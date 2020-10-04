Многим Воронеж почему-то рисуется грустным захолустьем, наводненным безобразными торговыми центрами, с парой ободранных памятников и полным отсутствием сервиса. Однако всё это в прошлом: ныне столица Черноземья, стратегически расположенная на трассе М-4 «Дон», превратилась в динамичный и совершенно европейский город — со своими особенностями, конечно. «Известия» делятся впечатлениями от поездки в один из самых красивых областных центров России.

По Революции

Начнем прогулку по Воронежу с главной магистрали города, сохранившей свое советское название — проспект Революции, бывшая Большая Дворянская. Главная архитектурная точка здесь при этом — православный Благовещенский собор (пр. Революции, 14в), завершенный в 2009 году. Его высота составляет 85 м и здание выглядит действительно величественно. А вот внутри собор весьма аскетичен — ослепительно белые стены и почти никаких изображений.

Вообще на проспекте Революции располагается множество городских «мест силы», а сама улица — идеальное место для прогулок, интерес вызывает чуть ли не каждое здание. Обязательно обратите внимание на дом Тулиновых (пр. Революции, 30), построенный в 1811–1813 годах. В 1818 году здесь останавливался император Александр I, а еще через 19 лет — наследник престола Александр II.

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Проспект Революции, 22, краеведческий музей Фото: Depositphotos

Чуть поодаль — гостиница «Бристоль» (пр. Революции, 43). Ее открыли в 1910 году, здание первым в Воронеже было оснащено грузовым лифтом. На углу проспекта Революции и Пушкинской обратите внимание на «Утюжок» (пр. Революции, 58) — здание получило такое название из-за характерной формы.

Еще из любопытных построек на проспекте — здание управления ЮВЖД, дом казенной палаты, областная администрация и художественный музей Крамского. Кстати, о последнем. Внутри можно насладиться неплохой коллекцией — Серов, Айвазовский, Поленов, Куинджи.

В Петровском сквере можно посмотреть на памятник Петру I, он появился в городе еще в 1860 году и стал первым памятником в Воронеже.

«Гото Предестинация»

Парусник с таким трудновыговариваемым названием был спущен на воду на воронежской верфи в 1700 году. Он стал первым российским линейным кораблем, а построили его по проекту Петра I. Название переводится как «Божье провидение», причем сразу с двух языков: царь-полиглот намешал тут латынь и немецкий (у лингвистов такие шутки именуются смешным словом «макаронизм»). В 1712 году он был продан туркам за 26 165 венецианских дукатов, а еще спустя шесть лет признан непригодным и пошел на слом.

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Фото: Тимур Юсупов

Больше корабль с таким именем в российском флоте не появлялся, но в 2014 году была построена точная копия, на которую сегодня может посмотреть любой желающий. «Гото Предестинация» пришвартована у Адмиралтейской площади. Попасть внутрь можно с экскурсией — только лучше приобрести билеты заранее, у публики корабль популярен.

Пивной хай-тек и Белый Бим

Всё на том же проспекте Революции работает первый в мире пивной магазин с роботом-сомелье, открывшийся в начале 2020 года. Робот угощает посетителей пивом — одним из восьми сортов на выбор. Кроме него, в заведении есть один консультант-человек, который помогает гостям разобраться с высокотехнологичным сомелье. Однако в дальнейшем владельцы планируют отказаться от его помощи и оставить робота наедине с покупателями.

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Памятник героям мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» работы Эльзы Пак и Ивана Дикунова в Воронеже Фото: РИА Новости/Андрей Архипов

Главная детская ассоциация с Воронежем — это, конечно, котенок с улицы Лизюкова. Посмотреть на котенка Василия, который сидит на дереве рядом с вороной, можно в Мирном сквере, расположенном, вы не поверите, именно на улице Лизюкова. Это уже совсем не центр города, но ради ностальгии можно и прокатиться. Памятник другому четвероногому герою — Белому Биму Черное ухо — стоит на проспекте Революции, 52 . Городская легенда гласит, что если Биму потереть ухо, то вам обязательно будет сопутствовать удача и, конечно, сбудутся все мечты.

