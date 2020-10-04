Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним
Многим Воронеж почему-то рисуется грустным захолустьем, наводненным безобразными торговыми центрами, с парой ободранных памятников и полным отсутствием сервиса. Однако всё это в прошлом: ныне столица Черноземья, стратегически расположенная на трассе М-4 «Дон», превратилась в динамичный и совершенно европейский город — со своими особенностями, конечно. «Известия» делятся впечатлениями от поездки в один из самых красивых областных центров России.
По Революции
Начнем прогулку по Воронежу с главной магистрали города, сохранившей свое советское название — проспект Революции, бывшая Большая Дворянская. Главная архитектурная точка здесь при этом — православный Благовещенский собор (пр. Революции, 14в), завершенный в 2009 году. Его высота составляет 85 м и здание выглядит действительно величественно. А вот внутри собор весьма аскетичен — ослепительно белые стены и почти никаких изображений.
Вообще на проспекте Революции располагается множество городских «мест силы», а сама улица — идеальное место для прогулок, интерес вызывает чуть ли не каждое здание. Обязательно обратите внимание на дом Тулиновых (пр. Революции, 30), построенный в 1811–1813 годах. В 1818 году здесь останавливался император Александр I, а еще через 19 лет — наследник престола Александр II.
Проспект Революции, 22, краеведческий музей
Чуть поодаль — гостиница «Бристоль» (пр. Революции, 43). Ее открыли в 1910 году, здание первым в Воронеже было оснащено грузовым лифтом. На углу проспекта Революции и Пушкинской обратите внимание на «Утюжок» (пр. Революции, 58) — здание получило такое название из-за характерной формы.
Еще из любопытных построек на проспекте — здание управления ЮВЖД, дом казенной палаты, областная администрация и художественный музей Крамского. Кстати, о последнем. Внутри можно насладиться неплохой коллекцией — Серов, Айвазовский, Поленов, Куинджи.
В Петровском сквере можно посмотреть на памятник Петру I, он появился в городе еще в 1860 году и стал первым памятником в Воронеже.
«Гото Предестинация»
Парусник с таким трудновыговариваемым названием был спущен на воду на воронежской верфи в 1700 году. Он стал первым российским линейным кораблем, а построили его по проекту Петра I. Название переводится как «Божье провидение», причем сразу с двух языков: царь-полиглот намешал тут латынь и немецкий (у лингвистов такие шутки именуются смешным словом «макаронизм»). В 1712 году он был продан туркам за 26 165 венецианских дукатов, а еще спустя шесть лет признан непригодным и пошел на слом.
Больше корабль с таким именем в российском флоте не появлялся, но в 2014 году была построена точная копия, на которую сегодня может посмотреть любой желающий. «Гото Предестинация» пришвартована у Адмиралтейской площади. Попасть внутрь можно с экскурсией — только лучше приобрести билеты заранее, у публики корабль популярен.
Пивной хай-тек и Белый Бим
Всё на том же проспекте Революции работает первый в мире пивной магазин с роботом-сомелье, открывшийся в начале 2020 года. Робот угощает посетителей пивом — одним из восьми сортов на выбор. Кроме него, в заведении есть один консультант-человек, который помогает гостям разобраться с высокотехнологичным сомелье. Однако в дальнейшем владельцы планируют отказаться от его помощи и оставить робота наедине с покупателями.
Памятник героям мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» работы Эльзы Пак и Ивана Дикунова в Воронеже
Главная детская ассоциация с Воронежем — это, конечно, котенок с улицы Лизюкова. Посмотреть на котенка Василия, который сидит на дереве рядом с вороной, можно в Мирном сквере, расположенном, вы не поверите, именно на улице Лизюкова. Это уже совсем не центр города, но ради ностальгии можно и прокатиться. Памятник другому четвероногому герою — Белому Биму Черное ухо — стоит на проспекте Революции, 52. Городская легенда гласит, что если Биму потереть ухо, то вам обязательно будет сопутствовать удача и, конечно, сбудутся все мечты.
