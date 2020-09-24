Греция готова восстановить авиасообщение с РФ в полном объеме с 1 октября, рассказали «Известиям» три источника на российском рынке авиаперевозок. Правда, по их данным, в итоге полеты будут выполняться в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами. То, что именно греческая сторона была инициатором их возобновления, подтвердили «Известиям» и в посольстве Греции в РФ. По информации «Известий», сегодня также ведутся активные переговоры по восстановлению авиасообщения со странами Карибского бассейна на Кубу, в Доминиканскую Республику и в Мексику. Тем временем, заболеваемость коронавирусом в России растет: к примеру, в Москве впервые с июня зафиксировано более 1 тыс. случаев заражения. Поэтому наши власти не торопятся с принятием решений.

Греческий фильтр

Прямые полеты между Россией и Грецией имеют шанс возобновиться уже в начале октября, рассказали два источника «Известий» в авиакомпаниях и один — в крупном аэропорту. На днях греческие власти прислали российской стороне официальное письмо, в котором сообщили, что согласны на возобновление полетов с 1-го числа, рассказал собеседник «Известий» в одном из перевозчиков.

— Окончательное решение остается за российскими властями: если оперативный штаб примет положительное решение по данному вопросу, а председатель правительства Михаил Мишустин подпишет распоряжение кабмина, полеты будут возобновлены, — утверждает он.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ_1 Терминал аэропорта Ираклиона Фото: Global Look Press/Markus Mainka

Впрочем, на первом этапе авиасообщение, по всей видимости, будет открыто в усеченном виде. Источники «Известий» рассчитывали, что его возобновят полностью — по той же схеме, по которой в августе открыли полеты в Турцию. Но сегодня оперштаб пока рассматривает вариант запуска по одному рейсу в неделю — от российской стороны будет летать «Аэрофлот» один раз в неделю из Москвы в Афины.

— Греция запрашивала возобновление сообщения с тремя городами: Афинами, Салониками и Ираклионом. Предполагалось, что полеты будут выполнять «Аэрофлот», S7, Aegean Airlines и Ellinair, — рассказал второй источник в одном из крупных аэропортов.

Собеседники «Известий» утверждают, что инициатива о возобновлении полетов исходила от греческой стороны: туризм занимает существенную долю в ВВП страны, россияне могли бы поддержать греческую экономику в случае возобновления полетов. Один из источников «Известий» утверждает, что парламент Греции принял закон, который позволяет восстанавливать авиасообщение со странами в обход рекомендаций Евросоюза. Совет ЕС в начале августа обновлял список стран, въезд из которых на территорию Евросоюза разрешен во время пандемии, Россия в этом перечне отсутствует.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ_5 Терминал прилета международного аэропорта Афин Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Источники «Известий» на рынке авиаперевозок говорят, что, с учетом окончания высокого сезона, существенного пассажиропотока в Грецию не ожидается.

— Все, кто планировал отдохнуть на море в этом году, уже слетали в Турцию или на российские курорты. Спрос на полеты в Грецию, безусловно, ожидается, но кардинально изменить финансовое положение авиакомпаний он не сможет, — считает собеседник «Известий» в одной из авиакомпаний.

В Минтрансе вопрос не комментируют. В оперштабе сказали «Известиям», что еженедельно мониторят ситуацию и работают над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе в соответствии с ранее указанными критериями: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней — не более 1. Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно, сказали в оперативном штабе.

«Известия» направили запрос в правительство РФ.

Собеседник «Известий», знакомый с обсуждением вопроса, сказал, что решение об открытии Греции принимает оперштаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ_2 Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту города Салоники Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

Посольство Греции в России подтвердило «Известиям», что инициатива о возобновлении полетов исходила от греческой стороны.

— Греция предложила возобновить авиасообщение между нашими странами, ожидает реакцию с российской стороны. В свете того, что 23 сентября МИД РФ объявил о завершении полетов по возвращению россиян и анонсировал планы договориться с компетентными органами других стран о возобновлении коммерческих полетов на более регулярной основе, мы предлагаем возобновить полеты по протоколам, которые соответствуют текущей эпидемиологической ситуации и предполагают ограниченное количество рейсов в неделю. С этой целью между властями гражданской авиации Греции и России ведутся переговоры, — сказали в посольстве.

Ранее власти Греции временно — с 7 по 21 сентября — разрешили въезд в страну до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов — Афин, Салоник или Ираклиона. При въезде в страну у жителей России должны были повторно брать мазок на ковид. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), 23 сентября Греция продлила действующие условия для въезда россиян в страну до 5 октября. Поэтому, скорее всего, страна уже не рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ в полном объеме с начала месяца.

Перспективы конца года

Сейчас также ведутся активные переговоры о возобновлении полетов с авиавластями трех стран Карибского бассейна — Кубы, Доминиканы и Мексики, рассказал «Известиям» источник в одной из российских авиакомпаний.

— Возобновление полетов с этими странами в ближайшие два месяца вполне возможно, — полагает он.

В этих странах можно отдыхать круглый год, но заработать на них получится только у эксплуатантов широкофюзеляжного флота. В России это «Аэрофлот» и чартерные авиакомпании. Эксплуатанты среднемагистрального флота, которых в стране большинство, не смогут летать по этим маршрутам.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ_3 Самолеты в аэропорту Гаваны Фото: Global Look Press/Liu Bin

Источник «Известий» в одной из компаний, эксплуатирующих узкофюзеляжные самолеты, говорит, что, с учетом завершения высокого сезона, у авиакомпаний остается надежда только на восстановление в полном объеме авиасообщения со странами Средней Азии.

— Оптимальным вариантом для перевозчиков было бы восстановление сообщения с городами Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана (всего около 20) для всех авиакомпаний, но с уменьшенной по сравнению с докоронавирусным периодом частотой полетов, — говорит он.

Российские власти ранее объявили о возобновлении полетов в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею 18 сентября. На данный момент полеты осуществляются в усеченном виде: с российской стороны по одному рейсу в неделю летает «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ_4 Аэропорт Пунта-Кана после ослабления карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19 Фото: TASS/EPA/Francesco Spotorno

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что сегодня спрос на полеты в Грецию невелик: пассажиропотока как раз хватит, чтобы загрузить еженедельный рейс из Москвы. Возможно, в случае отмены ограничений в эту страну полетит незначительное количество туристов — высокий сезон для Греции практически закончился. Эксперт согласен, что возможное полноценное открытие авиасообщения со странами Средней Азии — Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном — помогло бы авиакомпаниям заработать на этих направлениях за счет перевозки трудовых мигрантов. Это существенный рынок, в нормальное время достигающий десятков миллионов пассажиров в год.

Коронавирус не отступает

Тем временем, с начала осени уже начался новый рост заболеваемости COVID-19 во всем мире. Так, в Москве 24 сентября впервые с 23 июня зафиксировано больше 1 тыс. заболевших в сутки. По России в этот же день выявлено 6595 случаев заражения. Вероятно, на этом фоне российские власти опасаются открывать авиасообщение в полном объеме, чтобы не провоцировать ускорение роста заболеваемости, считают эксперты.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже обратился к руководителям крупнейших организаций города с просьбой вернуть сотрудников на удаленку в связи с наступлением сезона острых респираторных вирусных инфекций. Среди адресатов — главы Сбербанка Герман Греф, «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и главы других крупных компаний.