Нелетная квота: бизнес жалуется на нехватку рейсов в ОАЭ и на Мальдивы

Туристический бизнес ожидает увеличения количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в 3,5 раза . Сейчас в арабскую страну напрямую из России летают всего четыре раза в неделю, а на острова — два, и этих квот не хватает для удовлетворения спроса путешественников. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) . Однако если Россию накроет вторая волна коронавируса, власти могут пойти на косвенные меры по ограничению путешествий — например, потребовать самоизолироваться после возвращения из другой страны, заявили «Известиям» в комитете по туризму Московской торгово-промышленной палаты.

Место под солнцем

Большинству россиян пришлось пересмотреть планы на свой отпуск в этом году из-за пандемии коронавируса, которая повлекла за собой прекращение авиасообщения и закрытие границ. Но к концу лета «эпидемиологический занавес» начал приподниматься. Наконец, в начале сентября российский кабмин опубликовал распоряжение о возобновлении полетов в ОАЭ и на Мальдивы. Однако установленных квот на перелеты не хватает на всех россиян, которые перенесли свой отдых на осень. Туристические компании ожидают, что власти смягчат ограничения, заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

— Сейчас в Дубай по два раза в неделю летают «Аэрофлот» и Emirates. Однако необходимо как минимум по семь полетов для каждой авиакомпании. На Мальдивы летает только «Аэрофлот» два раза в неделю. По этому направлению тоже требуется увеличение количества рейсов — хотя бы до семи в неделю, — отметил он.

Необходимость увеличения количества прямых рейсов по этим направлениям подтвердили и в ОСИГ. При этом в организации подчеркнули, что такая мера не ударит по отечественному пляжному сектору, ведь через несколько недель отдыхать на юге России будет уже холодно.

— Спрос на ОАЭ и Мальдивы есть. Сейчас много желающих отдохнуть на море в межсезонье, — заявил «Известиям» исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Пока информации об увеличении количества рейсов в Дубай нет, сообщил «Известиям» пресс-атташе посольства РФ в ОАЭ Максим Слесарев , отметив, что этот вопрос входит в компетенцию Росавиации. Дипломат добавил, что в этом году прогнозировать турпоток из России сложно.

— В прошлом году было до миллиона россиян. Однако данных о приехавших после возобновления прямых рейсов нет, — добавил дипломат.

В департаменте иммиграции Мальдивской Республики тоже не смогли ответить «Известиям», планируется ли увеличение квот на перелеты . Однако пресс-секретарь Мифтах Мохамед подчеркнул, что за последние четыре года число российских туристов почти удвоилось — с 44 тыс. до 83 тыс.

В ответ на вопрос о возможном увеличении количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы пресс-служба Минтранса России сообщила «Известиям», что пока такое решение не принималось . Изменение порядка полетов не стали комментировать и в Росавиации. Пресс-службы «Аэрофлота» и Emirates не смогли предоставить оперативный ответ.

Волны коронавируса

Постепенному открытию границ может помешать распространение коронавируса, считают некоторые эксперты. С сентября число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения COVID-19 в России резко увеличилось. И в Московской торгово-промышленной палате не исключают: если ситуация не стабилизируется, то власти могут вновь ввести ограничительные меры — например, заставить россиян самоизолироваться после возвращения из других стран.

— Отчаянные туристы, которые сейчас едут в другие страны, приносят вред себе и окружающим, — заявил «Известиям» председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Михаил Болигузов.

С сентября ограничения уже начали постепенно возвращать в Европе. О возможном закрытии российских границ заговорили и в Совете Федерации, однако федеральные власти опровергли эти заявления. При этом в пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что штаб по коронавирусу продолжает работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

Прямую связь между путешествиями и распространением коронавируса предлагают не проводить и специалисты.

— Пока об ограничении путешествий речи не идет, потому что при открытии границ Россия учитывала эпидемиологическую обстановку и требования в других странах. Например, для поездки на Мальдивы и в ОАЭ необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, согласно данным Минздрава и Роспотребнадзора, открытие российских и зарубежных курортов не повлияло на ситуацию с COVID-19, — напомнил Дмитрий Горин.

Он отметил, что россияне очень надеются на восстановление в скором времени авиасообщения с Кубой, Мексикой и Доминиканой, однако пока никакой новой информации по этим направлениям нет.

За последние несколько дней в России число случаев заражения COVID-19 в сутки превышает 11 тыс. В некоторых регионах уже начали восстанавливать ограничения. Например, мэр Москвы Сергей Собянин временно приостановил льготный проезд для пенсионеров и школьников. 7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что с учетом роста числа заболевших коронавирусом в РФ, жителям необходимо соблюдать действующие меры предосторожности, иначе придется принимать «какие-то другие меры». В мире в первую тройку по числу заражений входят США, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу и Испанию.