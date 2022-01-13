Сбербанк отправит 50% работников на удаленку

На удаленный формат работы с 17 января перейдут 50% работников Сбербанка. Об этом 13 января заявил журналистам председатель правления кредитно-финансовой организации Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

Кроме того, все совещания начиная со следующей недели в компании также будут проходить удаленно.

Соответствующее решение в компании приняли, после того как многие эксперты и политики в России указали на потенциальное ухудшение эпидемиологической ситуации из-за штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее в этот день зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. По его словам, на данную необходимость указывает скорость распространения штамма «Омикрон».

12 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент РФ Владимир Путин ранее в тот же день отметил, что у страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. По его словам, после длительных новогодних каникул Россия оказалась в преддверии новых вспышек заболевания. Также российский лидер подчеркнул необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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