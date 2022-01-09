Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники

Хотя пока в России устойчиво снижается число новых случаев COVID-19, после новогодних каникул кривая заболеваемости может снова пойти вверх, не исключают эксперты . Такой прогноз связан не только с массовым туризмом, но и с распространением отличающегося высокой заразностью штамма «Омикрон», который, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, уже передается среди тех, кто не выезжал из страны. Тем временем зарубежные ученые выявляют новые угрозы. Кипрская лаборатория заявила об обнаружении гибрида двух самых опасных вариаций COVID-19 — «Омикрона» и «Дельты», получившего название «Дельтакрон». А французские ученые сообщили об открытии штамма с 46 мутациями.

Затишье перед бурей?

Декабрь 2021 и начало января 2022 года радуют снижением заболеваемости COVID-19 . Как раз 1 января число новых случаев коронавируса в России опустилось ниже символической отметки в 20 тыс. (19 751 заболевший), а затем продолжило снижаться. 9 января штаб отчитался уже о 16 246 заболевших за последние сутки. В ежедневных сводках впервые с начала 2021 года появились регионы с нулевым или почти нулевым приростом: Чукотский и Ненецкий автономные округа, республики Калмыкия и Тыва. Это территории с низкой плотностью населения, но 9 января к ним присоединились многолюдные Нижегородская область и Крым с уровнем прироста заболеваемости 0,05%.

Одновременно увеличивается число случаев бессимптомного заражения коронавирусом . 9 января COVID-19 без каких-либо клинических проявлений выявили у 12,2% инфицированных, 8 января таковых было 11,8%, 7 января — 11%, 6 января — 10,6%. Это может говорить об увеличении объема тестирования населения. А может — об экспансии «Омикрона», который многие переносят легко или бессимптомно.

— Скорее всего, «Омикрон» «расползся» шире, чем сообщают, ведь за помощью обращаются не все, а тесты недешевые, — предположил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России были выявлены случаи заражения «Омикрон»-вариантом SARS-CoV-2 среди тех, кто не выезжал из страны . Он напомнил, что этот штамм «очень быстро распространяется», и призвал регионы принять серьезные предупредительные меры.

— Сейчас наблюдается относительное падение числа случаев заболевания коронавирусом из-за праздников и небольшого числа тестирований , — сказал «Известиям» директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.

Эксперт уверен, что в течение следующей недели мы увидим эффект распространения «Омикрона» по России.

Монстры на каникулах

7 января в Москве зафиксирован первый в этом году «ковидный» рекорд: в городе выявили 3694 новых случая заражения, что на 56,7% больше, чем 6-го , когда заболели 2357 москвичей. Это близко к показателю более чем месячной давности: 2 декабря вирус обнаружили у 3805 человек. Рост числа заболевших на каникулах был зафиксирован и в Санкт-Петербурге. Неудивительно, так как именно в эти города с высокой плотностью населения в праздничные дни съехалось большое число туристов, путешествующих по стране и миру, сказал «Известиям» Михаил Болков. Причем повлиял на заболеваемость и новый штамм коронавируса , уверен эксперт.

— Это наверняка «Омикрон». Скорость его распространения будет зависеть от перемещения людей по стране, а в Новый год все ездили везде, — подчеркнул Михаил Болков.

Случаи передачи «Омикрона» внутри страны были установлены специалистами НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева еще в середине декабря , но на тот момент они были еще недостаточно многочисленны, чтобы повлиять даже на статистику по городу, сказал «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити (США). Рост заболеваемости в Москве и Петербурге в конце каникул он также склонен связывать с дальнейшим распространением «Омикрона».

— Но уверенно можно будет об этом судить несколько дней спустя, когда тренды станут более определенными и когда ослабнет влияние «праздничных» аномалий процесса тестирования, — говорит ученый, имея в виду снижение числа тестирований в нерабочие дни.

Дмитрий Прусс убежден, что в ходе массового распространения нового штамма заболеваемость в России может быстро вырасти до рекордных значений .

— Мы увидим всплеск «Омикрона» только, так сказать, в зеркале заднего вида, то есть уже в разгаре, — полагает эксперт. — Это связано с тем, что секвенирование вирусных геномов в России запаздывает, а сам штамм распространяется исключительно быстро. Поэтому практически невозможно поймать начало новой волны по данным секвенирования.

Х-штаммы

В конце года ученые из ЮАР опубликовали исследование, где сказано, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может предвещать окончание пандемии . Как передает Bloomberg, по данным исследователей, с каждой волной люди переносили заболевание всё легче. Однако ученые подчеркивают, что пока «Омикрон» слишком плохо изучен, чтобы делать уверенные прогнозы.

К тому же в начале января появились данные о новых опасных вариантах коронавируса. Группа ученых из лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета выявила гибрид штаммов «Дельта» и «Омикрон». Исследователи дали ему название « Дельтакрон ».

— Мы обнаружили большое количество мутаций, которые раньше встречались только в штамме «Омикрон». [Новый штамм] отличается от других вариантов тем, что имеет 30 мутаций, — сообщил СМИ руководитель лаборатории доктор Леонтиос Кострикис.

По его словам, новый штамм коронавируса имеет общие корни с «Дельтой» и некоторые мутации «Омикрона».

Как рассказал «Известиям» Дмитрий Прусс, в 2022 году в базы GISAID ученые с Кипра загрузили 24 генома. Автоматическая система всех их определила как «Дельту». Дмитрий Прусс подозревает, что кипрские коллеги поторопились с выводами .

— Геномы коронавируса с Кипра загружают в международную базу редко. Между тем у них еще в ноябре пошла волна COVID-19, а в 20-х числах декабря жутко ускорилась — надо полагать, это «Омикрон» пошел по следам «Дельты». И вот на днях они загрузили 24 декабрьских генома. Все они — «Дельта» по автоматической классификации, но у всех есть делеция спайк-белка 69–70. По словам д-ра Кострикиса, они наблюдали до 10 дополнительных мутаций, объединяющих новые геномы с «Омикроном». Я подозреваю, что это ошибка секвенирования в лаборатории, которая до того момента не прочитала ни одного генома «Омикрона». Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком, — сказал Дмитрий Прусс.

Тем временем 4 января ученые из Франции выявили новый вариант коронавируса, получивший обозначение B.1.640.2. В этом варианте исследователи обнаружили 46 мутаций . Однако то, что новый штамм коронавируса был открыт в ноябре 2021 года и пока не продемонстрировал высокой динамики распространения, говорит о том, что он может оказаться всего лишь одним из более чем тысячи описанных вариантов, рассказал «Известиям» профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Насколько он более заразный или патогенный, мы узнаем только тогда, когда накопим больше информации , — подчеркнул эксперт.

По его мнению, основную опасность представляет все-таки «Омикрон». Но и «Дельта» с ее тяжелым течением и относительно высокой смертностью пока что никуда не делась. Поэтому власти разных стран, в том числе тех, где подавляющее большинство населения получило прививки, поощряют ревакцинацию. Как писали СМИ, в Германии с 15 января только ревакцинированные смогут войти в ресторан без отрицательного ПЦР-теста, в США срок ревакцинации всеми препаратами сокращен до пяти месяцев, а препаратом Jonson&Jonson — до двух.