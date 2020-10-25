Капитал на потенциал: турбизнес просит помощи у государства

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил президенту России Владимиру Путину официальное обращение с просьбой расширить перечень видов туризма, для развития которых могут предоставляться президентские гранты. Эксперты называют инициативу хорошим дополнением к существующим мерам поддержки внутреннего туризма. Но напоминают, что в данном случае речь может идти лишь о поддержке стартапов, а не о масштабных проектах. Подробнее — в материале «Известий».

Горизонты планирования

Внутренний туризм в этом году получил беспрецедентную поддержку федеральных и региональных властей. Впервые за всю историю отрасли была внедрена и успешно функционирует программа туристического кешбэка, предполагающая компенсацию расходов россиян на поездки по родной стране. Еще одна абсолютно новая мера поддержки — возможность получения грантов на развитие внутреннего и въездного туризма . Правительство выделило на эту поддержку более миллиарда рублей, при этом максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Напомним, гранты входят в перечень целевых показателей нацпроекта «Туризм». Сейчас нацпроект находится в финальной стадии согласования.

Эксперты указывают на важность и своевременность программы грантовой поддержки, особенно на фоне снижения объемов частных инвестиций. Востребованность меры наглядно демонстрируют и цифры. Ростуризм получил более 4000 заявок на гранты, что примерно в 10 раз превышает потенциальное количество тех, кто может получить субсидии. Более того, за счет резервного фонда предлагается стимулировать далеко не все виды туризма, которые нуждаются в поддержке.

Капитал на потенциал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Исполнительный директор ОСИГ, член экспертного совета при комитете Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков полагает, что реализовать важные проекты в больших объемах можно было бы при условии выделения внутреннего и въездного туризма в отдельное направление в рамках Фонда президентских грантов. Сейчас там 13 направлений, отдельно сфера туризма в программе президентских грантов не выделена.

С соответствующим предложением ОСИГ обратился к первому лицу государства. В новое грантовое направление, считают эксперты рынка, следовало бы включить проекты по развитию экологического, детского, молодежного, сельского, событийного, этнокультурного, активного, научного, образовательного и других видов туризма.

Председатель комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре ОСИГ Илья Зотов уверен, что выделение отдельного направления в рамках Фонда президентских грантов станет дополнительной опорой при реализации национального проекта по туризму, позволит системно решить вопрос развития внутреннего туризма. В том числе это станет драйвером для появления новых инициатив, которые будут нацелены на развитие детского и молодежного туризма, повышение доступности инфраструктуры отдыха.

Основа успеха

Мнения экспертов относительно влияния инициативы на развитие внутреннего туризма разделились. Впрочем, больше оказалось откликов положительных. «Полагаю правильным обозначить в качестве объекта грантовой поддержки проекты в области внутреннего и въездного туризма», — кратко обозначил свою позицию почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Министру туризма Республики Бурятия Марии Бадмацыреновой перспективы инициативы тоже представляются хорошими. Эксперт напомнила, что туристические проекты получают поддержку и в рамках существующих программ президентских грантов, и привела в пример два успешных проекта в Бурятии. Это «100 уникальных сел Бурятии», направленный на развитие сельского туризма, и фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский ветер». «Если туризм будет выделен в отдельную программу, это усилит внимание к отрасли, увеличит количество организаций, участвующих в грантовых конкурсах», — заявила Бадмацыренова.

Капитал на потенциал Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области, имеет схожее мнение. Эксперт уверен, что для растущего внутреннего рынка дополнительная поддержка всегда уместна. Прежде всего это отличный шанс для воплощения свежих, интересных идей, в том числе через гранты.

Президентские гранты, по словам Ермака, могут способствовать, например, развитию новых маршрутов и программ для детского туризма, в том числе в части военно-патриотического воспитания. Либо это могут быть программы для туристов старшего поколения . «И тут можно было бы поддержать еще и туроператоров, которые могли бы начать формировать под программы подходящий турпродукт», — говорит Ермак.

И селу, и городу

Татьяна Сажаева, независимый эксперт по туризму Алтайского края, абсолютна солидарна с инициативой ОСИГ о включении туризма в программу президентских грантов. Сажаева вспоминает, что сама, будучи участником конкурса «Мастера гостеприимства», выступала с проектом вовлечения сельского населения в процесс оказания услуг гостеприимства. Поэтому она точно знает о нехватке грантовой поддержки, особенно местным инициативам на сельских территориях, имеющих точки туристского интереса.

«Конечно, сельский туризм по определению не может быть драйвером экономики регионов или муниципалитетов — это, скорее, самозанятость местного населения. Но в Сибири и на Дальнем Востоке есть территории, где меньше одного человека на 1 кв. км. И перспектива ближайших 10–15 лет при существующей динамике — обезлюдивание. Поэтому сельский туризм очень важен для сохранения территорий и развития их потенциала. И для туристов это, безусловно, важно», — рассуждает Сажаева.

Капитал на потенциал Туристы на базе отдыха «Усадьба Три А» в селе Солоновка в Алтайском крае Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Имидж — всё

Инициативы, направленные на изменение положения дел на «окраинах» отрасли, имеют большое значение для поддержания индустрии в целом. «Часто федеральные и региональные бюджеты идут на большие проекты, а вся суть кроется в сопровождающей проектной деятельности, которая включает массу задач. Это и разработка нестандартных маршрутов и экскурсионных программ, маркетинг направлений, популяризация нестандартных видов отдыха», — говорит Лариса Аханова, руководитель пресс-службы туроператора АЛЕАН.

Это, по словам Ахановой, создает привлекательную «упаковку» направлений, делает туристический продукт внутри страны интереснее, разнообразнее, более индивидуальным. «Для предпринимателей гранты — это хорошая возможность заявить о своих проектах, получить грамотное сопровождение, оценить перспективы и жизнеспособность своих туристических идей на федеральном уровне. Безусловно, всё это будет способствовать большей инвестиционной привлекательности и росту интереса к отдыху в России» , — считает эксперт.

Вглубь и вширь

Реакция Сергея Ромашкина, генерального директора компании «Дельфин», на предложение ОСИГ более сдержанная. Он считает гранты скорее имиджевой историей, а не серьезным инструментом для решения задач турбизнеса. «Размер субсидий не позволяет даже думать о создании каких-то масштабных проектов. Гранты могут стать хорошим подспорьем для стартапов. Но тут у меня есть неизменное пока мнение: сейчас проблема не в нехватке денег, а в нехватке действительно стоящих идей. Если говорить о набирающем сейчас популярность сельском туризме, то для развития проектов в этом сегменте, возможно, суммы субсидий хватит. В контексте масштабных проектов мы должны говорить о комплексном стратегическом подходе», — говорит Ромашкин.

Капитал на потенциал Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел», член комитета по турагентской деятельности РСТ, называет саму идею грантов положительной, но считает, что необходимо эффективнее распределять средства. «На мой взгляд, нужно маневрировать. Скажем, определить регионы и перспективные проекты, реализация которых требует финансовой помощи. И выделить средства в необходимом количестве. Ясно, что если речь идет о стимулировании развития внутреннего туризма, о его усовершенствовании в части той же туристской инфраструктуры, то средства нужны серьезные. В случае небольших проектов гранты, возможно, могли бы оказать помощь. Но тут два момента. Во-первых, формальные требования могут соблюсти далеко не все соискатели, а это может отсеять действительно хорошие проекты. Во-вторых, распределение государственных грантов среди некоммерческих организаций не всегда прозрачно и потому неэффективно», — говорит Погосов.