Дали крылья: Россия возобновляет полеты в Японию, Сербию и на Кубу

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами – Японией, Кубой и Сербией. Также увеличится количество рейсов на Мальдивские острова, в Швейцарию, ОАЭ и в Белоруссию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Какие авиакомпании получат право на полеты в эти страны, заявлено не было. По словам источников «Известий», с высокой долей вероятности почти все направления достанутся «Аэрофлоту». Чтобы существенно улучшить финансовые показатели воздушных перевозчиков, нужно разрешение на нескольких рейсов в день на каждом направлении, говорят эксперты. Но это станет возможным только после всеобщей вакцинации.

Восток-Запад

Правительство России разрешило с 1 ноября возобновить рейсы в Японию. Два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Москва-Токио, еще один — по направлению Токио — Владивосток, сообщили 14 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Там уточнили, что принимают только общее решение о возобновлении полетов. Какие авиакомпании будут обслуживать эти направления, будет определено на уровне Минтранса и Росавиации. В Минтрансе на данный момент нет информации о назначенных перевозчиках, в Росавиации не комментируют ситуацию.

Право на выполнение большей части рейсов должно достаться «Аэрофлоту», сказал собеседник «Известий», близкий к авиавластям. Действительно, «Аэрофлоту» обещаны почти все из перечисленных направлений, подтвердил собеседник в одной из крупных авиакомпаний.

Дали крылья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Интрига сохраняется на направлении Владивосток — Токио, на которые претендуют авиакомпании «Аврора» и S7, рассказал источник «Известий», близкий к авиавластям. В S7 отметили, что готовы возобновить полеты по маршруту и уже направили заявку в Росавиацию. По другим направлениям перевозчик не подавал заявки, так как не имеет на них допуски и не выполнял полеты по ним до пандемии и закрытия границ.

В других крупных авиакомпаниях не предоставили комментариев.

В ближайшее время также будут возобновлены полеты на Кубу. При этом авиасообщение не свяжет Москву со столицей страны Гаваной, куда до пандемии летал «Аэрофлот». Правительство пока разрешило выполнять по одному рейсу в неделю из Москвы в Кайо-Коко и в Санта-Клару. На этих направлениях работали чартерные авиакомпании. В Кайо-Коко летали Azur и NordWind, в Санта-Клару выполняли полеты IFly и Nord Wind.

— Маловероятно, что «Аэрофлот» начнет обслуживать направления, по которым не летал до пандемии, — считает источник «Известий» в одной из чартерных авиакомпаний.

Azur готова возобновить полеты на Кубу , но пока не располагает информацией о том, каких перевозчиков допустят до выполнения рейсов, сказали «Известиям» в компании.

Полеты в Сербию будут выполняться дважды в неделю по маршруту Москва — Белград. Сроки возобновления полетов в оперштабе по борьбе с коронавирусом не уточняют.

Все решения приняты исходя из озвученных критериев заболеваемости, говорят там. В стране, куда открываются полеты, должно быть не более 40 новых зафиксированных случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек в течение 14 дней, не более 1% суточного прироста новых случаев за 14 дней, а коэффициент распространения новой инфекции за неделю не должен превышать 1. Полеты возобновляются на принципах взаимности.

Расширение присутствия

Правительство также расширило разрешенное число рейсов в уже открытые государства. Так, число рейсов из Москвы в столицу Мальдив Мале вырастет с двух до четырех в неделю. К двум еженедельным рейсам из Москвы в Дубай добавятся еще два из Москвы в Абу-Даби, где находится хаб крупной компании Etihad, выполняющей полеты по всему миру.

Количество рейсов из Москвы в Минск вырастет с одного до трех в неделю. Пассажиропоток в столицу Белоруссии может быть довольно существенным, так как через Минск можно транзитом улететь на Украину, в Черногорию и в другие страны, куда сегодня закрыты прямые полеты из России, считают собеседники «Известий» в авиакомпаниях.

Дали крылья Фото: Depositphotos

Вырастет также и число рейсов в Швейцарию: с августа по рейсу в неделю из Шереметьево в Женеву выполнял Аэрофлот, из Цюриха в Домодедово — Swiss. С 14 октября число перелетов по каждому из этих направлений удвоится. Кроме того, добавится по одному ежедневному рейсу из Санкт-Петербурга в Женеву и Цюрих. По словам собеседника «Известий» в одной из российских авиакомпаний, полеты в Женеву могут пользоваться спросом из-за расположения города, близкого как к Франции, так и к Италии.

Международное авиасообщение было полностью закрыто российскими властями с 27 марта из-за роста заболеваемости коронавирусом в России и в мире. С 1 августа полеты были частично возобновлены. Тогда восстановили авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. А с 10 августа полеты в Турцию уже осуществлялись в полном объеме. В сентябре российские власти частично восстановили авиасообщение с Мальдивскими островами, ОАЭ, Южной Кореей, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией.

Полеты на фоне пандемии

В оперативном штабе говорят, что продолжат мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

Между тем, ежедневный прирост числа заболевших в России вернулся к пиковым весенним показателям. 14 октября в стране зафиксировано более 14 тыс. новых случаев заражения, в Москве — 4,6 тыс. случаев.

Ухудшилась эпидемиологическая ситуация и в мире — за сутки прирост инфицированных составил 328 тыс. человек.

Дали крылья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ситуация с коронавирусом в России настораживает, но не требует введения ограничительных мер в экономике, сказала 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Однако регионы и оперативный штаб могут ввести ограничительные меры при перемещении между субъектами, говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нескольких рейсов в неделю недостаточно, чтобы поправить финансовое положение авиакомпаний, считает генеральный директор Infomost Борис Рыбак. Для этого необходимо разрешить выполнять полеты по каждому направлению несколько раз в день. Необходимость проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции также будет тормозить спрос на международные полеты. Решить проблему сможет только всеобщая вакцинация, которая позволит беспрепятственно пересекать границы, полагает эксперт.