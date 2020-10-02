«Будем посмотреть»: российские туристы не спешат за границу

Выездной туризм, по словам экспертов, сейчас напоминает процесс продажи турецкого мороженого, которым завлекают маленьких сладкоежек на курортных набережных этой страны. Покупателя долгое время дразнят лакомством, прежде чем он сможет уверенно взять его в руки. Некоторые зарубежные направления уже открыты, но при этом остаются недоступными для широкой публики. Оптимистичные прогнозы на зимний сезон дают очень немногие специалисты рынка. «Известия» разбирались в ситуации.

Хорошего понемногу

Продажи по всем разрешенным направлениям, по словам представителей туристической розницы, сейчас идут очень слабо. Причин много. Ограниченные объемы перевозки не позволяют операторам полноценно подключиться к процессу отправки туристов. Все больше людей просто боятся куда-либо лететь, опасаясь возможной второй волны коронавируса и, как следствие, приостановки международного авиасообщения. У многих потенциальных отдыхающих банально нет свободных денег. Значительная часть россиян за время карантина потеряла в доходах и потратила накопления. Так что в оценках перспектив предстоящего зимнего сезона нет восторга и нет радужных ожиданий, но остается надежда.

Безусловно, хороший импульс российскому турбизнесу придало открытие Турции. Несмотря на то что уровень продаж в большинстве регионов пока не смог выровняться, направление вновь продемонстрировало лидерство в выездном сегменте. В августе Турция приняла 440 тыс. россиян, сентябрь обещает еще более внушительные цифры. «Мы смогли заработать и хоть как-то выправить финансовое положение. Но с приходом межсезонья пляжная Турция традиционно теряет позиции» — так рассуждают представители розницы.

Будем посмотреть Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Рынок очень ждет открытия популярных у россиян Таиланда, Индонезии, Доминиканы и Кубы. «Если к зимнему сезону этого не произойдет и не увеличится объем перевозки на уже доступных направлениях, хитом вновь станет Турция, но уже не пляжные курорты, а Стамбул. Туроператоры заявляют туда чартеры, ценник на туры привлекателен. Стамбул имеет все шансы заменить европейские страны, куда россияне так любили приезжать в зимний сезон в экскурсионные мини-туры. Но, конечно, нужно понимать, что возможности этого направления не безграничны», — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон».

« Стамбул всегда хорошо продавался. В этом году его шансы на успех, безусловно, возросли. Туристы уже активно интересуются», — рассказала Ольга Симонова, директор франчайзингового агентства PEGAS Touristik.

Низкий пульс

Выбор других доступных выездных направлений пока скуден. Помимо Турции это Эмираты, Танзания, Мальдивы и еще ряд стран, куда можно добраться только с дорогостоящей и неудобной стыковкой. Поэтому ясно, что при текущих вводных рассчитывать на успешный зимний сезон не приходится.

«Доступные страны не обеспечат нужный ассортимент, не смогут сгенерировать российский турпоток, восполнить дефицит продаж и закрыть все потребности туристов. Говорить о массовом восстановлении туризма не позволяют крайне ограниченные провозные емкости по открытым направлениям», — сетует Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Будем посмотреть Фото: ТАСС/Zuma/Sang Jun

Все эксперты признают, что дефицит перевозки неизбежно повлияет на средний чек тура. Рассчитывать на дешевую перевозку пассажирам не придется до тех пор, пока на разрешенных маршрутах не появится больше авиакомпаний. Например, тариф по маршруту Москва — Мале находится на уровне более 120 тыс. рублей на двоих . «Несложно посчитать, сколько будет стоить тур на Мальдивы. При этом, напомню, большинство российских туристов отказываются от туров в ту или иную страну, если стоимость путевки превышает психологическую отметку в 100 тыс. рублей на двоих, а то и троих», — говорит Алексан Мкртчян.

Помогают несколько выправить ситуацию спецпредложения от отельеров. «Цены на отели Мальдив снижены, отели присылают множество акций, скидки по ряду отелей достигают 40%», — рассказали в пресс-службе «Интуриста».

