Выживет белейший: ответственность турагентов хотят ужесточить
На туристическом рынке активно обсуждают перспективы создания федерального реестра турагентств, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности для турагентов. С одной стороны, поправки в том числе усилят контроль за деятельностью центров бронирования и, как следствие, очистят рынок от турагентов-нелегалов, говорят эксперты. С другой, падающему рынку не нужна чрезмерная зарегулированность. Подробнее — в материале «Известий».
Посторонним вход воспрещен
Турагентов будут штрафовать за продажу туров без договора с туроператором и отсутствие в Едином федеральном реестре турагентств. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности представителей туррозницы были приняты Госдумой в первом чтении в сентябре. Документ предусматривает наказание за нелегальную турагентскую деятельность в размере до 30 тыс. рублей штрафа, а туроператору — до 100 тыс.
Предполагается, что участие в Едином федеральном реестре станет обязательным для турагентов с 1 января 2021 года, а с 1 января 2022 года за работу вне реестра будут налагаться штрафы. Законопроект предусматривает, что вести его будет Ростуризм за счет бюджетных средств.
Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на заседании Госдумы по законопроекту, отметила, что ко второму чтению, после обсуждения законопроекта с участниками рынка, ведомство, возможно, предложит другие сроки вступления закона в силу.
Напомним, законопроект о реестре турагентств принят в первом чтении в мае и должен быть рассмотрен в ходе осенней сессии. Документ разработан по поручению президента России, которое было дано еще в 2015 году. Основная цель — защита прав туристов. С помощью реестра будет зафиксирована ответственность туроператоров за своих агентов. Потребитель будет сразу видеть, есть ли у турагента договор с тем туроператором, который вписан в туристическую путевку. Законопроектами предусмотрено, что информацию о турагентах, с которыми были заключены договоры, будут подавать туроператоры.
Закону предстоит пройти второе и третье чтения, потому в документ еще могут быть внесены некоторые правки, однако основные контуры будущей структуры работы турагентского рынка уже отчетливо видны. И поддерживаются многими участниками рынка.
Бесконтрольное опасное
Наблюдатели указывают на разношерстную структуру розничного рынка и сравнивают его с лоскутным одеялом. Работаем «кто в лес, кто по дрова». Сегмент розницы нуждается в регулировании, необходимо разработать правила, способные привести отрасль в порядок, говорят сторонники реестра. И приводят важный аргумент в его пользу: реестр поможет обелить турагентский рынок. Тем самым туристы смогут избежать критичных ситуаций. Ведь путь туриста к отдыху начинается как раз с обращения в турагентство.
Между тем вокруг конкретного инструментария работы реестра пока сохраняется неопределенность, и это беспокоит экспертов. Скептики считают, что реестр турагентств может стать не чем иным, как фикцией, если не будет жесткого контроля.
— Я помню времена туристического лицензирования и знаю, что многие получали необходимый документ по серым схемам. Договора с туроператорами по большому счету ни к чему не обязывают. По факту это может стать профанацией. К тому же в отличие от аналогичного инструмента на рынке туроператоров фингарантий здесь не требуется. Одним словом, крайне важен вопрос контроля, — говорит Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру».
Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры», соглашается: немаловажно, насколько серьезно будут контролировать исполнение закона, насколько частыми будут проверки. Если проверок не будет, то и исполнять закон не будут — таковы особенности российского менталитета.
— Безусловно, необходимо ужесточить контроль над розничным рынком. Очень бы не хотелось, чтобы роль реестра в конечном итоге свелась лишь к учетной функции. Для того, чтобы этого избежать, нужно обязательно предъявлять к турагентам специальные требования для нахождения в реестре. Например, стаж работы, наличие собственного офиса. В реестр должны войти профи, имеющие устойчивый бизнес, достаточные ресурсы для развития, — рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».
Такие требования трудновыполнимы, отмечают коллеги-турагенты. Их соблюдают даже далеко не все туроператоры, а ведь их деятельность предполагает куда более серьезные масштабы, риски и ответственность.
