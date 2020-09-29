Гость в горле: отельеры стали чаще жаловаться на постояльцев

Неожиданным итогом летнего туристического сезона стало возросшее число жалоб на постояльцев со стороны отелей. Только в столице число совершенных клиентами правонарушений выросло в 6,5 раз. Судя по данным, постояльцы увлекаются дебошами, курением в неположенных местах, порчей мебели и даже становятся причиной пожаров. Подробности — в материале «Известий».

Сигналят все чаще

По данным компании «Delta Системы безопасности» хостелы и мини-отели стали почти в два раза чаще пользоваться услугами тревожной кнопки для оперативного вызова охранников . Рост в среднем по стране по сравнению с прошлым годом составил 86%, но самое большое увеличение зафиксировано в популярных у туристов городах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Краснодар (анализировался период с июня по сентябрь включительно). Вызовы преимущественно были связаны с хищениями, отказом оплачивать счета, драками.

—Так, например, количество правонарушений в отелях и гостиницах с мая по октябрь в Москве выросло в 6,5 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в хостелах и мини-отелях и вовсе в 12 раз, в кафе и ресторанах в 2 раза, в барах в три раза. В Санкт-Петербурге количество тревожных вызовов также выросло, в отелях и гостиницах в 4 раза, в хостелах и мини-отелях – в 5 раз, в барах также в 5 раз, в кафе и ресторанах в три раза , — говорится в аналитическом отчете компании (имеется в распоряжении «Известий»). На втором месте после хостелов по числу сигналов о помощи — кафе и рестораны (увеличение на 57%).

Гость в горле Фото: Depositphotos

По мнению аналитиков, ухудшилась криминогенная обстановка и на таких объектах, как музеи и театры, количество тревожных вызовов здесь увеличилось на 47%.

В крупных отелях число вызовов увеличилось на 15%. Зато ночные клубы и бары, похоже, становятся местами, куда можно ходить безбоязненно — число вызовов сократилось на 5 и 31% соответственно.

«Самыми спокойными среди туристических направлений, согласно нашей аналитике, признаны города «Золотого кольца», хотя и здесь мы отмечали некоторый рост тревожных вызовов, но меньший, чем, например, в Краснодаре или Москве» , — отметил гендиректор «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков. Исследование проводилось в 35 регионах страны.

Сжигают, ломают и бьют

Скандальные инциденты с участием туристов попадают и в новостную ленту информагентств.

Например, в Керчи 17 сентября наркозависимый постоялец сначала разнес номер в отеле, а затем начал громить магазин при автозаправочной станции, сообщало «Крымское информационное агентство». Неадекватного отдыхающего скрутила Росгвардия. Иногда, впрочем, инциденты подобного рода заканчиваются трагически. Так, 10 сентября в волгоградском хостеле житель Подмосковья устроил резню, жертвами которой стали путешествовавшие с ним мужчина и женщина. В Симферополе в конце сентября турист устроил стрельбу из пневматического оружия прямо в баре, выбрав в качестве мишеней других посетителей и представителей администрации заведения.

Страдают от выходок буйных путешественников не только добропорядочные туристы, но и объекты культурного наследия. Например, в начале осени на Алтае вандалы разрубили ритуальную коновязь-чакы с разноцветными лентами-кыйра.

Гость в горле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Несоблюдение правил пожарной безопасности отдыхающими — еще одна головная боль отельеров. Курение постояльцев в номере стало предположительной причиной пожара 23 сентября в гостинице на улице Набережной в Вологодонске (Ростовская область). Площадь возгорания, к счастью, оказалась небольшой — около 5 кв. м.

А в Пушкине (Ленинградская область) клиент гостиницы явно решил оттянуться по полной: курил в номере, испачкал мебель, сломал входной замок в помещение. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии по сигналу с тревожной кнопки. Администрация выставила ему счет на 33,5 тыс. рублей, писала gazeta.spb.ru. Впрочем, в южном Пятигорске, где народ погорячей, постоялец гостиницы и вовсе устроил спьяну стрельбу.

Стоит отметить, что в публичном пространстве оказываются лишь единичные скандалы, связанные с гостиничным бизнесом. Большинство отелей просто не желают портить себе репутацию.

— Сфера обслуживания – главная группа риска. Потребительский террроризм в туризме заметно вырос. Это вполне объяснимо, у людей нет возможности заплатить полную стоимость услуг, но есть большое желание их получать. Большинство туристических историй связано не с судебными делами, а попытками получить что-то бесплатно, выпросить скидку или бонус у отеля, авиакомпании, туроператора или даже турситического агенства. К сожалению, в сфере услуг не сформировалась система взаимоуважения между клиентом и потребителем и это приводит к различным инцидентам, — рассказала «Известиям» тревел-эксперт Лариса Аханова.

Закон от гостей

— Если турист своими действиями нанес крупный ущерб отелю, то отель должен обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба на основании п. 1 ст.1064 ГК РФ, согласно которому вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Перед этим в порядке досудебного урегулирования надо послать туристу претензию с требованием возмещения вреда. Желательно комиссией из сотрудников отеля зафиксировать факт ущерба с приложением фото и видео. Экспертную оценку ущерба лучше проводить уже в рамках процесса, так как другая сторона может не согласиться с досудебной экспертизой, — рассказывает о правовом механизме Ольга Эттлер, член Ассоциации юристов России. По ее словам согласно действующим Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства N 1085 от 09.10.2015), в которых указано, что потребитель несет ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или повреждения по его вине имущества гостиницы в соответствии с законодательством РФ.

Гость в горле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков