Южный темперамент: как быстро «Омикрон» вытеснит «Дельту» в России

Проникший в Россию штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить доминирующую сейчас «Дельту» за несколько месяцев . Такую оценку дали опрошенные «Известиями» вирусологи. По их словам, ответ на вопрос, защитят ли он нового варианта инфекции применяемые в нашей стране вакцины, станет ясен в течение максимум двух недель. В понедельник 6 декабря у двоих россиян, прилетевших из ЮАР в московский аэропорт Шереметьево, выявили COVID-19, вызванный новым штаммом. Всех авиапассажиров, прибывающих из Южной Африки, отправляют в обсервацию, где люди ждут результата ПЦР-теста.

Люди с юга

О первых двух россиянах, зараженных штаммом коронавируса «Омикрон», Роспотребнадзор сообщил 6 декабря. Впервые эту разновидность SARS-CoV-2. была выявили в ЮАР в ноябре. Согласно решению оперштаба, с 28 ноября Россия ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд). Кроме жителей этих государств, решение касается и иностранцев, которые побывали в странах в течение последних десяти дней. По данным Ростуризма на 2 декабря, в ЮАР находились около 500 граждан РФ. Сейчас они возвращаются домой преимущественно авиакомпанией Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Но некоторые туристы в понедельник рассказывали журналистам в Шереметьево, что «взлетали и садились семь раз».

Из аэропорта пассажиров из Южной Африки на автобусах (по 10 человек в салоне) отвозят в дом отдыха на обсервацию . Условия скромные, но номера со всеми удобствами. Здесь им предстоит оставаться 14 дней . Прибывшие ежедневно сдают ПЦР-тексты. Пока что известно, что COVID-19 привезли из Африки десять человек, из них двое — штамм «Омикрон».

Южный темперамент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «Омикрон» , — сообщили в Роспотребнадзоре. — Исследования других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что правило об обсервации распространяется на прибывших не только из ЮАР, но и из стран, сопредельных с этой республикой.

Слишком быстрый

Ученые предполагают, что южноафриканский штамм может стать доминирующим в мире в течение нескольких месяцев.

— Судя по ситуации в ЮАР, этот вирус действительно обладает более высокой скоростью распространения, — сказал «Известиям» директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.— Насколько мне известно, там уже порядка 70% всех случаев приходится именно на «Омикрон» . Ситуация может складываться по аналогии с тем, как «Дельта» за несколько месяцев вытеснила британский вариант. Можно предположить, что и в России сменится доминирующий штамм.

С точки зрения ученого, высокая скорость распространения нового варианта — пока что его единственный «недостаток». В мире не зафиксировано ни одного случая смерти больного, зараженного «Омикроном».

Южный темперамент Фото: Global Look Press/Fleig/Eibner-Pressefoto via ww

— Есть мнение, что он, возможно, вызывает более мягкое течение заболевания , — заметил Альберт Ризванов. — Однако у «Омикрона» много мутаций в шиповидном белке, что делает его менее узнаваемым для иммунной системы переболевших и вакцинированных, то есть эффективность вакцинации может снизиться.

Защитят ли применяемые сегодня прививки от нового штамма , станет ясно в считанные дни, говорят специалисты.

— Пока нет подтвержденных научных данных по поводу того, как плазма крови вакцинированных людей нейтрализует «Омикрон», — сказал «Известиям» главный врач «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. — Чтобы это установить, потребуется порядка двух недель.

Многие лаборатории мира, в том числе России, прямо сейчас изучают этот вопрос.

— Мы все ждем данных о том, насколько снизилась лабораторная эффективность существующих вакцин по нейтрализующей способности сыворотки крови переболевших и ранее вакцинированных, — отметил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. — Есть банки сывороток, откуда берут образцы крови вакцинированных разными вакцинами и изоляты варианта «Омикрон». Их определенным образом смешивают и смотрят, насколько хорошо сыворотки его нейтрализуют. Результаты мы увидим, полагаю, в ближайшие неделю-две.

Николай Крючков считает, что российские вакцины все равно будут эффективны против «Омикрона».

— Тем не менее, как и с «Дельта»-линией, их эффективность пострадает на 10-15% . То есть, от заражения они будут защищать меньше, однако уровень защиты от тяжелого течения болезни и смерти останется прежним, — поделился мнением эксперт.

Южный темперамент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сейчас главное — не допустить распространение нового штамма коронавируса на территории России, уверен Евгений Тимаков.

— Важно вовремя выявлять этот вариант, чтобы останавливать его распространение в транспортных хабах, — пояснил он.

С точки зрения врача, факт выявления штамма «Омикрон» у двух человек, прилетевших из ЮАР, говорит об эффективной работе санитарных служб.

Всех вылечат

По данным на вечер 6 декабря, новый штамм проник уже в 49 стран, включая Россию и большинство европейских государств . Очевидно, в ближайшее время врачи столкнутся с «Омикроном» в клинической практике. Пока неясно, понадобится для разрабатывать специфическую схему лечения COVID-19.

— Дело не только в штамме, но и в самом пациенте, — подчеркнул кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов. — Лечение всегда разное, оно зависит от того, как протекает болезнь, и кто пациент — ребенок, беременная женщина или человек с хроническими заболеваниями.

Врач напомнил, что специалисты продолжают изучать разные алгоритмы лечения «Дельты» и более ранних вариантов вируса.

Южный темперамент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Этиотропной терапии не разработано до сих пор, — сказал Иван Коновалов о лечении коронавирусной инфекции антибиотиками. — С самого начала COVID-19 лечили по симптомам. Когда появятся публикации по результатам наблюдения симптомов, вызываемых «Омикроном», сможем говорить более детально.