Ректор СПбГПМУ рассказал о сложных случаях COVID-19 у детей

В обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Об этом в среду, 24 ноября, «Известиям» рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов.

«С мая прошлого года — вот уже больше полутора лет — у нас открыто отделение для детей с коронавирусной инфекцией, и к нам поступают очень сложные дети, дети, очень тяжело болеющие. <…> К нам поступают дети, у которых 75% поражения легких, 80% поражения, даже те, кто находится на искусственной вентиляции», — рассказал он.

Главный внештатный педиатр Минздрава России Александр Баранов подтвердил, что среди детей много носителей коронавируса. Он отметил, что несовершеннолетние также могут переносить COVID-19 бессимптомно.

«И дети могут заражать и лиц старших возрастов — бабушек и дедушек, поэтому еще раз хочу сказать, что невозможно достичь коллективного иммунитета в стране без привития детского населения», — добавил специалист.

Ранее в этот день заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение.

Также в среду президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

22 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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