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Пассажир сломал нос кондуктору из-за проверки QR-кодов в Казани

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Несколько конфликтных ситуаций и потасовок произошли в общественном транспорте Казани, один из пассажиров сломал нос контролеру, проверяющего QR-коды. Об этом сообщил 22 ноября телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент зарегистрировали на маршруте 43-го автобуса. Молодой человек показал кондуктору чужой проездной, а когда его попросили оплатить проезд, то начал нецензурно выражаться и в итоге ударил женщину по лицу. Пострадавшую доставили в больницу с переломом носа.

Кроме того, на улице Серова из-за отказа пассажира показать QR-код временно остановилось движение трамваев. Нарушитель оставался в салоне одного из них и вызывал полицию, так как считал, что его права нарушены.

Ранее в понедельник в минтрансе Татарстана вопросы «Известий» по блокировке QR-кодов переадресовали в республиканский минздрав. Базой о вакцинированных гражданах и медицинских отводах по прививке от коронавируса располагают именно там, отметили в ведомстве.

С 22 ноября в республике начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром в понедельник в Татарстане высадили из транспорта более 500 пассажиров без QR-кодов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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