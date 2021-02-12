Без мечты нельзя: как два промышленных предприятия повлияли на Красноярский край

В конце января Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ) начал проектировать в поселке Таежный Красноярского края парк культуры и отдыха «Мечта». На месте будущей застройки уже побывали представители компании-проектировщика со специалистами для выполнения геодезической съемки, работы ведутся полным ходом. На создание парка привлекут 50 млн рублей инвестиций. Это не первый опыт БоАЗа в благоустройстве и преобразовании небольшого населенного пункта. Усилиями завода здесь возвели жилой микрорайон, детские сады и школу. Немалое влияние на регион оказывает и смежный проект — Богучанская ГЭС. Что предприятия делают для региона — в материале «Известий».

БоАЗ

Строительство «Мечты» начнется уже в 2021 году. Парк станет композиционным центром Таежного, поскольку по соседству находятся школа, Дворец культуры, детский сад, магазины и кафе.

В августе 2020-го предложения по разработке проекта парка горячо обсуждала общественность: активисты БоАЗ, представители местной власти и районного Совета депутатов, а также сами жители Таежного. В итоге были учтены практически все пожелания. В «Мечте» каждый сможет найти себе занятие по душе. Парк будет оборудован различными зонами: спортивной, игровой, зоной для массовых мероприятий и тихого отдыха, внушительным зеленым массивом.

— Руководство БоАЗа и профсоюзная организация сотрудничают с администрацией поселка, стараются изменить его внешний облик, и уровень жизни. И мы, местные жители, все это видим. Сейчас начинается первый этап строительства парка, которому дали название — «Мечта». Действительно, без мечты жить нельзя!» — сказала директор школы №7 в Таежном Наталья Евдокимова.

Богучанский алюминиевый завод построили в Таежном в 2014 году, а с 2015-го он начал активно преобразовывать поселок.

Для сотрудников БоАЗа возвели жилой комплекс на 790 квартир с благоустроенными дворами и асфальтированными тротуарами. А в 2019-м в Таежном достроили два детских сада на 250 детей с бассейнами, поликлинику с дневным стационаром на 12 мест и общеобразовательную школу на 386 учеников.

— Я родилась и прожила здесь всю жизнь. Хорошо помню, как было в моем детстве – идешь вдоль дороги в школу, например, света нет, темнота, ни тротуаров, ни пешеходных дорожек. Да и дорог нормальных нет. Все изменения в жизни поселка происходили на моих глазах, мне есть с чем сравнить. С 2015 года все закрутилось вокруг завода. Что бы ни происходило, все связанно с БоАЗ-ом и заводчанами, — отметила Евдокимова.

В 2020-м году в поселке появилась аллея памяти, а в канун Нового года здесь установили световые фигуры. Сотрудники БоАЗа помогли местной библиотеке собрать книги и поддержали школьников из малообеспеченных семей Богучанского района.

Фото: архив Медицинского центра помощи и спасения в Богучанах

В 2021 году в Таежном начнут реконструировать разбитые дороги и строить новые: такое соглашение подписали министерство транспорта Красноярского края, администрация Богучанского района и БоАЗ. Речь идет не только о ремонте и асфальтировании, но и обустройстве тротуаров, оборудовании пешеходных переходов и уличном освещении.

По проектной мощности производства БоАЗ занимает третье место в России после Красноярского и Братского алюминиевых заводов — он способен выпускать почти 600 тысяч тонн алюминия в год. Его производственный комплекс состоит из двух серий. Мощность первой серии 298 тыс. тонн сырья в год.

На предприятии после выхода на полную мощность станут работать почти 3500 человек, более половины из которых будет занято на основном производстве.

БоГЭС

Идея создания алюминиевого завода в Богучанском районе Красноярского края зародилась в 2004 году, предложил ее основатель компании En+ Group и РУСАЛ промышленник Олег Дерипаска. В то время активно велись переговоры о возрождении строительства Богучанской ГЭС. Стройка гидроэлектростанции началась еще в 1980 году, но после распада СССР практически остановилась, а в 1994-м совсем прекратилась.

В 2006 году ситуация изменилась: РУСАЛ и ГидроОГК («РусГидро») начали создавать Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО). В него вошли и достройка ГЭС, и возведение алюминиевого завода. В итоге над ними работали параллельно. Запуск электростанции оценивался в 1,4 млрд долларов, завода — в 1 млрд долларов.

Уже в конце 2011-го достроили каменно-набросную плотину длиной 2,5 км, а п Уже тогда Олег Дерипаска отмечал:

— Проект БЭМО — образец идеальной организации бизнеса в энергетической и алюминиевой отраслях, в которой соседствуют производитель алюминия и генератор электроэнергии. БЭМО даст мощный импульс к развитию не только отдельных бизнесов, но и всей экономики Сибири.

Работа продолжилась: в последующие годы на ГЭС ввели еще несколько гидроагрегатов, заполнили Богучанское водохранилище и закончили возведение моста и автодороги по гребню плотины. Сейчас гидротехническое сооружение — единственная всесезонная переправа на правый берег Ангары. Это позволяет перевозить грузы, работников и оборудование в любое время года.

В акватории водохранилища разводят рыбу: частное предприятие производит и перерабатывает более 10 тонн радужной форели в год. Это излюбленное место и у рыбаков-любителей. Здесь планируют построить гостиницу и развивать туристическую инфраструктуру.

БоГЭС значительно повлияла на экономику и социальную ситуацию в Красноярском крае. Гидроэлектростанция преобразовала Кежемский район, который до этого был одним из самых изолированных и малонаселенных в регионе: добраться туда можно было только по реке или по воздуху, а грузы завозили сезонно. Со строительством ГЭС население выросло в 2 раза. Здесь появился первый город — Кодинск, в котором сейчас живет 15,6 тыс. человек.

— Когда я приехал сюда в 1979 году, ровно на этом месте была дикая тайга и непролазная грязь. Одно деревянное общежитие стояло. Все, что вы сейчас видите вокруг, что построено в городе – многоэтажные дома, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, - все это появилось благодаря строительству ГЭС, - отмечает почетный гражданин Кежемского района, ветеран-строитель Богучанской ГЭС Николай Иванович Ювкин.

Большая часть населения Кежемского района высоко ценит стабильное энергоснабжение, появившееся после пуска первых агрегатов в 2012 году. В декабре 2020 года ГЭС выработала 100-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию. По словам генерального директора БоГЭС Всеволода Демченко, станция «не только производит треть всей потребляемой энергии Красноярского края, но и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков регионального бюджета».

Кроме того, ГЭС играет большую роль в энергоснабжении районов нефте-, газо- и золотодобычи на правом берегу Ангары — это возможно из-за расположения схемы выдачи мощности станции.