Вступают в иглу: как ЮАР и РФ продвинулись в одобрении «Спутника V»

ЮАР и Россия значительно продвинулись в переговорах о признании «‎‎Спутника V». Об этом «‎‎Известиям» заявили в МИД Южно-Африканской Республики. Там также уточнили: ЮАР следит за изучением эффективности российской вакцины против «‎Омикрона»‎. В министерстве опровергли сообщения об избыточной смертности из-за нового штамма. Число заболевших идет на спад, пик, по всей вероятности, пройден, отметили в МИДе. Опрошенные «‎Известиями»‎ вирусологи уточнили: по предварительным данным, антитела, появляющиеся после «‎Омикрона»‎, эффективны и против других штаммов ковида. При этом эксперты предупредили, что вирус продолжает видоизменяться и рост заболеваемости приведет к увеличению числа мутаций. Потому следует вакцинироваться и продолжать носить маски.

Пик пройден

На прошлой неделе Bloomberg сообщил об увеличении избыточной смертности в Южной Африке и связал это с распространением в стране «‎Омикрона»‎. Издание ссылается на отчет Южноафриканского совета по медицинским исследованиям. Согласно его данным, за неделю 29 ноября по 5 декабря в ЮАР погибло 1887 человек по сравнению с 1726 неделей ранее — смертность выросла на 161 случай.

В МИД ЮАР опровергают связь этого показателя с «‎Омикроном»‎. Как заявил «‎Известиям»‎ официальный представитель внешнеполитического ведомства Клейсон Моньела, в стране не зафиксировано ни одной смерти из-за нового штамма.

— Нет, это неправда. Никаких летальных исходов от «‎Омикрона»‎ в ЮАР не было. Количество госпитализаций заметно снизилось, хотя их число и до этого было крайне небольшим, если сравнивать с «‎Дельтой»‎. У вакцинированных практически нет никаких симптомов коронавируса, — уточнил дипломат.

По его словам, вспышка уже идет на спад, хотя в стране не применялись какие-либо карантинные меры. Во многом большую роль сыграли активные призывы вакцинироваться, а также соблюдение масочного режима, отметил представитель МИДа.

Глава минздрава страны Джо Фаахла заявил, что по итогам второй недели новой волны госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, заболевших коронавирусом. В предыдущую волну, вызванную штаммом «‎Дельта»‎, по итогам двух недель госпитализировали 19% заболевших. При этом суточное число инфицированных «‎Омикроном»‎ в 4,5 раза превышает показатели «‎Дельты»‎ — последние две недели в ЮАР заражались свыше 20 тыс. человек в сутки. При предыдущем штамме — 4,4 тыс.

Минздрав ЮАР также отметил снижение суточного числа заболевших — 16 декабря в стране зафиксировали максимальные 27 тыс. новых случаев, а уже во вторник — 15,2 тыс.

Однако эксперты предлагают не спешить с выводами — на прошлой неделе в ЮАР начались каникулы, открылся туристический сезон (в стране наступило лето).

— Рано говорить о том, что пик прошел. Слишком много внешних факторов, в том числе курортный сезон и тот факт, что у многих инфекция могла протекать без симптомов и они остались неучтенными. В прошлом году после завершения каникул в стране снова была вспышка, — приводит ABC News слова южноафриканского вирусолога Вероники Укерманн.

Наблюдения за «‎‎Спутником»

Клейсон Моньела также подчеркнул, что ЮАР продолжает переговоры с Россией о признании «‎Спутника V»‎.

В октябре южноафриканский орган по регулированию товаров медицинского назначения (SAHPRA) не одобрил российскую вакцину для применения в стране, запросив дополнительные сведения от разработчиков препарата.

Причиной регулятор назвал результаты тестирования вакцины против ВИЧ с использованием аденовируса пятого типа («Спутник V» создан с использованием подобной технологии). Регулятор ЮАР считает, что в результате тестирования у вакцинированных мужчин обнаружили повышенный риск заражения.

