Колыбель человечества: что ждет туристов в Северной Месопотамии

Несколько российских туроператоров объявили о планах по запуску с ноября нового направления на межсезонье в Турцию. Речь идет, однако, не о давно полюбившихся россиянам средиземноморских пляжах и даже не о стремительно входящей в моду Каппадокии с ее загадочными пещерными городами, а о территории, почти совершенно незнакомой российским туристам, но удивительно колоритной. Это Восточная Анатолия, или, если угодно, Месопотамия, точнее, ее самая северная — турецкая — часть. Что ждет любознательного путешественника на землях между Тигром и Евфратом, в одном из древнейших очагов мировой цивилизации — в материале «Известий».

Начало начал

Древнейшие цивилизации на планете исторически формировались по берегам так называемых великих рек — Нила, Ганга, Хуанхэ. Месопотамия не стала исключением, разве что великих рек на этой земле оказалось сразу две. Тигр окаймляет ее с востока, Евфрат — с запада. Между ними лежат бесконечные пространства гор, выжженных солнцем холмов, тучных пастбищ, щедрых садов и плодородных полей. С незапамятных времен эту землю ценили, ей дорожили, ее возделывали, за нее постоянно сражались — шумеры и хетты, вавилоняне и ассирийцы, египтяне и арамейцы, армяне и персы, греки и римляне, курды и турки. А еще тьма иных народов и племен, даже названия которых давно канули в Лету.

Колыбель человечества Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library

Автор цитаты До Месопотамии можно добраться самостоятельно, с пересадкой в Стамбуле либо в Анталии. Рейсы прибывают в Диярбакыр на Тигре и Шанлыурфу на Ефврате. Соответственно маршрут будет пролегать либо с запада на восток через Газиантеп – Харран – Дару – Мардин – Мидьят, либо с востока на запад в обратном порядке

В Междуречье по сей день сохранилось огромное количество памятников – молчаливых свидетелей этих давно минувших скитаний и битв, трудов и забот, страстей и молитв. На холме Гебекли тепе, что неподалеку от современного города Шанлыурфа, обнаружены древнейшие на планете мегалитические сооружения . Огромные плиты с барельефами диких животных и птиц, которые много старше Стоунхенджа и египетских пирамид, уже более 12 тысяч лет водят здесь свои таинственные хороводы. Кто их вытесал, почему расставил по кругу? Непонятно. Точно известно лишь, что для этого понадобились усилия тысяч людей и жизни многих поколений. Они рождались и умирали, создавая величайший монумент, но не рассчитывая своими глазами увидеть результат. Его видим мы, да и то лишь отчасти – земля Гебекли тепе хранит еще множество тайн.

Колыбель человечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

По другую сторону от Шанлыурфы сохранились остатки некогда величественного Харрана. Его рождение скрыто в глубине тысячелетий. Когда, согласно Книге Бытия, здесь хоронили отца Авраама, этот город уже был очень старым. До наших дней уцелели фрагменты могучих крепостных стен, которые помнят, как парфяне нанесли одно из самых страшных поражений великому Риму, а арабы навсегда остановили крестоносцев. Это место до сих пор обитаемо. Местные жители, как и тысячи лет назад, строят здесь так называемые дома-ульи из глины, смешанной с соломой. Даже в самую невыносимую жару внутри таких строений царит приятная прохлада.

Колыбель человечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

С самим Авраамом (Ибрахимом в Коране) исламская традиция связывает непосредственно Шанлыурфу. В городе есть величественный храмовый комплекс, сооруженный в XVI веке возле пещеры – места предполагаемого рождения первого еврея. Неподалеку от него расположено так называемое «Рыбное озеро» - уютный, утопающий в зелени водоем с огромными карпами. Согласно легенде в этом месте Бог совершил чудо, не дав бросить Авраама в костер – пламя превратилось в воду, а пылающие дрова в рыб. Ловить, а тем более есть их строго запрещено. Зато кормить разрешается – за пару лир услужливые торговцы тут же предложат вам пакетик с кормом.

Европейское наследие

Северная Месопотамия, расположенная в самом сердце Азии, являет собой тот колоритный образ Востока, который хорошо знаком любознательным россиянам из сказок «Тысячи и одной ночи». Между тем, европейское наследие здесь огромно. Свидетельством тому многочисленные античные памятники, обязанные своим появлением грекам, римлянам и византийцам .

Когда на Евфрате в ХХ столетии возводили плотины для электростанций, под водой оказались обширные территории, в том числе древний город Зевгма. По счастью, его предварительно исследовали археологи, обнаружившие там множество римских вилл с хорошо сохранившимися фресками и роскошными мозаиками. Сегодня они выставлены в музее города Газиантеп и считаются крупнейшим в мире собранием такого рода . Это место просто обязательно к посещению.

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Автор цитаты Между Газиантепом и Шанлыурфой в городке Халфети на берегу Биреджикского водохранилища к услугам туристов прогулочные кораблики. На них можно добраться до римской крепости Румкале, а также до полузатопленной деревеньки Савашан, известной возвышающимся над волнами Евфрата минаретом

Колыбель человечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Восточная граница Римской империи некогда проходила по землям близ Тигра. Недалеко от современного Диярбакыра находится античная крепость Зерзеван. Расположенная на вершине высокого холма, она позволяла контролировать большую территорию. Цитадель с линией укреплений, водяными колодцами, жилыми кварталами и хозяйственными постройками довольно хорошо сохранилась. Но ее главной достопримечательностью является храм Митры, датируемый первыми веками нашей эры . Внутри уцелел жертвенный алтарь с ванной для сбора крови, каменные петли на потолке, к которым привязывали за ноги жертвенного бычка, и другие архитектурные детали, использовавшиеся для отправления культа. Митраизм был очень популярен среди римских легионеров, а в Малой Азии долгое время успешно конкурировал с христианством.

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Еще один выдающийся античный памятник на востоке турецкой Месопотамии – византийская крепость Дара , расположенная примерно в 30 км от Мардина. Городское поселение, основанное императором Анастасием I в 505 году, просуществовало всего 200 лет и было покинуто после арабского завоевания. Сегодня это место известно, главным образом, двумя достопримечательностями – внушительных размеров подземной цистерной со стройными рядами колонн и величественным некрополем, настоящим городом мертвых с многоярусными скальными гробницами. Одна из них оформлена в виде раннесредневекового пещерного христианского храма с апокалиптическими сценами над главным входом.

Восточная шкатулка

Западная часть Месопотамии выглядит более исламизированной и в общем более однородной. Восточная, напротив, куда разношерстнее и, наверное, поэтому колоритнее. Настоящей жемчужиной этой области является город Мардин , на удивление, значительно более открытый по духу и атмосфере, чем города в окрестностях Евфрата. Здесь по сей день проживает немало христиан разного вероисповедания, особенно много армян. На извилистых живописных улочках встречаются винные лавки, официанты в ресторанчиках говорят по-английски, а девушки одеваются куда свободнее.

Колыбель человечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Этот город являет собой удивительный культурный микс. Мечети соседствуют с церквями. Дорогие машины делят проезжую часть с лошадьми и осликами – без них тут не обойтись, ибо по иным кварталам может пройти только такой «вид транспорта», своенравный, но незаменимый .

На базаре торгуют всякой всячиной, на каждом углу днями напролет пьют чай за неторопливой беседой, играют в нарды, угощают друг друга сладостями.

Колыбель человечества Фото: Сунай Сертен

А еще здесь невероятной красоты закаты, которыми лучше всего любоваться на крыше какого-нибудь отеля. Только ради этого зрелища стоит провести в Мардине пару вечеров.

Соль земли

Местная кухня вполне может стать самостоятельным поводом для путешествия в Месопотамию. С одной стороны, она уходит корнями в глубокую древность, а с другой – причудливым образом сочетает в себе гастрономические традиции сирийцев, армян, персов, курдов, евреев, арабов и многих других народов, когда-либо живших на этой земле.

Застолье подчиняется строгому распорядку. Трапеза начинается с мезе – разнообразных закусок, которые подают небольшими порциями. Их набор может варьироваться от района к району, но обычно включает в себя несколько видов хумуса, бабагануш, пюре из печеного баклажана с йогуртом, сам по себе йогурт с чесноком и зеленью, булгур с острым перцем, мелконарезанные свежие овощи с остропряной заправкой, оливки, а еще свежеиспеченный хлеб.

