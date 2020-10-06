Выживет белейший: ответственность турагентов хотят ужесточить

На туристическом рынке активно обсуждают перспективы создания федерального реестра турагентств, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности для турагентов. С одной стороны, поправки в том числе усилят контроль за деятельностью центров бронирования и, как следствие, очистят рынок от турагентов-нелегалов, говорят эксперты. С другой, падающему рынку не нужна чрезмерная зарегулированность. Подробнее — в материале «Известий» .

Посторонним вход воспрещен

Т урагентов будут штрафовать за продажу туров без договора с туроператором и отсутствие в Едином федеральном реестре турагентств. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности представителей туррозницы были приняты Госдумой в первом чтении в сентябре. Документ предусматривает наказание за нелегальную турагентскую деятельность в размере до 30 тыс. рублей штрафа, а туроператору — до 100 тыс.

Предполагается, что участие в Едином федеральном реестре станет обязательным для турагентов с 1 января 2021 года, а с 1 января 2022 года за работу вне реестра будут налагаться штрафы . Законопроект предусматривает, что вести его будет Ростуризм за счет бюджетных средств.

Выживет белейший Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на заседании Госдумы по законопроекту, отметила, что ко второму чтению, после обсуждения законопроекта с участниками рынка, ведомство, возможно, предложит другие сроки вступления закона в силу.

Напомним, законопроект о реестре турагентств принят в первом чтении в мае и должен быть рассмотрен в ходе осенней сессии. Документ разработан по поручению президента России, которое было дано еще в 2015 году. Основная цель — защита прав туристов. С помощью реестра будет зафиксирована ответственность туроператоров за своих агентов. Потребитель будет сразу видеть, есть ли у турагента договор с тем туроператором, который вписан в туристическую путевку. Законопроектами предусмотрено, что информацию о турагентах, с которыми были заключены договоры, будут подавать туроператоры.

Закону предстоит пройти второе и третье чтения, потому в документ еще могут быть внесены некоторые правки, однако основные контуры будущей структуры работы турагентского рынка уже отчетливо видны . И поддерживаются многими участниками рынка.

Бесконтрольное опасное

Наблюдатели указывают на разношерстную структуру розничного рынка и сравнивают его с лоскутным одеялом. Работаем «кто в лес, кто по дрова». Сегмент розницы нуждается в регулировании, необходимо разработать правила, способные привести отрасль в порядок, говорят сторонники реестра. И приводят важный аргумент в его пользу: реестр поможет обелить турагентский рынок. Тем самым туристы смогут избежать критичных ситуаций. Ведь путь туриста к отдыху начинается как раз с обращения в турагентство.

Между тем вокруг конкретного инструментария работы реестра пока сохраняется неопределенность, и это беспокоит экспертов. Скептики считают, что реестр турагентств может стать не чем иным, как фикцией, если не будет жесткого контроля .

— Я помню времена туристического лицензирования и знаю, что многие получали необходимый документ по серым схемам. Договора с туроператорами по большому счету ни к чему не обязывают. По факту это может стать профанацией. К тому же в отличие от аналогичного инструмента на рынке туроператоров фингарантий здесь не требуется. Одним словом, крайне важен вопрос контроля, — говорит Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру».

Выживет белейший Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры», соглашается: немаловажно, насколько серьезно будут контролировать исполнение закона, насколько частыми будут проверки. Если проверок не будет, то и исполнять закон не будут — таковы особенности российского менталитета.

— Безусловно, необходимо ужесточить контроль над розничным рынком. Очень бы не хотелось, чтобы роль реестра в конечном итоге свелась лишь к учетной функции. Для того, чтобы этого избежать, нужно обязательно предъявлять к турагентам специальные требования для нахождения в реестре. Например, стаж работы, наличие собственного офиса. В реестр должны войти профи, имеющие устойчивый бизнес, достаточные ресурсы для развития , — рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Такие требования трудновыполнимы, отмечают коллеги-турагенты. Их соблюдают даже далеко не все туроператоры, а ведь их деятельность предполагает куда более серьезные масштабы, риски и ответственность.