— В любом случае реестр выполнит свои функции тогда, когда оздоровит розничный рынок, избавит его от ноющих ран в лице турагентов-фрилансеров, повысит порог вхождения в турагентский бизнес, — уверен Погосов.
Индикатор риска
Каждый кризис, по словам экспертов, выявляет нежизнеспособность турагентов-нелегалов и негативным образом отражается на клиентах.
— Нам поступает много звонков от туристов, которые забронировали туры у турагентов-фрилансеров. Туры из-за пандемии не состоялись. Турагенты будто растворились, а туристы остались без денег и отдыха. Они звонят нам, чтобы мы помогли им оформить ваучеры, решить их проблемы, — рассказывает Георгий Погосов.
Рассадником турагентов-нелегалов ряд экспертов называют центры бронирования.
— В беготне за «обороткой» ЦБ подписывают договоры не только с ИП, которые не имеют офиса, но даже с теми, кто не имеет никакой практики в туризме. Известно, что центры бронирования не придирчивы к своим субагентам. От этого страдает клиент, — рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.
Директор одной из московских турфирм, пожелавший остаться неизвестным, парирует:
— Да, мой бизнес не такой сильный, как у других коллег. И офиса у меня нет. Но что в этом плохого? У меня есть база клиентов, и все они довольны моей работой. Считаю, что рынок сам всё не отрегулирует. Не нужно этого разделения на турагентов и нетурагентов. Пусть каждый работает, как ему нравится, главное честно вести бизнес. К тому же со многими туроператорами непросто заключить прямой договор, центры бронирования решают эту проблему.
Быть или не быть
Эксперты между тем задаются логичным вопросом: смогут ли при новом реестре работать субагентские схемы?
Многие наблюдатели полагают, что законопроект о реестре турагентств способен поставить под удар центры бронирования. Поскольку сейчас турагенты могут рекламировать и продавать туры компаний, с которыми у них не заключен договор, именно посредством ЦБ.
Александр Байбородин внес ясность: центры бронирования останутся. Ведь возможность субагентской деятельности прямо предусмотрена в законопроекте. Однако это будет возможно только при условии согласия туроператора и подтверждения полномочий субагента в реестре.
Напомним, согласно законопроекту, у турагента появится возможность самостоятельно вносить своих субагентов в реестр, однако право бронировать туры конкретного поставщика они смогут получить только после подтверждения туроператором.
— Спасет ли это рынок от крупных банкротств центров бронирования? Большой вопрос. Можно спрогнозировать, что ответственность за банкротство центров бронирования могут попробовать переложить на туроператоров. Объяснив это так: вот цепочка договоров в реестре, разбирайтесь сами потом в суде, а туристов в оплаченный ими агентам тур извольте свозить. С другой стороны, операторы могут попробовать внедрить механизм оперативного исключения агентов из реестра и, напротив, апеллировать к отсутствию действующего договора с агентами-банкротами, — рассуждает Байбородин.
Многие участники туротрасли и вовсе предрекают скорый уход с рынка центров бронирования. Время центров бронирования вышло, полагают эксперты.
Однако центры бронирования — не самая большая проблема в вопросе лицензирования и порога вхождения турагентства на рынок.
Учиться туризму
— Если смотреть глобально, то нужно в целом пересмотреть подход к российскому турбизнесу. И начать стоит с обучения. Посмотрите на работников туризма: им не хватает знаний. В том числе это происходит потому, что нередко те же лицензии просто покупаются, а не зарабатываются умом. Образование в профильных вузах тоже весьма условное. А ведь именно знания и наличие подтвержденной опытом экспертизы сейчас, когда туристы всё чаще стали организовывать свой отдых без посредников, является конкурентным преимуществом турагента, — говорит Юрий Наумов.
— Сложно сейчас оценивать перспективы. Если говорить о нововведениях, в том числе реестре, то применять его надо не к падающему рынку, а к растущему или как минимум к стабильному. К тому же укрепляется тренд на самостоятельные путешествия. Так что в любом случае специальность «турагент» будет трансформироваться. Турагентов ждет естественный отбор, непрофессионалы будут отсеяны, — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон».