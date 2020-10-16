Турам на смех: россияне активно бронируют путевки на Новый Год

Пока власти регионов постепенно возобновляют ограничения в связи с новой волной распространения коронавируса, россияне, как выяснили "Известия", активно бронируют туры на Новый год. На сентябрь пришлось 76,1% покупок авиабилетов на отдых в праздники внутри России за весь 2020 год. Зарубежные поездки заняли 13,6%. На пике популярности у наших соотечественников – Сочи, во внешнем туризме лидирует Турция. Однако билеты и проживание в некоторых зарубежных странах, с которыми открыто сообщение, могут стать «золотыми», предупреждают специалисты. Впрочем, россияне бронируют отели даже в США и Таиланде, с которыми нет прямых рейсов. Самостоятельный туризм со стыковочными рейсами – большой риск, считают эксперты туротрасли. Но это не останавливает засидевшихся на карантине граждан. Как говорится, коронавирус коронавирусом, а отдых — по расписанию.

В отличие от персонажа знаменитой «Иронии судьбы», который утверждал, что «всем надо домой Новый год встречать», многие россияне хотят вырваться на каникулы из поднадоевшего домашнего уюта. Видимо, исходя из принципа «надежда умирает последней» и «работе время, а отдых необходим», граждане уже в сентябре активизировали покупку билетов, отелей и туров.

По осени считают

Конечно, большая часть граждан, которые планируют поездки на новогодних каникулах, рассматривает внутренний туризм, рассказал «Известиям» гендиректор Ozon.Travel Михаил Осин. Отказываться от дополнительного отдыха зимой люди не планируют, и подтверждает вице-президент ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Это доказывают результаты летнего сезона, который, казалось бы, должен был быть провальным, но желание провести пару недель на море оказалось преобладающим.

- Текущие цифры показывают, что внутренний турпоток летом сократился минимум на 30% от прошлого года – это хороший результат, прогнозы были более пессимистичны, - сообщил Дмитрий Горин.

Да и новогодние каникулы, похоже, обещают не разочаровать туристическую отрасль. По данным продаж онлайн-сервиса путешествий Туту.ру, спрос на авиабилеты по России в августе и сентябре вырос на 23% – 26% соответственно по сравнению с теми же месяцами 2019 года. И на сентябрь приходится 76,1% покупок на новогодние праздники.

Турам на смех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

- Данные на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10%, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса, - отметили в компании.

В соответствии с опросом Туту. ру, который сервис проводил в конце сентября, 20% россиян планируют путешествие на новогодние праздники, причем 5% уже купили билеты и забронировали отели. Кстати, в прошлом году этот показатель был ниже – 18%. Поисковые запросы по вылетам из Москвы распределяются так: около 75% — по России, за рубеж — 25% (в прошлом году было примерно 50 на 50). В топ-10 входят: Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Иркутск. Также высок интерес к Ростову-на-Дону, Мурманску, Красноярску, Махачкале и Омску.

Что касается «наземного размещения», то, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, наибольшим спросом у туристов, уже сейчас планирующих отдых в новогодние праздники, пользуются внутрироссийские направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Массандра, Ялта, Севастополь, Казань, Калининград.

Из-за недоступности зарубежных горнолыжных курортов цена проживания в Сочи выросла на 40% по сравнению с 2019-м. Средняя стоимость на эти новогодние праздники составляет 8500 рублей за ночь. С учетом перелета десять дней на курорте Краснодарского края обойдется в среднем в 100 тыс. рублей.

Также сильно, по данным Ostrovok.ru, выросла стоимость отелей в Калининград - плюс 20% к прошлогоднему новогоднему ценнику или 5000 рублей в среднем. Прибавили в цене также гостиницы Казани (4500 рублей за ночь или плюс 18% к 2019-му), Севастополе (4000 рублей и 15% соответственно), Массандре (8500 рублей и 13%). При этом средняя цена за ночь не изменилась в Москве (5100 рублей), а в Санкт-Петербурге даже снизилась на 5% от прошлогодних показателей (3900 рублей). Как пояснили «Известиям» специалисты, турпоток в обе столицы перетянул на себя Калининград, который российскими туристами воспринимается как «своего рода заграница».

Едем за рубеж

Не хотят россияне отказываться и от зарубежного отдыха. По словам гендиректора Ozon.Travel, ограничения текущего года внесли коррективы в планы путешественников, которые предпочитают отдыхать за границами России.

- Если в прошлом году в топе предпочтений россиян для заграничных поездок на зимние каникулы находились Таиланд и Испания, а замыкала топ-5 Турция, то в этом году россияне, планирующие выезд заграницу на Новый год, в большинстве своем рассматривают отдых на турецких курортах, - отметил Михаил Осин.

В Ostrovok.ru также зафиксировали изменения в предпочтениях новогодних путешественников: годом ранее туристы бронировали отели преимущественно в странах Европы (Чехии, Италии, Испании, Германии, Франции), а также в США, Таиланде, ОАЭ и Турции.

- Сейчас в топ вошли преимущественно те направления, с которыми Россия уже возобновила авиасообщение, - уточнили специалисты сервиса онлайн-бронирования.

Турам на смех Фото: Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS

Цены в отелях, нужно сказать, кусаются. Так, средняя стоимость номера в Турции составляет 6800 тыс. рублей за ночь. Дешевле всего обойдется ночевка в Египте – в среднем 5300 рублей, а самые дорогие - Мальдивы (25 тыс.рублей в сутки) и ОАЭ (22 тыс. рублей). Кроме того, туристы бронируют отели в Таиланде (8500 рублей), Индонезии (8000 рублей), Греции (4700 рублей), США (15 тыс. рублей за ночь), Германии (8500 рублей).

В Туту.ру «Известиям» рассказали, что среди зарубежных направлений самое популярное направление по поиску авиабилетов - Стамбул. Доля, которая приходится на этот город на новогодние праздники, по сравнению с прошлым годом выросла в четыре раза — с 2,8% до 11,2%. Также в топ-10 входят Ташкент, Дубай, Мале, Анталья, Минск, Пхукет, Бишкек, Ош, Нур-Султан. Очевидно, что города ближнего зарубежья интересуют или мигрантов, которые хотят провести Новый год с родными, или туристов — в качестве перевалочного пункта.

Однако билеты за рубеж в условиях ограниченного предложения, особенно если речь идет о стыковочных рейсах, могут стать золотыми, хотя в последнее время запланированы послабления.

- Стартовали программы в Занзибар: то, что уже три авиакомпании поставили рейсы туда на октябрь, говорит о спросе на этом направлении. По последним новостям – открывается Куба, четыре рейса в неделю. Ну, и конечно, все ждут увеличения квот на Мальдивы и в ОАЭ. Потому что спрос на них есть, но в ОАЭ, например, летает всего четыре рейса в неделю, и фактически это порождает повышение цены на перелет. Сейчас из-за дефицита мест билет даже в эконом-класс может стоить порядка 100-150 тыс. рублей, - сказал Дмитрий Горин.

В сервисе планирования путешествий OneTwoTrip также отметили, что на некоторые зарубежные поездки цены взлетели более, чем в два раза.

Вице-президент ассоциации туроператоров также добавил, что самостоятельным путешественникам, которые приобретают билеты в страны, с которыми у России еще нет прямого авиасообщения, придется добираться на стыковочных рейсах.

- Поездки в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, возможны только для самостоятельных путешественников - в организованном туризме это невозможно. Мы имеем право отправлять туристов в страну, только если есть авиасообщение и разрешение оперативного штаба на это, - подтвердила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

На свой страх и риск

Технически из России, особенно с открытием таким крупных пересадочных хабов, как Стамбул или Абу-даби, можно улететь куда угодно. С некоторыми странами, например, с США сообщение полностью и не закрывалось. Как показывают агрегаторы, используя пересадки, можно приземлиться в Европе. Однако массовый туризм сюда ограничен - нужен медицинский контракт, который подтвердит, что вам необходимо прохождение той или иной процедуры. Таиланд, заявляли местные власти, в октябре и ноябре ждет первых туристов, но по специальным туристическим визам. Кроме того, по приезду 14 дней придется провести на карантине.

- Сложно оценить действия людей, которые покупают билеты в страны, которые в большинстве своем все же закрыты. Возможно, они надеются, что ситуация изменится, а у них во время всеобщего ажиотажа уже будет билет, - считает Наталья Осипова.

Турам на смех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Дмитрий Горин также отмечает, что, например, та же традиционно популярная в Новый год Доминиканская республика открыта, но туда нет прямых рейсов из России.

- То же самое с Мексикой. Однако, планируя такие поездки, стоит четко осознавать риски. Эвакуационные рейсы отменены с 21 сентября. Поэтому билет нужно покупать только в обе стороны. Пандемия показала, что организованный туризм безопаснее самостоятельного – в начале пандемии туроператоры вывезли своих клиентов до 31 марта, самостоятельные туристы возвращались фактически до сентября, - подчеркнул он.

Что касается эпидемиологической ситуации в популярных для туризма странах с прямым авиасообщением из России, то статистика ВОЗ показывает следующее: в Турции за последние сутки коронавирусом заразились 1 632 человека, в ОАЭ - 1 431, на Мальдивах - 69, на Кубе - 18, в Танзании за 24 часа не заболел никто.

Директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов предупреждает, что риск от новогодних поездок россиян велик.

- Со стопроцентной вероятностью это скажется на распространении коронавируса, часть людей будет возвращаться уже заболевшими и заражать других, - предположил он.

Однако за два месяца эпидемиологическая ситуация может сильно измениться, как в наших регионах, так и за рубежом, поэтому предполагать, куда ехать опаснее преждевременно, добавил специалист.