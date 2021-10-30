На енисейских берегах: как получить максимум удовольствия от поездки в Красноярск
Красноярск — один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Могучие заводы дают надежную работу десяткам тысяч местных жителей, платят серьезные налоги в федеральный и региональный бюджеты, создают в городе всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. Серьезным вопросом пока остается уменьшение вредных выбросов, но в этом направлении постоянно ведется работа. Стоит ли путешественнику посетить Красноярск? Определенно да. «Известия» выяснили почему.
Застолбить место
Несмотря на то что Красноярск ведет свою историю с 1628 года, в городе почти не сохранилось исторических памятников, разве что совсем немного строений XIX — начала ХХ веков в старой части. В остальном же он выглядит так, как и положено выглядеть современному промышленному центру с миллионным населением, — большим, просторным, регулярным. Осмотреть его можно за пару-тройку часов. Для полноты впечатлений непременно стоит прогуляться по очень красивой набережной вдоль могучего Енисея, подняться к часовне Параскевы Пятницы, откуда открывается захватывающий вид на весь город, да полюбоваться вечерней подсветкой Коммунального моста — того самого, что изображен на 10-рублевой купюре.
Коммунальный мост в праздничной иллюминации в честь Дня России
Главные достопримечательности Красноярска, ради которых в город ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, находятся в ближайших окрестностях. Первая и, пожалуй, главная из них —национальный парк «Красноярские столбы», расположенный на северо-западных отрогах Восточных Саян. Это излюбленное место активного отдыха местных жителей. В теплое время года на «столбы» — на самом деле скалы самых причудливых форм — в буквальном смысле слова не иссякает поток туристов. Большинство просто гуляет по живописным окрестностям, благо в лесах проложены удобные туристические маршруты разной степени сложности.
Красноярские столбы
Но немало и тех, кто отправляется покорять скалы, разумеется, без специального снаряжения, чтобы максимально полно соединиться с природой, — в этом и заключается истинный смысл «столбизма», вполне уникального социокультурного феномена и, если угодно, определенного образа жизни. Он зародился еще в позапрошлом столетии, и за это время сформировалась не только практика такого экстремального вида альпинизма, но также довольно жесткий свод правил поведения — и на скалах, и на стоянках, и в лесу, и даже в городе.
Издали огромные камни с причудливыми названиями «Дед», «Внук», «Перья», «Львиные ворота» или просто столб номер такой-то кажутся вполне доступными, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что для восхождения столбистам требуется изрядная сноровка и физическая сила, а еще надежное дружеское плечо. Смысл в том, что лаз, каким бы сложным он ни был, нужно взять без страховки. Максимум с использованием кушака, пояса или, в последнее время, альпинистской веревки. Спускаться иногда приходится в буквальном смысле вниз головой, осторожно скользя по гладкой поверхности склона, — зрелище впечатляющее. А еще плох тот столбист, который не мечтает проложить новый лаз. Неудивительно, что красноярская школа скалолазания считается одной из сильнейших в стране.
Экотропа «Центральные столбы»
На столбах можно провести целый день. В парке есть специально оборудованные зоны для пикника, а туалеты и кафе — на центральной парковке, куда приезжает городской автобус.
На заметку: с наступлением холодов поклонники активного образа жизни переключаются на другие виды спортивного досуга, прежде всего на горные лыжи и сноуборд, благо в окрестностях Красноярска построено несколько очень приличных горнолыжных комплексов с трассами всех цветов.
Канатная дорога
Под напряжением
Еще одно важное место, едва ли уступающее по популярности столбам, — Красноярская ГЭС. Она вторая по мощности после Саяно-Шушенской. Плотина длиной больше километра и высотой 128 м была построена примерно за 15 лет, а на перекрытие русла ушло всего несколько часов.
Красноярская ГЭС
На сам объект, разумеется, не пускают, но его можно хорошенько рассмотреть с довольно близкого расстояния — со смотровой площадки, расположенной на левом берегу. Зрелище впечатляющее, особенно если повезет застать сброс воды. В такие моменты Енисей ярится не на шутку. Остается только поражаться тому, как человеку удалось совладать с необузданной природой.
Неподалеку от ГЭС находится Дивногорск — тихий и уютный городок с населением 30 тыс. человек, возведенный в 50–70-х годах ХХ века специально для гидростроителей. Сегодня он всё больше превращается в курортную зону с красивой набережной и аккуратными кварталами, к которым вплотную подступает тайга. Красноярцы с удовольствием приезжают сюда погулять. Туристу же непременно стоит заглянуть в Музей строительства Красноярской ГЭС с очень тщательно и заботливо подобранной экспозицией.
Общий вид пристани на набережной реки Енисей
В городской округ входит село Овсянка — еще одно важное для красноярцев место. Это малая родина Виктора Астафьева. Крупный русский писатель провел здесь детство, а потом вернулся, уже в зрелом возрасте, основал в селе библиотеку и постепенно превратил ее в важный культурно-просветительский и научный центр. Таковой она остается и сегодня. Здесь хранится часть личного архива Астафьева, есть его мемориальный кабинет. Как и раньше, постоянно проводятся творческие встречи, мастер-классы, выставки, концерты, фестивали. Жилой дом писателя также доступен для осмотра.