Дворец Ольденбургских
Примерно в 30 км от Воронежа, в рабочем поселке Рамонь, стоит очень необычный дворец. Это построенный в неоготическом стиле усадебный дом русской ветви принцев Ольденбургов, находившихся в близком родстве с династией Гольштейн-Готторп-Романовых. Благодаря связи с правящим домом империи члены семьи носили титул не только принцев Ольденбургских, но и и князей Романовских. Имение было куплено в 1878 году ее Императорским высочеством Евгенией Максимилиановной Романовской, герцогиней Лейхтенбергской и принцессой Ольденбургской, а к 1887-му здесь уже высился сохранившийся до наших дней кирпичный дворец. Здание стояло в окружении парков — верхнего и нижнего, а на пути к дворцу гостей встречал красивейший сад.
Дворец Ольденбургских в Рамони
В советское время в дворце размещались различные учреждения, вплоть до казарм, а активная реставрация началась уже в XXI веке. Сейчас туристы могут погулять по саду, посмотреть на фасад и лестницу, ведущую в нижний парк. С экскурсией можно зайти в Свитский корпус и на цокольный этаж. Остальные этажи всё еще закрыты на реконструкцию.
Подкова Дона
Недалеко от дворца Ольденбургских, по другую сторону трассы М-4, в месте под названием Кривоборье можно насладиться необычными видами Дона. Здесь река делает резкий поворот, образуя своеобразную подкову. Смотреть на эту подкову лучше всего с высокого берега — песчаный обрыв высотой около 50 м нависает над Доном под углом 70–80 градусов (точные координаты: 52.026201, 39.167158).
Река Дон в Кривоборье
За рекой открываются виды на поля и леса до самого горизонта. Асфальтовой дороги к берегу нет, но в сухую погоду проехать по лесной тропинке можно даже на невысоком седане. Или дойти пешком — от асфальта идти минут 15.
Где поесть
За шикарными интерьерами стоит идти в «Гранд-кафе Ампир» (пл. Ленина, 13), а за шикарным мясом — в ресторан «Потроха» (пл. Ленина, 15).
Кафе «Кулинарная лавка Варвары»
Если же верить пользователям Tripadvisor, лучшее место в Воронеже — «Кулинарная лавка Варвары», напоминающая на пользовательских фото столовую. Фотографиям верить не стоит, а рейтингу — вполне. За невзрачным названием скрывается фри-фло-кафе с по-ресторанному вкусными блюдами и умеренными ценами. Идеальный вариант для завтрака или обеда. Несколько лавок сети работает в разных частях города.
Где остановиться
В городе работает какое-то неприличное для областного центра число сетевых отелей. «Азимут», Holliday Inn, Hampton, Mercure, Ramada, Marriot. Последний, кстати, еще и удивительно бюджетный, хотя и пятизвездочный. За двухместный номер с завтраком в нем просят невероятные по столичным меркам 3 тыс. рублей.
Вид на стадион «Труд» и Благовещенский собор
Как добраться
В формате выходного дня из Москвы проще всего выехать вечером в пятницу поездом, обратно — вечером воскресенья. За плацкарту отдадите от 1400 рублей, за купе — от 2400. Время в пути от 7 до 11 часов.
На самолете в Воронеж можно добраться из Москвы, Петербурга, Казани, Симферополя и еще десятка российских городов. Полет из Москвы займет около часа. На распродажах билеты в обе стороны можно купить за 3–4 тыс. рублей.
Вид на Кольцовскую улицу
Доехать на автомобиле из Москвы можно часов за шесть, если двигаться по платной трассе (около 800 рублей днем, ночью немного дешевле). Только имейте в виду, что выезжать нужно пораньше — есть риск встать в пробки на пунктах въезда на платные участки. Если ехать по бесплатной дороге, то путешествие займет на пару часов больше.