная дорога Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Под напряжением

Еще одно важное место, едва ли уступающее по популярности столбам, — Красноярская ГЭС. Она вторая по мощности после Саяно-Шушенской. Плотина длиной больше километра и высотой 128 м была построена примерно за 15 лет, а на перекрытие русла ушло всего несколько часов.

На енисейских берегах Красноярская ГЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На сам объект, разумеется, не пускают, но его можно хорошенько рассмотреть с довольно близкого расстояния — со смотровой площадки, расположенной на левом берегу. Зрелище впечатляющее, особенно если повезет застать сброс воды. В такие моменты Енисей ярится не на шутку. Остается только поражаться тому, как человеку удалось совладать с необузданной природой.

Неподалеку от ГЭС находится Дивногорск — тихий и уютный городок с населением 30 тыс. человек, возведенный в 50–70-х годах ХХ века специально для гидростроителей. Сегодня он всё больше превращается в курортную зону с красивой набережной и аккуратными кварталами, к которым вплотную подступает тайга . Красноярцы с удовольствием приезжают сюда погулять. Туристу же непременно стоит заглянуть в Музей строительства Красноярской ГЭС с очень тщательно и заботливо подобранной экспозицией.

На енисейских берегах Общий вид пристани на набережной реки Енисей Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В городской округ входит село Овсянка — еще одно важное для красноярцев место. Это малая родина Виктора Астафьева . Крупный русский писатель провел здесь детство, а потом вернулся, уже в зрелом возрасте, основал в селе библиотеку и постепенно превратил ее в важный культурно-просветительский и научный центр. Таковой она остается и сегодня. Здесь хранится часть личного архива Астафьева, есть его мемориальный кабинет. Как и раньше, постоянно проводятся творческие встречи, мастер-классы, выставки, концерты, фестивали. Жилой дом писателя также доступен для осмотра.

На енисейских берегах Писатель Виктор Астафьев (справа) в рабочем кабинете, 5 июля 1988 года Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

На высоте

В последние годы о Красноярске всё чаще говорят и в ином, совершенно неожиданном контексте — гастрономическом . От крупного промышленного центра, удаленного от обеих столиц, в этом плане не ждешь ничего особенного, но Красноярск — исключение.

Гастрономическая жизнь в городе бьет ключом. Дело не только в изрядном количестве заведений самого разного формата, но в высоко заданной общей планке. Неслучайно в этом году именно здесь прошла церемония вручения наград лучшим ресторанам сибирского региона от национальной гастрономической премии Wheretoeat.

На енисейских берегах Филиал Института Поля Бокюза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Несколько лет назад благодаря активности Алексея Горенского, соучредителя местного ресторанного холдинга Bellini group, в Красноярске появился филиал знаменитого Института Поля Бокюза, где готовят поваров по самым высоким европейским стандартам. Плотная учебная программа предполагает освоение всех необходимых навыков кулинарного искусства, а еще как минимум двух иностранных языков. Аудитории, названные именами великих шефов, оборудованы по последнему слову техники. Среди преподавателей — настоящие мастера своего дела из России и из-за рубежа. Помимо этого именитые повара нередко подключаются онлайн непосредственно к семинару или практическому занятию и общаются вживую со студентами. Ценность такого профессионального общения невозможно переоценить. Для студентов также предусмотрены стажировки в лучших ресторанах мира. Так что есть все основания полагать, что через 5–10 лет выпускники этого заведения основательно переформатируют ресторанный рынок нашей страны. Пока же в текущем порядке они оттачивают мастерство в ресторанах Красноярска.

На енисейских берегах Директор института гастрономии Алексей Горенский в учебной аудитории Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Сегодня в городе есть несколько достаточно интересных проектов — Fresco, «Булгаков», «Хозяин тайги», All you need, Tirol, «Урарту» и другие. Уверенные и крепкие, предлагающие гостям добротную comfort food. Но имеются и гастрономические рестораны в строгом смысле слова.

На енисейских берегах Салат с камчатским крабом, огурцом и томатом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Буквально несколько недель назад открылась «Чешуя». Рыбный ресторан под руководством шеф-повара Ивана Мостового объединил в меню дары Черного, Средиземного, Японского и Северного морей. Здесь можно попробовать, например, форшмак из скумбрии, тартар из сахалинской симы с икрой и муссом из пармезана, пряную японскую сельдь с огурцом кимчи, мимозу с неркой и муссом из копченого лосося, гедза с дальневосточным гребешком, голубцы из щуки и якутского карася с овощами.

На енисейских берегах Пельмени с молоками рыб в велюте на осетре с эвенкийской боттаргой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

За современной сибирской кухней, созданной с опорой на локальные продукты из разных уголков енисейской Сибири, стоит отправляться в ресторан Tunguska. Шеф-повар Николай Бобров взял за основу местные гастрономические традиции, сложившиеся в результате векового соседства русского и азиатских народов, и переосмыслил их с учетом современных технологий и актуальных трендов. В результате появились пельмени с молоками рыб в велюте на осетре с эвенкийской боттаргой, чавыча с тайским манго, лимонным кимчи и листьями кинзы, татаки из вырезки оленя со свекольным кремом, трюфельным муссом и пюре из копченого батата, бараний бок с перловой кашей и сливами и шоколадный фондан с пихтовым мороженым, кремом матча, свежими ягодами и шишками.

На енисейских берегах Хлеб из дровяной печи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Отдельного упоминания заслуживает хлеб из дровяной печи — полбяной и пшеничный на хмелевой закваске, а также ржаной — с медом, черным перцем и ферментированным солодом.

На енисейских берегах Коппа из яка, брезаола из лося и карпаччо из марала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Но едва ли не самым популярным у гурманов местом в городе считается 0,75 Please Wine&Kitchen — заведение новой северной кухни, признанное лучшим рестораном Сибири 2021 года по версии Wheretoeat. Шеф-повар Роман Киселев, выпускник Le Cordon Bleu, успевший поработать в Европе, Америке и Австралии, виртуозно владеет самыми разными, прежде всего французскими, техниками, делает ставку на сезонные продукты и не боится смелых сочетаний. В меню можно найти паштет из куриной печени с вареньем из томатов, злаковые чипсы с трюфельным майонезом, тартар из говядины с черной икрой, кедровыми сливками и хрустящим картофелем, сморреброд с рыжиками и картофелем, филе оленя со свеклой, трюфельной пастой и перечным демиглясом, фарерский лосось с пюре из брокколи, корейским BBQ, рыбным бульоном, пылью из укропа и цедрой лайма.