Везут по жизни: в России предложили создать «туристическое такси»

В России предложили создать «туристическое такси». С такой инициативой к главе Ростуризма Зарине Догузовой обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). С письмом ознакомились «Известия». Средства на создание нового сервиса предложено выделить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Инициатива предполагает создание автоматизированных точек вызова такси даже при отсутствии связи или при разряженном телефоне, субсидирование таксомоторных компаний, перевозящих пассажиров к туристическим центрам, а также обучение водителей навыкам гида. Эксперты оценивают программу в 300 млн — 1 млрд рублей. При этом часть специалистов сомневаются, что точки вызова будут востребованными. Представители бизнеса же в целом поддерживают инициативу.

Нацпроект для таксистов

ООП предложила Ростуризму включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» три мероприятия, предусматривающие бюджетные субсидии на таксомоторный транспорт. Об этом говорится в письме главе ведомства Зарине Догузовой, отправленном 22 октября. Организация предлагает включить в проект по туризму программу субсидирования таксомоторных компаний, которые возят пассажиров в туристские дестинации. Перечень таких адресов и размер субсидии Ростуризм в случае одобрения инициативы установит самостоятельно.

Еще одно предложение — установить точки вызова такси в популярных туристических местах.

Везут по жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Подобные точки есть в городах возле вокзалов, «Яндекс.Такси» делает данный проект за свой счет. Это позволит вызвать такси, даже если телефон разрядится, а таксисту оперативно находить пассажира. Предлагается организовать их установку по ключевым достопримечательностям в регионе за счет средств национального проекта», — сказано в обращении.

— Инициатива касается в первую очередь достопримечательностей на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока. Зачастую туда из ближайшего населенного пункта можно доехать, а обратно вызвать такси уже не получается из-за отсутствия интернета. Благодаря таким стойкам можно будет сообщить, где находится человек, вызвать машину. В результате эти места станут более доступными для людей, что увеличит спрос на поездки, — считает председатель ООП Илья Зотов.

В пример он привел Телецкое озеро в Алтайском крае, куда можно уехать на такси из Горно-Алтайска, а вызвать машину обратно нельзя.

Также среди предложений ООП — создание обучающего курса, после которого водители смогут рассказывать пассажирам о достопримечательностях города или региона, проводить экскурсии. Обучение необходимо для водителей комфорт- или бизнес-класса, а для класса эконом необязательно, считает Илья Зотов.

В ООП затруднились назвать объем субсидий, которые потребуются для реализации предложений.

В Ростуризме оперативно не ответили на запрос «Известий».

Везут по жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как писали СМИ, ведомство разработало первый вариант нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в начале октября. В нем предусмотрены меры до 2030 года на сумму 628,9 млрд рублей. Самое дорогое мероприятие — создание «качественного разнообразного турпродукта» за 524,8 млрд рублей. По итогам реализации программы Ростуризм рассчитывает увеличить число занятых в отрасли с 2,5 млн до 4,2 млн человек, а число городов с туристически привлекательными центральными районами — с 7 до 40.

В целом «за»

В «Яндекс.Такси» назвали инициативу интересной, но отказались комментировать ее по существу до итогов обсуждения деталей господдержки, которое недавно началось. В «Ситимобил» в целом поддерживают идею, но затрудняются оценить объем средств, необходимых для ее реализации.

В компании добавили, что в этом году выпустили гиды по загородным достопримечательностям Москвы, Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга в партнерстве с популярными городскими изданиями. Печатные версии путеводителей были доступны в автомобилях, подключенных к «Ситимобил». Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году агрегатор готовил водителей, чтобы они могли помочь туристам в Москве, рассказать про знаковые места столицы.

В Gett и «Везет» не ответили на запросы «Известий».

Везут по жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Идея на миллиард

В зависимости от масштаба покрытия расходы бюджета на предложенные ООП мероприятия составят от 300 млн до 1 млрд рублей, считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Он уверен, что субсидирование такси повысит популярность внутренних туристических направлений.

— Одна из важнейших вещей в индустрии гостеприимства — взаимосвязь ее участников. Такси — это точка входа и выхода с туристической территории. При отсутствии подготовки таксист может создать негативное впечатление обо всей территории и наоборот, — говорит Алексей Волков.

Он уверен, что для развития внутреннего туризма субсидировать необходимо также закупку туристических автобусов, речных круизных судов.

Впрочем, точки вызова такси вряд ли будут востребованы на удаленных территориях, считает руководитель проекта внешней транспортной инфраструктуры департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров.

Везут по жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Стационарные точки вызова такси представляют собой планшеты, вмонтированные в специальную подставку. И работают они только там, где есть интернет. При отсутствии доступа в Сеть они работать не будут. В «Сколково» устанавливали такие пик-пойнты, число их пользователей стремится к нулю. И есть большие сомнения, что на удаленных территориях они будут более востребованы, — сказал эксперт.

Пик-пойнты могут быть по-настоящему популярны в международных аэропортах среди иностранных туристов, у которых не установлены местные сервисы вызова такси, добавил Кирилл Жанайдаров. Перспективными он также называет точки вызова муниципального транспорта, которые можно установить в удаленных населенных пунктах. При наличии пассажиров через такие стационарные пункты можно будет вызывать муниципальные автобусы, чтобы не гонять их пустыми, считает эксперт.