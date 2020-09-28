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Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го

Число желающих отдохнуть в РФ увеличится на 20-30%, прогнозируют в АТОР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го
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2020-09-22 09:54:11
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Число туристов на отечественных курортах в осенний период превысит прошлогодние показатели. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там рассчитывают на прирост 2030%. В Ростуризме «Известиям» сообщили, что объем бронирований курортов Крыма и Кубани уже превышает 7080%. Там надеются продлить сезон до конца октября. Однако помешать этим планам может всплеск заболеваемости COVID-19. В туротрасли рассчитывают, что масштабных ограничений не будет, но ближайший месяц станет определяющим.

Осенний сезон

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В Краснодарском крае бронь номеров отелей на сентябрь составляет 75%, что выше показателей прошлого года, сообщили «Известиям» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. В сентябре этого года загрузка якорных отелей, в том числе и среднего сегмента, по фактически забронированным номерам дает прирост в среднем на 8% относительно прошлого года, пояснили в ведомстве.

Турпоток на российских курортах осенью превысит показатели 2019-го на 2030%, оценил для «Известий» вице-президент АТОР Илья Уманский.

— Мы ожидаем и даже фиксируем рост спроса в осенний период по сравнению с прошлым годом. Этот показатель колеблется от направления к направлению, но в среднем он составляет 2030%, — отметил он.

Основная причина роста, безусловно, закрытые границы, добавил вице-президент АТОР.

Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го
море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С такой оценкой спроса согласен и другой вице-президент АТОР Александр Курносов. Однако он отметил, что резкого роста ждать не стоит, поскольку сезон отпусков уже закончился, а у детей началась учеба.

— Осенью поток туристов на черноморских курортах будет выше прошлогодних показателей. Сезон немного растянется из-за того, что позже начался, но только в том случае, если погода позволит, — считает специалист.

Так как россияне в этом году в основном отдыхали на отечественных курортах, это привело в том числе к росту популярности четырех- и пятизвездочных гостиниц, добавил он.

Тем временем на протяжении уже нескольких недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В последние дни число новых зараженных по стране перевалило за 7 тыс. в сутки. Как признался «Известиям» Илья Уманский, из-за эпидемиологической обстановки ситуация остается неопределенной. Пока в отрасли не ждут, но и не исключают введения новых ограничительных мер.

— Мы надеемся, что рост заболеваемости не затронет отрасль и масштабных ограничений не будет. Но исключать ничего нельзя. С этим связана определенная настороженность туристов в бронировании зимнего продукта. Ближайший месяц будет в этом отношении решающим, — пояснил Илья Уманский.

По его мнению, летний опыт, когда люди смогли отдохнуть, несмотря на пандемию, дает надежду на то, что серьезной блокировки деятельности отрасли не произойдет. Впрочем, россияне гораздо с большей уверенностью бронируют туры на следующий летний сезон, добавил эксперт.

Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го
море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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В Ростуризме «Известиям» сообщили, что за два последних летних месяца была зафиксирована положительная динамика по росту турпотока. Юг России за это время посетило более 10 млн человек, в том числе Краснодарский край — 6,2 млн, Крым — 3,53 млн, Ставропольский край — 285,7 тыс., пояснили в ведомстве.

Там отметили, что несколько регионов в течение этого лета превысили показатели прошлого летнего сезона. Это в том числе Алтайский край, Республика Алтай и Республика Бурятия. В ведомстве подчеркнули, что направят усилия на продление сезона в этом году до конца октября.

— По таким направлениям, как Крым и Краснодарский край, мы видим повышенный спрос. Уровень бронирований только на сентябрь по этим регионам уже превышает 70–80%, — сообщили в Ростуризме.

Региональный прогноз

В министерстве курортов и туризма Крыма «Известиям» подтвердили, что за два месяца число гостей на полуострове превысило 3,5 млн человек. На старте сезоне, который в этом году открылся в июле, там отдохнуло 1,433 млн туристов, в августе — 2,106 млн, и это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года, пояснили в ведомстве.

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По данным министерства, уровень бронирований на сентябрь-октябрь в Крыму составляет 7080%, что сопоставимо с показателями высокого сезона.

Высокий спрос по итогам сентября прогнозируют и в Калининградской области. По оценкам областного министерства по культуре и туризму, въездной поток в регион в осенний период составит около 450 тыс. человек, при этом в июне-августе этот показатель составлял почти 300 тыс. В прошлом году в осенний период регион посетили 370 тыс. путешественников, пояснили в министерстве.

— По данным отельеров и интернет-ресурсов по бронированию, загрузка коллективных средств размещения в Калининградской области до конца сентября продолжает оставаться высокой — 75%. На период октябрь-ноябрь прослеживается некоторое снижение, а на конец декабря-начало января (время новогодних праздников) бронирование уже достигает 70% по направлению Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, — пояснили «Известиям» в региональном ведомстве.

Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го
море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Там добавили, что на турпотоке положительно скажутся меры поддержки со стороны Ростуризма в виде кэшбэка за путевки.

О высоких показателях отчитались и в Ставропольском крае. В министерстве курортов и регионального туризма субъекта «Известиям» рассказали, что за период январь—август 2020 года в Ставропольском крае побывало более 285 тыс. человек. На сентябрь-октябрь в санаториях, возобновивших свою деятельность, забронировано более 29 тыс. путевок.

В ведомстве надеются, что с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019-го. Среди гостей есть и те, кто оплатил свои путевки после 28 марта и перенес время отдыха на осень и зиму 2020-го.

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