— В любом случае реестр выполнит свои функции тогда, когда оздоровит розничный рынок, избавит его от ноющих ран в лице турагентов-фрилансеров, повысит порог вхождения в турагентский бизнес, — уверен Погосов.

Индикатор риска

Каждый кризис, по словам экспертов, выявляет нежизнеспособность турагентов-нелегалов и негативным образом отражается на клиентах.

— Нам поступает много звонков от туристов, которые забронировали туры у турагентов-фрилансеров. Туры из-за пандемии не состоялись. Турагенты будто растворились, а туристы остались без денег и отдыха. Они звонят нам, чтобы мы помогли им оформить ваучеры, решить их проблемы, — рассказывает Георгий Погосов.

Выживет белейший Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Рассадником турагентов-нелегалов ряд экспертов называют центры бронирования .

— В беготне за «обороткой» ЦБ подписывают договоры не только с ИП, которые не имеют офиса, но даже с теми, кто не имеет никакой практики в туризме. Известно, что центры бронирования не придирчивы к своим субагентам. От этого страдает клиент, — рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.

Директор одной из московских турфирм, пожелавший остаться неизвестным, парирует:

— Да, мой бизнес не такой сильный, как у других коллег. И офиса у меня нет. Но что в этом плохого? У меня есть база клиентов, и все они довольны моей работой. Считаю, что рынок сам всё не отрегулирует. Не нужно этого разделения на турагентов и нетурагентов. Пусть каждый работает, как ему нравится, главное честно вести бизнес. К тому же со многими туроператорами непросто заключить прямой договор, центры бронирования решают эту проблему.

Быть или не быть

Эксперты между тем задаются логичным вопросом: смогут ли при новом реестре работать субагентские схемы?

Многие наблюдатели полагают, что законопроект о реестре турагентств способен поставить под удар центры бронирования. Поскольку сейчас турагенты могут рекламировать и продавать туры компаний, с которыми у них не заключен договор, именно посредством ЦБ.

Александр Байбородин внес ясность: центры бронирования останутся. Ведь возможность субагентской деятельности прямо предусмотрена в законопроекте. Однако это будет возможно только при условии согласия туроператора и подтверждения полномочий субагента в реестре .

Выживет белейший Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Напомним, согласно законопроекту, у турагента появится возможность самостоятельно вносить своих субагентов в реестр, однако право бронировать туры конкретного поставщика они смогут получить только после подтверждения туроператором.

— Спасет ли это рынок от крупных банкротств центров бронирования? Большой вопрос. Можно спрогнозировать, что ответственность за банкротство центров бронирования могут попробовать переложить на туроператоров. Объяснив это так: вот цепочка договоров в реестре, разбирайтесь сами потом в суде, а туристов в оплаченный ими агентам тур извольте свозить. С другой стороны, операторы могут попробовать внедрить механизм оперативного исключения агентов из реестра и, напротив, апеллировать к отсутствию действующего договора с агентами-банкротами, — рассуждает Байбородин.

Многие участники туротрасли и вовсе предрекают скорый уход с рынка центров бронирования. Время центров бронирования вышло, полагают эксперты.

Однако центры бронирования — не самая большая проблема в вопросе лицензирования и порога вхождения турагентства на рынок.

Учиться туризму

— Если смотреть глобально, то нужно в целом пересмотреть подход к российскому турбизнесу. И начать стоит с обучения. Посмотрите на работников туризма: им не хватает знаний. В том числе это происходит потому, что нередко те же лицензии просто покупаются, а не зарабатываются умом. Образование в профильных вузах тоже весьма условное. А ведь именно знания и наличие подтвержденной опытом экспертизы сейчас, когда туристы всё чаще стали организовывать свой отдых без посредников, является конкурентным преимуществом турагента, — говорит Юрий Наумов.

— Сложно сейчас оценивать перспективы. Если говорить о нововведениях, в том числе реестре, то применять его надо не к падающему рынку, а к растущему или как минимум к стабильному. К тому же укрепляется тренд на самостоятельные путешествия. Так что в любом случае специальность «турагент» будет трансформироваться. Турагентов ждет естественный отбор, непрофессионалы будут отсеяны, — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон».