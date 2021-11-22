В Кремле оценили ситуацию с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане

Введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане проходит с некоторыми осложнениями, но в Кремле рассчитывают, что ситуация скоро наладится. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае Татарстан использует особые полномочия, которые на фоне пандемии были предоставлены регионам. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро ситуация выровняется. Главное, что все это послужит обеспечению безопасности здоровья людей. Это единственная цель, которая преследуется во время эпидемии», — сказал он.

С понедельника в республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек без QR-кодов.

В этот же день Минтранс и Минздрав Татарстана прокомментировали «Известиям» ситуацию с высадкой пассажиров без QR-кодов в общественном транспорте в Казани. В частности, в минтрансе сообщили, что с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются, в них вносятся новые сведения.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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