Писатель Виктор Астафьев (справа) в рабочем кабинете, 5 июля 1988 года
На высоте
В последние годы о Красноярске всё чаще говорят и в ином, совершенно неожиданном контексте — гастрономическом. От крупного промышленного центра, удаленного от обеих столиц, в этом плане не ждешь ничего особенного, но Красноярск — исключение.
Гастрономическая жизнь в городе бьет ключом. Дело не только в изрядном количестве заведений самого разного формата, но в высоко заданной общей планке. Неслучайно в этом году именно здесь прошла церемония вручения наград лучшим ресторанам сибирского региона от национальной гастрономической премии Wheretoeat.
Филиал Института Поля Бокюза
Несколько лет назад благодаря активности Алексея Горенского, соучредителя местного ресторанного холдинга Bellini group, в Красноярске появился филиал знаменитого Института Поля Бокюза, где готовят поваров по самым высоким европейским стандартам. Плотная учебная программа предполагает освоение всех необходимых навыков кулинарного искусства, а еще как минимум двух иностранных языков. Аудитории, названные именами великих шефов, оборудованы по последнему слову техники. Среди преподавателей — настоящие мастера своего дела из России и из-за рубежа. Помимо этого именитые повара нередко подключаются онлайн непосредственно к семинару или практическому занятию и общаются вживую со студентами. Ценность такого профессионального общения невозможно переоценить. Для студентов также предусмотрены стажировки в лучших ресторанах мира. Так что есть все основания полагать, что через 5–10 лет выпускники этого заведения основательно переформатируют ресторанный рынок нашей страны. Пока же в текущем порядке они оттачивают мастерство в ресторанах Красноярска.
Директор института гастрономии Алексей Горенский в учебной аудитории
Сегодня в городе есть несколько достаточно интересных проектов — Fresco, «Булгаков», «Хозяин тайги», All you need, Tirol, «Урарту» и другие. Уверенные и крепкие, предлагающие гостям добротную comfort food. Но имеются и гастрономические рестораны в строгом смысле слова.
Салат с камчатским крабом, огурцом и томатом
Буквально несколько недель назад открылась «Чешуя». Рыбный ресторан под руководством шеф-повара Ивана Мостового объединил в меню дары Черного, Средиземного, Японского и Северного морей. Здесь можно попробовать, например, форшмак из скумбрии, тартар из сахалинской симы с икрой и муссом из пармезана, пряную японскую сельдь с огурцом кимчи, мимозу с неркой и муссом из копченого лосося, гедза с дальневосточным гребешком, голубцы из щуки и якутского карася с овощами.
Пельмени с молоками рыб в велюте на осетре с эвенкийской боттаргой
За современной сибирской кухней, созданной с опорой на локальные продукты из разных уголков енисейской Сибири, стоит отправляться в ресторан Tunguska. Шеф-повар Николай Бобров взял за основу местные гастрономические традиции, сложившиеся в результате векового соседства русского и азиатских народов, и переосмыслил их с учетом современных технологий и актуальных трендов. В результате появились пельмени с молоками рыб в велюте на осетре с эвенкийской боттаргой, чавыча с тайским манго, лимонным кимчи и листьями кинзы, татаки из вырезки оленя со свекольным кремом, трюфельным муссом и пюре из копченого батата, бараний бок с перловой кашей и сливами и шоколадный фондан с пихтовым мороженым, кремом матча, свежими ягодами и шишками.
Хлеб из дровяной печи
Отдельного упоминания заслуживает хлеб из дровяной печи — полбяной и пшеничный на хмелевой закваске, а также ржаной — с медом, черным перцем и ферментированным солодом.
Коппа из яка, брезаола из лося и карпаччо из марала
Но едва ли не самым популярным у гурманов местом в городе считается 0,75 Please Wine&Kitchen — заведение новой северной кухни, признанное лучшим рестораном Сибири 2021 года по версии Wheretoeat. Шеф-повар Роман Киселев, выпускник Le Cordon Bleu, успевший поработать в Европе, Америке и Австралии, виртуозно владеет самыми разными, прежде всего французскими, техниками, делает ставку на сезонные продукты и не боится смелых сочетаний. В меню можно найти паштет из куриной печени с вареньем из томатов, злаковые чипсы с трюфельным майонезом, тартар из говядины с черной икрой, кедровыми сливками и хрустящим картофелем, сморреброд с рыжиками и картофелем, филе оленя со свеклой, трюфельной пастой и перечным демиглясом, фарерский лосось с пюре из брокколи, корейским BBQ, рыбным бульоном, пылью из укропа и цедрой лайма.
Сморреброды с артишоками, форелью и рыжиками