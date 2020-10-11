Деньги на родину: у туротрасли может появиться свой банк

В России нужно создать инвестиционный банк развития туризма, уверен Сергей Кривоносов, замглавы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В качестве учредителей, по задумке чиновника, должны выступить правительство РФ и инвестфонды. Подробности — в материале «Известий».

Заявка на прорыв

« Появление в России инвестбанка развития туризма — важный и необходимый шаг, направленный на повышение эффективности работы туристической сферы в рамках стратегии развития туризма до 2035 года . Кроме того, усилия парламента РФ в рамках совместной работы с ВПП «Единая Россия» направлены на создание кодекса о туризме. В документ, который будет направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, войдут параметры управления основными видами туризма, определения терминов туриндустрии», — заявил Сергей Кривоносов на совещании рабочей группы Госсовета под председательством президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Гранта Бабасяна.

Деньги на родину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Планируется и создание комиссии Государственной думы по развитию туризма, в которую войдут члены органов власти, представители турсообщества и бизнеса . Напомним, сейчас также ведется разработка нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», нацеленного на развитие государственно-частного партнерства, выделение госпреференций и повышение эффективности работы туристической сферы.

Под одной крышей

Острая тема поддержки внутреннего туризма всплывает в любом разговоре о перспективах восстановления отрасли. Эксперты говорят, что те меры поддержки, которые сейчас формируются, демонстрируют заинтересованность руководства страны в развитии внутреннего и въездного туризма. И новая инициатива еще раз это подтверждает. Туризм сейчас рассматривают как конкурентоспособный ресурс, который в перспективе мог бы приносить достаточно серьезный доход в бюджет страны.

«Конечно, первичным является вопрос нацпроекта, а точнее масштабов помощи туриндустрии. Если они будут аналогичными тем, которые оказываются сельскому хозяйству, «свой» Россельхозбанк точно не помешает. Во всяком случае у Госкоминтуриста СССР был свой «Интурбанк», — отметил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько в разговоре с «Известиями».

С ним согласна вице-президент АТОР, заместитель генерального директора компании Interconnect Management Corporation Юлия Скоромолова. «В отрасли туризма, несомненно, было бы полезно создать инвестиционный банк туризма, либо отдельные банковские продукты, ориентированные на туристские проекты», — сказала Скоромолова. Причина ясна — инвестиции могли бы быть полезны для развития туристкой инфраструктуры, так как прошедший сезон еще раз продемонстрировал внутренним туристам, что в развитии инфраструктуры в российских регионах еще есть резервы.

«Окупаемость инвестиций в туризме — в среднем от 10 лет, редкий инвестор с бизнесовыми целями решится поддержать подобные проекты. А значит, поддержка государства либо консолидированных частных инвесторов с приемлемыми условиями могла бы помочь российским регионам подтянуть инфраструктуру до должного уровня», — полагает Скоромолова.

Поддерживает инициативу и Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру». «Конечно, развитие туристического потенциала каждого региона в России возможно только на частно-государственные инвестиции. По-другому ни одна отрасль не сможет развиваться на должном уровне. Приведу в пример горный кластер Сочи».

Эксперты напоминают, что многие инфестфонды неоднократно заявляли, что никаких дел с российским турбизнесом иметь не будут, поскольку вложения слишком рискованны и малоприбыльны. «Инвесторов заботит вопрос сроков окупаемости. Рентабельность некоторых проектов может составлять не более 10% в год. Для многих это уже не бизнес», — рассказал эксперт туррынка, пожелавший остаться неизвестным.

Не так просто

Насколько же возможно внедрить в России схему финансирования туристической инфраструктуры через инвестиционный банк развития? На этот вопрос у экспертного сообщества не нашлось единого ответа. Это возможно, если выделить под туризм отдельное подразделение в банке, который занимается кредитованием инвестиционных проектов. Опять же речь ведь идет о создании отдельной кредитной организации, которая будет настроена на туристическую отрасль.

«Если мы говорим о создании отдельного банка, то тут много камней преткновения. Дело в том, что туристический банк, ровно как и другие кредитные организации, будет регулироваться Центробанком и должен будет работать по общим правилам, соблюдать жесткие требования, установленные для коммерческих банков. Не секрет, что банки неохотно кредитуют турбизнес. Так может быть и в случае с новой организацией», — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

«Но в любом случае инвестиционные проекты необходимы России, они помогут превратить внутренний туризм в конкурентный продукт. Обязательно нужно формировать соответствующие институты», — говорит Наумов.

Инструкция по воплощению

Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры», напоминает, что в ряде зарубежных стран такая идея прижилась. Однако, по словам эксперта, нужно понимать, что само по себе создание банка ничего не решит.

« Не менее важна организационно-управленческая структура, которая могла бы эффективно администрировать, аккумулировать и главное — эффективно расходовать средства, а также взаимодействовать с органами власти на местах. Она должна быть наделена значительными полномочиями. Учитывая всё это, вряд ли можно говорить о создании такой структуры в ближайшем будущем. Однако учитывая, что в целом импульс по реформированию отрасли есть (о чем, например, говорит руководитель Ростуризма, упоминая необходимость нового отраслевого закона), вполне возможно, что в проекте нового закона могут быть определены некие очертания соответствующих институтов», — сообщил «Известиям» Байбородин.

Сергей Ромашкин соглашается: глобально необходимости в отдельном банке нет. Вместо этого необходимо создать более понятные механизмы финансирования туристических проектов .

«В рамках стратегии развития туризма до 2035 года уже предусмотрено финансирование инвестпроектов. И тут проблема не в деньгах, а в идеях. Как показывает практика, под хорошую идею всегда находятся средства и частные, и федеральные», — говорит Ромашкин.

Да, туротрасль уже располагает способами поддержки инвестиционных проектов. Но многие из них, несмотря на вложенные деньги, к сожалению, не смоли стать реально работающими. Основная проблема — в слабых механизмах регулирования, полагают эксперты .

Сергей Онищенко, гендиректор компании «Евротур», указывает на раздробленность управления туристической отраслью как блокирующий фактор эффективной работы финансирования туристической инфраструктуры через возможный инвестиционный банк. «Выход есть — создать министерство туризма», — говорит Онищенко.

По словам эксперта, этот же факт мешает и эффективной реализации нацпроектов в сфере туризма. Ведь Ростуризм не имеет достаточных полномочий для того, чтобы контролировать распределение бюджетных средств на местах. «Нужно наделить Ростуризм такими полномочиями», — заявляет Онищенко.