« Мы фиксируем хороший спрос на Мальдивы и ОАЭ. Глубина бронирований — в среднем 30 – 40 дней, но есть и бронь на весну », — сообщают в пресс-службе TUI Россия. Дальнейший рост, по словам экспертов, возможен при запуске чартеров и в целом при увеличении объемов перевозки.

Не хватает воздуха

Тем не менее текущие объемы перевозки по Мальдивам и ОАЭ ничтожны. Генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов надеется, что в скором времени они будут выше. Источники в авиационной отрасли не исключают: частота рейсов может быть постепенно увеличена, как это уже произошло с полетами в Швейцарию.

Будем посмотреть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

До начала пандемии полеты в Дубай выполнялись как минимум из 15 городов России, в среднем 50 – 60 рейсов в неделю. Сейчас это четыре рейса в неделю — по два у «Аэрофлота» и Emirates , напомнил Алексан Мкртчян.

Поскольку выполнять полеты имеют право только эти авиакомпании, туроператорам пришлось аннулировать часть туров в ОАЭ на октябрь. На прошлой неделе турагенты получили соответствующие уведомления от нескольких участников рынка. Поставщики турпродукта рассчитывали отправлять туристов в Дубай чартерными рейсами, но разрешения на их выполнение авиаперевозчики до сих пор не получили.

Несмотря на то что некоторые российские туроператоры уже анонсировали туры с прямыми перелетами авиакомпанией flydubai из российских регионов, эксперты сохраняют осторожность и не рекомендуют пока делать бронирования. Впрочем, в самой компании заявляют, что квоты практически одобрены российскими авиационными властями.

Сложно и дорого

Первый после обнародования решения о возобновлении авиасообщения с Танзанией прямой рейс вылетит из Москвы 25 октября. Выполнять полеты будет NordWind по заказу PEGAS Touristik, частота полетов — раз в 10 дней. С 30 октября стартует вторая чартерная цепочка. Таким образом, количество рейсов в месяц увеличивается до шести. После 1 октября со своим решением о полетной программе обещает определиться еще один туроператор — «Библио Глобус». Другие поставщики пока не заявляли планов отправлять туристов чартерами в Танзанию.

Будем посмотреть Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Sibo

«Продажи нас радуют, увеличиваются с каждым днем», — рассказали в пресс-службе PEGAS Touristik. Оценки туроператоров, которые предлагают туры на базе стыковочных рейсов через Стамбул и Дубай, более сдержанны. « Продажи идут слабо. Туристы не спешат бронировать туры, их сдерживают условия перелета, а именно антиковидные меры. Это касается перелетов через стыковку в ОАЭ, где туристы могут подняться на рейс только при наличии отрицательного теста. Его необходимо делать в стране пребывания, а значит, возможны дополнительные расходы», — рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

Первый после снятия ограничений на авиасообщение рейс из Москвы в Сеул состоится 1 октября. Полеты будет выполнять «Аэрофлот» с периодичностью один раз в неделю, по четвергам. Эксперты сходятся во мнении: к массовому туризму открытие Южной Кореи не имеет никакого отношения. Основная проблема — жесткие условия въезда. Для пересечения границы требуются справка об отсутствии симптомов коронавируса, оформленная за 48 часов и переведенная на корейский или английский язык, сдача ПЦР-теста по прилете и обязательный 14-дневный карантин за свой счет ($137 в сутки) независимо от результатов этого теста.

Между тем, по словам экспертов, сам факт открытия еще одного зарубежного направления не может не радовать. Екатерина Лопухина, директор по маркетингу московского представительства Национальной организации туризма Кореи, не берется прогнозировать спрос, лишь напоминает, что у Кореи есть свои поклонники и их с каждым годом становится все больше. В 2019 году страну посетили более 340 тыс. россиян.

Будем посмотреть Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Jingqiang

Эксперты не устают повторять, что, для того чтобы помочь выездному туризму укрепить позиции, необходимо увеличить объемы перевозки, географию вылетов. « Также [необходимо] сделать тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа бесплатными, отменить тесты для тех, кто будет проходить вакцинацию. И, конечно, возобновить авиасообщение с действительно востребованными зимними пляжными направлениями, такими как Доминикана, Куба, Индонезия, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии», — убежден Сергей Онищенко.