Дворец Ольденбургских

Примерно в 30 км от Воронежа, в рабочем поселке Рамонь, стоит очень необычный дворец. Это построенный в неоготическом стиле усадебный дом русской ветви принцев Ольденбургов, находившихся в близком родстве с династией Гольштейн-Готторп-Романовых. Благодаря связи с правящим домом империи члены семьи носили титул не только принцев Ольденбургских, но и и князей Романовских. Имение было куплено в 1878 году ее Императорским высочеством Евгенией Максимилиановной Романовской, герцогиней Лейхтенбергской и принцессой Ольденбургской, а к 1887-му здесь уже высился сохранившийся до наших дней кирпичный дворец. Здание стояло в окружении парков — верхнего и нижнего, а на пути к дворцу гостей встречал красивейший сад.

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Дворец Ольденбургских в Рамони Фото: Тимур Юсупов

В советское время в дворце размещались различные учреждения, вплоть до казарм, а активная реставрация началась уже в XXI веке. Сейчас туристы могут погулять по саду, посмотреть на фасад и лестницу, ведущую в нижний парк. С экскурсией можно зайти в Свитский корпус и на цокольный этаж. Остальные этажи всё еще закрыты на реконструкцию.

Подкова Дона

Недалеко от дворца Ольденбургских, по другую сторону трассы М-4, в месте под названием Кривоборье можно насладиться необычными видами Дона. Здесь река делает резкий поворот, образуя своеобразную подкову. Смотреть на эту подкову лучше всего с высокого берега — песчаный обрыв высотой около 50 м нависает над Доном под углом 70–80 градусов (точные координаты: 52.026201, 39.167158).

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Река Дон в Кривоборье Фото: Тимур Юсупов

За рекой открываются виды на поля и леса до самого горизонта. Асфальтовой дороги к берегу нет, но в сухую погоду проехать по лесной тропинке можно даже на невысоком седане. Или дойти пешком — от асфальта идти минут 15.

Где поесть

За шикарными интерьерами стоит идти в «Гранд-кафе Ампир» (пл. Ленина, 13), а за шикарным мясом — в ресторан «Потроха» (пл. Ленина, 15).

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Кафе «Кулинарная лавка Варвары» Фото: varvara-kl.ru

Если же верить пользователям Tripadvisor, лучшее место в Воронеже — «Кулинарная лавка Варвары», напоминающая на пользовательских фото столовую. Фотографиям верить не стоит, а рейтингу — вполне. За невзрачным названием скрывается фри-фло-кафе с по-ресторанному вкусными блюдами и умеренными ценами. Идеальный вариант для завтрака или обеда. Несколько лавок сети работает в разных частях города.

Где остановиться

В городе работает какое-то неприличное для областного центра число сетевых отелей. «Азимут», Holliday Inn, Hampton, Mercure, Ramada, Marriot. Последний, кстати, еще и удивительно бюджетный, хотя и пятизвездочный. За двухместный номер с завтраком в нем просят невероятные по столичным меркам 3 тыс. рублей.

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Вид на стадион «Труд» и Благовещенский собор Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьёва

Как добраться

В формате выходного дня из Москвы проще всего выехать вечером в пятницу поездом, обратно — вечером воскресенья. За плацкарту отдадите от 1400 рублей, за купе — от 2400. Время в пути от 7 до 11 часов.

На самолете в Воронеж можно добраться из Москвы, Петербурга, Казани, Симферополя и еще десятка российских городов. Полет из Москвы займет около часа. На распродажах билеты в обе стороны можно купить за 3–4 тыс. рублей.

Робот с пивом: чем заняться туристу в Воронеже и рядом с ним Вид на Кольцовскую улицу Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьёва