Дома лучше: внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше

Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек. В кризисном 2020-м отрасль заработала около 790,5 млрд рублей, доход гостиниц сократился более чем в 2,5 раза, а покорять просторы родной страны отправились лишь около 22 млн путешественников. Они остались довольны природой и достопримечательностями, но разочаровались в сервисе, инфраструктуре и стоимости проезда и проживания. В Госдуме считают, что сделать соотношение цены и качества внутренних туруслуг конкурентоспособным поможет косвенное регулирование цен в этой сфере со стороны государства.

Регионы ждут

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, объем рынка внутреннего туризма после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей. Расчет сделан на основе данных Росстата и проведенного университетом опроса.

— Это те деньги, которые потенциально получит отрасль внутреннего туризма, — пояснил «Известиям» ведущий эксперт отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев.

В расчетах учитываются и 37,9% (19,8 млн) регулярно путешествующих россиян, которые в этом году предпочли остаться дома, и 41,4% (21,7 млн) туристов, отправившихся покорять просторы Родины. Суммарные траты последних на отдых в 2020 году НИУ ВШЭ оценивает в 790,5 млрд рублей.

Дома лучше Фото: РИА Новости/Егор Комаров

Исходя из результатов проведенного в ноябре–декабре НИУ ВШЭ онлайн-опроса и данных Росстата, в 2019 году было 24,8 млн внутренних туристов. По тем же данным, в 2021 году свой отпуск в пределах страны проведут 27,5 млн (39,5%) наших соотечественников, пояснил Борис Щиголев.

В целом, согласно проведенному анализу, в поездках по стране заинтересованы 41,6 млн человек.

— Естественно, реализация турпродукта в следующем году будет выше, чем в этом. Практически полгода путешествия были недоступны, рынок стоял, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. — Конечно, риски сохраняются и сейчас, пандемия еще не закончилась, но тем не менее регионы открываются, разрабатываются новые программы.

В этом году по сравнению с прошлым, добавил эксперт, объемы рынка были меньше на 80–90% на выездном рынке и на 40% — на внутреннем.

Дома лучше Фото: ТАСС/Елена Верещака

При этом, по его словам, перераспределение турпотоков в 2020-м оказалось не таким уж существенным.

— Всего порядка 10% тех, кто регулярно путешествует за рубеж, обратили внимание на внутренние направления. В сегменте выездного туризма, скорее, конкурируют разные страны: Турция, Эмираты, Египет. Поэтому не стоит опасаться, что после открытия границ россияне моментально переориентируются на отдых за границей , — отметил Юрий Барзыкин.

Море, горы, плохой сервис

Согласно результатам онлайн опроса НИУ ВШЭ, наиболее популярными для внутреннего туризма регионами в этом году стали Краснодарский край (26% туристов, отдыхавших внутри страны) и Крым (17%) , пояснила начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина.

Популярность данных направлений подтверждают и в РСТ, однако вице-президент союза назвал другую цифру. По его мнению, на море суммарно едет около 70% российских туристов.

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— Более 7% путешественников посетили Кавказские Минеральные Воды, примерно по 5% туристов — Санкт-Петербург и Калининградскую область, остальные регионы выбрали менее 4% россиян , — продолжила Ляйля Синятуллина.

В основном туристы позитивно оценили свой отдых внутри страны в нынешнем году, сказала она. 84% респондентов ответили, что они удовлетворены или скорее удовлетворены своей поездкой. Среди сильных сторон внутреннего туризма опрошенные особенно отмечали природу, море, горы и исторические достопримечательности.

Что касается соблюдения антиковидных мер, то ими довольна большая часть путешественников. 66% респондентов сообщили, что требований эпидемиологической безопасности достаточно или «скорее достаточно».

Среди минусов путешественники назвали низкий уровень сервиса, высокие цены на проезд и проживание, плохое состояние инфраструктуры и неблагоприятные погодные условия.

Дома лучше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Одна из приоритетных задач сегодня — сделать соотношение цены и качества внутреннего турпродукта конкурентоспособным, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. — Возможно, стоит задуматься о косвенном регулировании цен, чтобы государство помогало индустрии.

Кешбэк помог

Программа поддержки внутреннего туризма, запущенная в этом году (так называемый туристический кешбэк), является эффективным инструментом стимулирования спроса на внутренний туризм, и в следующем туристическом сезоне ее стоит продолжить, считает Ляйля Синятуллина.

— Но важно поддержать ее широкой информационной компанией как среди потенциальных туристов, так и среди участников программы — курортов, отелей, санаториев, пансионатов, — пояснила она. — В нашей стране колоссальное количество интересных объектов как природного, так и исторического, культурного характера. Туристы, которые провели в этом году отпуск внутри страны, это подтверждают. Это значимый ресурс , который можно и нужно использовать.

Кризисный 2020 год, по мнению Юрия Барзыкина, показал, что когда государство предлагает различные меры поддержки — начиная от нацпроекта «Туризм» и заканчивая продлением кешбэка в 2021 году — это стимулирует потребителя.

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— У некоторых операторов благодаря этому продажи возросли до 40%, — добавил он.