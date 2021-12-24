Лавина не установлена: станет ли «Омикрон» доминировать в России

В России официально выявлен 41 случай заболевания штаммом «Омикрон». Но опыт его распространения в других странах свидетельствует, что число заражений может расти по экспоненте, объяснили «Известиям» вирусологи. И не исключили, что этот штамм станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге уже до конца года. Эффективной защитой от «Омикрона» станет третья, бустерная доза прививки «Спутником Лайт», считают в Центре им. Н.Ф. Гамалеи.

В ожидании лавины

Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже как минимум в 106 странах мира. В некоторых он стремительно распространяется, а в Великобритании и США признан доминирующим. В России, по данным на 21 декабря, зарегистрирован 41 случай заболевания «Омикроном» . Обновлений этой статистики пока нет, сказали «Известиям» 23 декабря в Роспотребнадзоре.

В реальности носителей штамма, вероятно, больше , предположил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению «Омикрона» в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Тем не менее я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная . У нас превалирует «Дельта» с ее высокой летальностью, — сказал эксперт «Известиям».

Однако скорость распространения нового штамма может увеличиваться , подчеркнул вирусолог.

— В США, например, «Омикрон» разошелся совершенно незаметно. Вроде и не было, а потом раз — и 70% от всех случаев заболевания, — заметил он.

Число заражений новым штаммом может расти по экспоненте , отметил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

— Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро , частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно , — отметил эксперт.

Принятые Россией меры по сдерживанию распространения штамма — например, обязательная двухнедельная изоляция всех приехавших из ЮАР и ряда других государств — помогли, но, вероятно, лишь на некоторое время, полагает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В ближайшее время цифры начнут расти, не исключил он.

— «Омикрон» распространяется стремительно. Например, в Европе каждые два дня доля выявленных случаев растет вдвое. Учитывая особенности нового штамма, уже к концу года он может стать превалирующим в Москве и Санкт-Петербурге , — сказал «Известиям» Николай Крючков.

Бустер против паники

Между тем свидетельств более высокой летальности «Омикрона» на данный момент нет . На 17 декабря в России не было пациентов с этим штаммом в тяжелом состоянии, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Летальность у нового варианта будет не выше, чем у «Дельты», уверен Анатолий Альтштейн.

— Сейчас оба этих штамма довольно распространены в мире, но кривые летальности при этом не повышаются . С самого начала предполагали, что «Омикрон» менее летальный. Думаю, что до конца декабря мы узнаем наверняка, — сказал он.

Николай Крючков более сдержан в прогнозах.

— В странах, где «Омикрон» получил наибольшее распространение, а это Великобритания и США, очень высока доля привитого населения — выше 70%. И в первую очередь прививки там сделали пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. В России ситуация совсем иная: доля иммунизированных среди пожилых — порядка 40%. Поэтому проецировать на нас опыт этих стран не стоит, — уверен специалист.

Еще один пример — ЮАР, где и появился «Омикрон». Местные врачи утверждают, что люди переносят его легче, чем «Дельту». Но и население в ЮАР моложе, чем в России, рисков меньше, объяснил Николай Крючков.

По его словам, вакцина — главное средство защиты от коронавируса, но с появлением «Омикрона» появилось новое условие.

— Прививаться нужно обязательно. Но в случае с «Омикроном» необходима третья, бустерная доза, причем через три, максимум шесть месяцев после иммунизации . Чтобы нейтрализовать этот штамм, необходимо в семь раз больше антител, чем в случае с уханьским вариантом, — рассказал он.

Ожидаемая эффективность «Спутника V» с бустерной инъекцией «Спутника Лайт» против нового штамма может составить более 80% , сообщали ранее в Центре им. Н.Ф. Гамалеи. При этом нейтрализующие антитела к «Омикрону» есть у всех обследованных людей, ревакцинированных «Спутником V», отмечали ученые.

«Омикронная» бухгалтерия

Обычный ПЦР-тест хоть и способен выявить коронавирусную инфекцию, не может определить конкретный штамм . Гарантированно опознать «Омикрон» позволяет секвенирование — прочтение последовательности генома вируса.

Поэтому для точной оценки распространения нового штамма требуются гораздо большие, чем сейчас, объемы секвенирования либо разработка и массовое внедрение специальных чувствительных к «Омикрону» ПЦР-тестов (о разработке такого теста уже заявили в Роспотребнадзоре), отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов. В России создана единая база данных, где доступно порядка 25 тыс. геномных последовательностей и столько же образцов частичного секвенирования (когда прочитывается только шиповидный белок), и это немного, сообщил эксперт.

Причина того, что в РФ секвенируется не очень большое количество образцов коронавируса, — дороговизна оборудования и реактивов, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков.

«Омикрону» отдана Фото: Global Look Press/dpa/Camilo Freedman

— Реактивы стоят дорого. Для того чтобы прогнать полногеномное секвенирование для 20 пациентов, надо затратить порядка 1 млн рублей только на запуск исследования, — отметил он.

Те образцы, которые сейчас попадают в лаборатории и проходят расшифровку генома, берутся в основном у лиц с подозрением на заражение за границей, а также у тех, кто контактировал с пациентами с подтвержденным «Омикроном».