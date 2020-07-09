Границы дозволенного: куда россияне едут отдыхать после карантина

Туриндустрия в России постепенно восстанавливается, но нуждается в большей поддержке государства. Об этом заявили эксперты на пресс-конференции в рамках ежегодного Регионального туристического форума. Игроки рынка ждут выхода постановления правительства об отсрочке обязательств, которое должно защитить потребителей и помочь предпринимателям. В то же время операторы активно развивают внутренние направления, которые раньше не пользовались популярностью. Как выживает туристическая отрасль, куда можно поехать в отпуск и не поднимутся ли цены на путевки, гостиницы и самолеты — в материале «Известий».

Ожидание поддержки

Туристическая отрасль в этом году может восстановить 30–50% оборота к показателям прошлого года , считает почетный президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туристской индустрии Сергей Шпилько.

По его словам, для этого необходимы благоприятные условия: не должно быть второй волны эпидемии, роста цен на услуги размещения и перевозки. Многое будет зависеть и от сроков открытия государственных границ. Сейчас важно полноценно запустить российские курорты , отметил Шпилько.

— Я приведу простой пример: в Подмосковье, которое открыто для туризма, до сих пор действует запрет на работу санаториев. Это 21,5 тыс. мест. Когда я слышу, что открыли торговлю, музеи, общественное питание, театры и так далее, то хотел бы главному санитарному врачу Подмосковья и администрации с полной ответственностью доложить, что санаторно-курортное учреждение, как медицинское, с соответствующим персоналом, оборудованием и так далее, к предупреждению коронавирусной инфекции готово больше, чем все остальные предприятия сферы услуг вместе взятые.

Границы дозволенного Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Эксперт добавил, что необходимо продолжить работу по господдержке: снижать налоговую нагрузку, не допускать дополнительные расходы для бизнеса. Индустрия, пояснил Шпилько, еще не до конца восстановилась после кризиса 2014 года, поэтому меры должны быть радикальными.

Сегодняшней господдержки недостаточно, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Меры должны прорабатываться и дальше. Отрасль ждет постановления правительства об отсрочке обязательств. Такое, к примеру, получили в начале июня представители индустрии культуры и развлечений.

— Это беспрецедентная работа нашей отраслевой власти. Меры направлены не только на поддержку туристов — они смотрят дальше. Это не одношаговая история. Постановление позволяет туристам в долгосрочной перспективе не столкнуться с неприятными последствиями жесткого кризиса отрасли. В первую очередь речь идет о туристах. И в то же время документ позволит сбалансировать интересы, чтобы компании могли выполнить свои обязательства перед гражданами и не позакрывались в связи со сложившейся ситуацией.

Крым

Одно из самых популярных направлений российского внутреннего туризма — Крым — постепенно восстанавливает обороты и возвращается к показателям прошлого года. Но полуостров тоже испытал влияние кризиса. По словам председателя государственного комитета Республики Крым по туризму Алексея Черняка, только за май регион не досчитался почти миллиона отдыхающих.

Он отметил, что сейчас в Крыму работает чуть больше половины средних и крупных гостиниц, которые почти полностью заполнены. Кроме того, гостей принимают несколько тысяч маленьких отелей и частный сектор — они загружены до отказа.

Границы дозволенного Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Специфика этого года понятна всем, она нестандартна для всего мира, многие поднимают вопросы закрытия границ. Для нас это не принципиально: количество иностранных туристов, которые не доедут в этом году до Крыма, никакой погоды не сыграют. У нас работают все объекты инфраструктуры: музеи, аквапарки, скоро откроются кинотеатры. Только в июле ожидаем прибытия около 1,5 млн туристов. Возвращаемся в нормальный ежегодный рабочий режим.

По мнению исполнительного директора туроператора «Интурист» Сергея Толчина, сезон в Крыму не ограничится августом: уже появились предложения от отелей на более поздний период.

— Некоторые придерживают цены и ждут, как будет формироваться рынок, чтобы понять, дешево или дорого предлагать услуги. Так или иначе, если погода совсем не испортится, осенний сезон в Крыму будет очень хороший. Более того, мы думаем, что в этом году и зимний Крым тоже будет пользоваться спросом, учитывая ограниченность выездных направлений. А зимой и осенью на полуострове есть что посмотреть, — добавил он.

Другие направления

Турпоток в Санкт-Петербург в этом году, по сравнению с прошлым, сократился минимум на 90%, в том числе за счет иностранцев, отметила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. В Северной столице еще не сняты многие карантинные ограничения, не проводятся экскурсии, а музеи начнут работать только с 15 июля. Непростая ситуация и с гостиницами.

— Отели, которые приняли решение не закрываться, сейчас хотя бы имеют возможность загрузить от 10% до 25% фонда. Многие гостиницы уже неофициально проинформировали о том, что они свою деятельность, к сожалению, в этом году возобновлять не собираются. Для Питера это очень сложная по восприятию ситуация, потому что у нас много международных сетевых отелей. Если они примут такое решение, то восстановятся, наверное, не к концу года, а только к следующему сезону.

Чтобы смягчить положение, в Петербурге готовят дополнительные турпродукты — гастрономический, молодежный, лакшери-туризм. Совместно с РЖД специалисты прорабатывают удобную логистику. Как правило, Северная столица — последняя точка в маршруте отдыхающих, но сейчас им предлагают 5–7-дневные туры, включающие города Ленинградской области.

Границы дозволенного Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Татарстан одним из первых в стране начал снимать карантинные ограничения. Гостиницы в республике не закрывались, но была приостановлена работа санаториев. Сейчас они постепенно возобновляют деятельность, сказал глава госкомитета по туризму Республики Татарстан Сергей Иванов. Закрыты только внутренние залы кафе и ресторанов.

Регион рано отменил обязательный двухнедельный карантин для прибывающих, но, по словам чиновника, Татарстан не может похвастаться возвращением к уровню 2019 года.

— На сегодняшний день поток составляет примерно 30–35% от уровня 2019 года. Он растет, но не так быстро, как мы прогнозировали. Совместно с гостиничным, туристическим бизнесом мы разработали различные программы, которые позволяют существенно сэкономить на проживании, питании, экскурсионном обслуживании, но всё равно видим, что номерной фонд недозагружен. Для нас этот год не очень радужный в плане динамики восстановления после снятия ограничений.

Иванов добавил, что большой поток туристов в Татарстан обеспечивали деловые, образовательные и спортивные мероприятия — они отменены или перенесены в онлайн. При нынешней динамике в регионе планируют выйти на показатели в 50–55% к прошлому году в сентябре.

В республике развивают дополнительные маршруты, приглашая туристов не только в Казань, но и в другие города. Кроме того, Татарстан совместно с соседними регионами продолжает усиленно работать над проектом «Великий Волжский путь». Он объединяет несколько регионов на Средней Волге. Отдыхающие смогут путешествовать от 5 до 11 дней по сборным культурно-познавательным и гастрономическим маршрутам.

В условиях кризиса и закрытых границ стали выходить вперед внутренние направления, которые ранее пользовались меньшей популярностью у россиян. К примеру, экскурсии за полярный круг до кризиса чаще предлагали иностранным туристам. Сейчас на эти маршруты зовут россиян. Их, к примеру, развивает Мурманская область. Традиционно востребованным остается Байкал.