Доступно-недоступные

Галина Лысенко, директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь, заверяет: страна готова к приему российских туристов, границы для всех иностранцев были открыты еще 1 июля. На сегодняшний день на курортах Доминиканы работают порядка 30% отелей и ни в одном из них не было обнаружено случаев заболевания коронавирусом. Более того, с 15 сентября вступили в силу новые правила приема иностранных туристов на территории Доминиканской Республики. На сегодняшний день эти требования — одни из самых либеральных в мире. Туристам не нужно сдавать ПЦР-тест, выборочно будут проводиться дыхательные экспресс-тесты. В период с 15 сентября по 31 декабря 2020 года всех туристов, регистрирующихся в отелях, обеспечат бесплатной медстраховкой (покрытие $10 тыс.), которая при наступлении страхового случая будет полностью оплачена доминиканским государством.

Ситуация на курортах Таиланда далеко не такая радужная. С 1 октября в стране стартует программа въезда иностранцев по долгосрочным визам. Королевство будет готово принять туристов, готовых пройти обязательный двухнедельный карантин и провести в стране минимум 90 дней. На днях министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что в случае успешности программы обязательный карантин для туристов может быть сокращен с ноября вдвое. Официальные источники, впрочем, сообщают, что максимальное число иностранцев, которых власти планируют допустить в страну, не будет превышать 300 человек в неделю. Напомним, что список стран, жителям которых будет доступна специальная долгосрочная виза (STV), пока не обнародован.

«Ясно, что, даже если россияне смогут посещать Таиланд в рамках новой программы, никакого влияния на пакетный туризм это не окажет, как и на подъем туротрасли страны. Нет сомнений, что спустя какое-то непродолжительное время власти королевства будут вынуждены сделать новые шаги к либерализации условий въезда», — говорит Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист».

Будем посмотреть Фото: ТАСС/EPA/DIEGO AZUBEL

Как рассказали в VITO Russia, официальном представительстве министерства туризма Индонезии в России, приехать на «зимовку» в Индонезию в этом году нельзя. Полететь туда можно только по уважительной причине, например дипломатам или бизнесменам, у кого есть специальные визы KITAS или KITAP. Российские путешественники ждут открытия Индонезии в начале 2021 года.

Отели на Бали уже полностью готовы к приему иностранных туристов: внедрен специальный сертификат чистоты, здоровья и безопасности CHS Protocol. Также власти страны активно работают над новой инициативой InDOnesia CARE, которая призывает всех граждан страны к тщательному соблюдению чистоты и безопасности окружающей среды. Помимо острова Бали туристические власти контролируют соблюдение всех вышеперечисленных мер на Яве, Бинтане, Белитунге, Ломбоке и других популярных направлениях.

Если обратиться к статистике заболеваемости COVID-19 в Индонезии, то в целом картина пока не радует. «Сейчас в Джакарте уже по второму кругу принят ряд ограничительных мер. Почти все офисы закрыты, люди вновь вернулись к удаленной работе. На Бали обстановка более благоприятная, жители и туристы могут перемещаться по всему острову, однако в общественных местах все еще нужно носить маски и соблюдать дистанцию», — отметили в VITO Russia.

Только для своих

Новости об усилении карантина из-за увеличения количества больных COVID-19 приходят и из стран ЕС. Отдых там пока недоступен россиянам. Тем временем с начала октября будут возобновлены рейсы в Прагу. При этом Чехия, как почти и все страны Евросоюза, пока не готова открыть границы для россиян. Более того, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ также не сообщал об отмене ограничений на международные рейсы с Чехией. Поэтому даже в случае возобновления авиасообщения воспользоваться им смогут только отдельные категории российских граждан.

Будем посмотреть Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Российским туристам не стоит спешить с покупкой билетов и на кипрские курорты. Авиакомпания Cyprus Airways анонсировала полеты по маршруту Москва — Ларнака на осенне-зимний сезон. Более того, купить билеты до Ларнаки можно на рейсы «Победы». Однако на данный момент Кипр разрешил въезд только тем российским гражданам, кто имеет ВНЖ или получил специальное приглашение от местных властей. По прилете в страну иностранцев ждет самоизоляция в течение двух недель, необходимо также будет сдать тест на коронавирус за 48 часов до окончания периода карантина.