Колыбель человечества Бабагануш Фото: Depositphotos

В Мардине, который отчетливо помнит свое армянское прошлое, могут подать сыр. А в Шанлыурфе – чи кефте, оригинальную котлетку из сырого мяса, булгура и большого количества перца. Ее приготовление требует изрядного количества времени и отнимает много сил, причем в буквальном смысле слова – все ингредиенты около часа тщательно разминают руками, чтобы получилась однородная масса. Местные жители едят эту огнедышащую снедь, завернув ее в лист салата.

Колыбель человечества Чи кефте Фото: Depositphotos

Далее наступает черед горячих закусок. Обычно это какая-нибудь разновидность лахмаджуна – пресной лепешки с мелко нарубленным мясом и пряностями. Это древнейшее блюдо можно есть и так, а можно добавить к нему пучок зелени и свежих овощей, да ложку-другую йогурта.

Затем следует суп, густой и наваристый, с мясом, чечевицей или мелкой фасолью (маш), перцем, луком, пряностями и неизменной кисломолочной заправкой, которая отлично балансирует его жирность и остроту. К супу обычно подают ичли кюфте – огнедышащую мясную котлетку с фисташками и травами в оболочке из перетертого нута. Ее нужно осторожно надкусить и сдобрить начинку лимонным соком, благо дольки уже заботливо стоят на столе. А еще можно добавить в нее капельку гранатового соуса.

Фото: Depositphotos Ичли кюфте

После этого сет горячих закусок, а суп, строго говоря, тоже относится к ним, плавно перетекает в раздел основных блюд. Ближе к Евфрату гостю скорее всего предложат сочнейший кебаб, «разобранную» шаурму с набором ингредиентов на тарелке, которые можно комбинировать по своему усмотрению, мясо и овощи на гриле. Ближе к Тигру – кешкек (томленое в глиняном горшочке мясо с кусочками теста, овощами и нутом) или гевеч (тушеные овощи с острым перцем и кусочками мяса). Ко всему этому роскошеству обязательно предложат стаканчик айрана. Отказываться от него ни в коем случае не следует, ибо ничто так не способствует пищеварению и общему тонусу, как глоток этого вкуснейшего кисломолочного напитка.

Колыбель человечества Айран Фото: Depositphotos

Неподготовленный турист может подумать, что он, наконец, пересек долгожданную финишную черту. Но тут наступает черед десертов и сразу возникает ощущение, что обед будто бы и не наступал вовсе, а только сейчас и начинается.

По части сладостей мало какой регион Турции способен на равных потягаться с Месопотамией . На западе подадут разнообразную выпечку и, прежде всего, с десяток разновидностей пахлавы из тончайшего теста с фисташковой начинкой, которую неизменно сопровождают щедрым куском мороженого из козьего молока. Оно слегка солоноватое и тягучее, с непривычно плотной текстурой. Еще один местный деликатес – шиллик, блюдо с курдскими корнями. Он представляет собой блин с начинкой из фисташек и густых сливок, который подают с медовой подливкой.

Колыбель человечества Пахлава Фото: Depositphotos

Автор цитаты Пожалуй, лучшую пахлаву делают мастерской Koḉac в городе Газиантеп, который вообще считается гастрономической столицей Месопотамии. Здесь очень трепетно изучают кулинарное наследие, а знакомят с ним всех желающих в местном культурно-гастрономическом центре

20200921_110442 Фото: Сунай Сертен 20200921_110227 Фото: Сунай Сертен 20200921_110302 Фото: Сунай Сертен 20200921_110537 Фото: Сунай Сертен 20200921_111146 Фото: Сунай Сертен

На востоке гостей потчуют харире из уваренного виноградного сока с орешками (типологически напоминает чурчхелу, только жидкую), эрмик халвасы (эдакой разновидностью халвы из манки с кунжутом), деликатным катмером (из тончайшего теста с нежной начинкой из сметаны, фисташек и меда) или пиде (по виду похожему на хачапури, только из слоеного теста и сладкому).

Колыбель человечества Катмер Фото: Depositphotos

Не умереть после такого обеда позволит чашечка-другая крепкого чая или ароматного кофе. Но опытные люди обычно спрашивают мырру – горький и очень крепкий кофе с кардамоном . Для его приготовления используются зерна двойной обжарки, которые затем не перемалываются, но толкутся и варятся несколько раз в кофейниках разных форм и объемов. Мырру подают крохотной порцией буквально на один глоток, а пьют без сахара.