В Центре имени Гамалеи, создавшем вакцину «‎Спутник V», эти заявления ЮАР назвали «совершенно необоснованными». Подобная аденовирусная технология используется и в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже одобренных для применения в ЮАР, уточняет Associated Press.

— Эти переговоры с Россией сильно продвинулись вперед. В скором времени, я надеюсь, «‎Спутник»‎ получит лицензию от SAHPRA. Я знаю, что команда из России поработала в ЮАР, изучала «‎Омикрон»‎ и то, как российская вакцина противостоит новому штамму. Наш минздрав внимательно следит за ходом исследований, российские коллеги делятся с нами данными, в том числе если понадобятся новые вакцины в будущем, — пояснил дипломат.

21 декабря в Центре имени Гамалеи‎ заявили: антитела к штамму коронавируса «Омикрон» были обнаружены у всех пациентов, привитых «Спутником» и позднее ревакцинировавшихся «Спутником Лайт».

«Известия» направили запросы в SAHPRA, Минздрав РФ, а также в РФПИ, отвечающий за дистрибуцию российской вакцины.

Последняя мутация

Между тем 22 декабря участники российско-южноафриканской миссии по изучению «‎Омикрона»‎ опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что получили данные о характеристике нового генетического варианта и особенностях его распространения в ЮАР.

Ученые отметили высокую инфицированность «‎Омикроном»‎ у молодых пациентов, в особенности у детей, на ранних стадиях заболевания. Новый штамм протекает тяжелее у непривитых лиц с факторами риска, а также у пожилых, говорится в сообщении. При этом перенесенный COVID-19, за которым последовала вакцинация или ревакцинация, вероятно, снизит опасность «‎Омикрона»‎, уточнили в оперштабе.

С этим мнением согласен и вирусолог, академик РАН Феликс Ершов. По его словам, доказано, что антитела, полученные после прививки «‎Спутником V»‎, защищают и от других штаммов коронавируса, в том числе и от «‎Омикрона»‎.

— Вакцина в чуть меньшей степени эффективна против нового штамма, чем против родного вируса, — ее эффективность где-то на уровне 80–90%. Это очень хороший показатель защиты, — отметил эксперт в беседе с «‎Известиями»‎.

Он пояснил, что сезонные ОРВИ вызывают свыше 200 различных вирусов, у каждого из них свои штаммы. И если появляется новый вариант гриппа, который отличается от предыдущих, то начинается эпидемия этого заболевания.

— Но если человек болел гриппом много раз, то у него уже выработаны антитела, которые подавляют болезнь, и она протекает не в такой тяжелой форме. Старый иммунитет срабатывает — клетки запоминают на всю жизнь, а антительный иммунитет короткий, его хватает на полгода-год. Вот почему важно ревакцинироваться, — уточнил ученый.

Феликс Ершов согласился с гипотезой о том, что «‎Омикрон» может выступить в качестве естественной вакцины против более тяжелых штаммов. Связано это, по словам эксперта, со свойством интерференции вирусов: штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предшественников, выталкивает их.

— Возможно, «‎Омикрон»‎ — это последний штамм и сигнал к окончанию пандемии. Он крайне контагиозный, но не смертельно опасный. Вполне вероятно, что механизм сработает и полученные с его помощью антитела помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших. Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию, — оптимистично допустил вирусолог.

Однако доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает, что вирус продолжит мутировать и может стать еще более опасным. Поэтому важно вовремя вакцинироваться, подчеркнул эксперт.

— И «Альфа», и «Бета», и «Омикрон» — все они продолжают мутировать. Не надо этого опасаться, они все равно будут — никуда от этого не деться. Надо защищаться проверенными методами — масками, вакцинацией, — заключил профессор.

В ВОЗ также ранее заявили «‎Известиям»‎, что привычные средства защиты от вируса отлично справляются с новым штаммом. При этом в организации предупредили: не стоит полагаться на относительно низкую опасность «‎Омикрона»‎ — чем больше вирус циркулирует в популяции, тем выше вероятность появления новых мутаций, которые могут оказаться куда более серьезными.