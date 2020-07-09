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Туристический отток: курорты России недосчитаются миллионов гостей

При этом они оптимистично смотрят на ближайшие месяцы и планируют превзойти прошлогодние показатели
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Туристический отток: курорты России недосчитаются миллионов гостей
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2020-07-08 10:56:36
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Российские курорты сообщили, что из-за ограничений по коронавирусу могут потерять несколько миллионов туристов. Об этом «Известиям» рассказали в профильных ведомствах субъектов. В Краснодарском крае заявили, что спрос на курорты в летние месяцы уже упал на 3 млн человек по сравнению с прошлым годом. Крым за апрель–май недосчитался порядка миллиона туристов, отметили в министерстве туризма республики. В Калининградской области прогнозируют снижение турпотока на 800 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. В Госдуме тем не менее отмечают высокий спрос граждан и дефицит мест размещения на июль–август.

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Курортные регионы России прогнозируют общее снижение турпотока на несколько миллионов туристов в этом году. Так, например, коронавирус сильно ударил по одному из самых популярных направлений в России — Крыму.

За апрель–май Крым потерял порядка миллиона туристов, по самым скромным подсчетам. И нам, безусловно, очень жаль, что так произошло, — отметили в региональном министерстве курортов и туризма.

Там добавили, что с 1 июля республика готова принимать всех жителей РФ. Курорты полуострова в 2019 году обеспечили отдыхом почти 7,5 млн туристов, а в 2020 году они собирались превзойти этот показатель. Однако режим самоизоляции заставил скорректировать планы. Несмотря на это, прогнозы на нынешний сезон положительные, отмечают в ведомстве.

Мы фиксируем большое количество броней, которые были перенесены с неработающих месяцев на июль–август, без повышения стоимости проживания, а также новых, которые стали поступать после стабилизации обстановки. Отельеры и туроператоры отмечают очень высокий уровень бронирования не только на летние месяцы, но и на сентябрь–октябрь, — рассказали в ведомстве.

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отдых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Существенное снижение количества туристов в летние месяцы фиксируют и в соседнем курортном регионе.

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В прошлом году Краснодарский край за летние месяцы принял более 10 млн туристов. В этом году мы прогнозируем этот показатель на уровне 7 млн отдыхающих. Потери туристического потока за июнь предварительно оцениваются на уровне 3 млн человек, — сообщили «Известиям» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Несмотря на это, там отметили, что по итогам последних летних месяцев — июля и августа 2020 года — показатели должны быть не ниже прошлогодних.

В Калининградской области подчеркнули, что за весь 2019-й в регион прибыло более 1,7 млн туристов, из которых 200 тыс. — это иностранцы. По прогнозам на 2020 год, количество отдыхающих составит 900 тыс.

А вот в Ставропольском крае собираются даже превзойти прошлогодние показатели. Там отметили, что с января по май на курортах региона побывало около 236 тыс. человек. В соответствии с указом губернатора санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, возобновили работу с 1 июня. При этом власти прогнозируют всплеск интереса на осенний период.

По прогнозным данным, с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019 года, об этом говорит растущий спрос на услуги отдыха и оздоровления на Кавказских Минеральных Водах, — пояснили в ведомстве.

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санаторий
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Ростовской области оказались не готовы дать прогнозы по количеству туристов, но отметили полное прекращение турпотока во время введения ограничительных мер.

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— Падение объемов продаж в сфере туризма вследствие ограничительных мероприятий достигло 100% — турпоток отсутствует, потенциальные туристы занимают «выжидательную» позицию, — отметили в профильном ведомстве.

Страха больше нет

Из-за пандемии Россия прекратила с 27 марта международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для возвращения соотечественников. С 30-го числа границы были полностью закрыты.

Россияне ориентируются на внутренние курорты, поскольку пока нет ясности по зарубежным визитам. О необходимости развивать туризм внутри страны 7 мая заявлял президент России Владимир Путин. Тогда глава государства призвал переориентировать весь транспорт, занимающийся международными перевозками, на внутреннее потребление.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал россиянам не планировать отдых за границей, чтобы не допустить возможности повторной вспышки COVID-19 в нашей стране. Премьер подчеркивал разное состояние эпидемиологической обстановки на зарубежных курортах и отсутствие гарантии защиты от заболевания.

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море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Поддерживают развитие внутреннего туризма и в Госдуме. Зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отметил, что россияне перестали испытывать страх перед пандемией.

Многие наши курорты вернулись к нормальному состоянию. Наблюдается очень высокая активность туристов. Жители после режима самоизоляции с большой радостью едут отдыхать. Основным сезоном у нас остается июль, август и сентябрь, поэтому из-за вовремя принятых мер появилась возможность полноценно открыть курорты. Пока границы остаются заблокированными, наши курорты смогут достаточно эффективно отработать в этом году, — рассказал «Известиям» парламентарий.

Он отметил, что нынешний сезон может даже быть удачным для бизнеса, если не будут введены новые ограничения.

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