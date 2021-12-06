Южный темперамент: как быстро «Омикрон» вытеснит «Дельту» в России
Проникший в Россию штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить доминирующую сейчас «Дельту» за несколько месяцев. Такую оценку дали опрошенные «Известиями» вирусологи. По их словам, ответ на вопрос, защитят ли он нового варианта инфекции применяемые в нашей стране вакцины, станет ясен в течение максимум двух недель. В понедельник 6 декабря у двоих россиян, прилетевших из ЮАР в московский аэропорт Шереметьево, выявили COVID-19, вызванный новым штаммом. Всех авиапассажиров, прибывающих из Южной Африки, отправляют в обсервацию, где люди ждут результата ПЦР-теста.
Люди с юга
О первых двух россиянах, зараженных штаммом коронавируса «Омикрон», Роспотребнадзор сообщил 6 декабря. Впервые эту разновидность SARS-CoV-2. была выявили в ЮАР в ноябре. Согласно решению оперштаба, с 28 ноября Россия ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд). Кроме жителей этих государств, решение касается и иностранцев, которые побывали в странах в течение последних десяти дней. По данным Ростуризма на 2 декабря, в ЮАР находились около 500 граждан РФ. Сейчас они возвращаются домой преимущественно авиакомпанией Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Но некоторые туристы в понедельник рассказывали журналистам в Шереметьево, что «взлетали и садились семь раз».
Из аэропорта пассажиров из Южной Африки на автобусах (по 10 человек в салоне) отвозят в дом отдыха на обсервацию. Условия скромные, но номера со всеми удобствами. Здесь им предстоит оставаться 14 дней. Прибывшие ежедневно сдают ПЦР-тексты. Пока что известно, что COVID-19 привезли из Африки десять человек, из них двое — штамм «Омикрон».
— У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «Омикрон», — сообщили в Роспотребнадзоре. — Исследования других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что правило об обсервации распространяется на прибывших не только из ЮАР, но и из стран, сопредельных с этой республикой.
Слишком быстрый
Ученые предполагают, что южноафриканский штамм может стать доминирующим в мире в течение нескольких месяцев.
— Судя по ситуации в ЮАР, этот вирус действительно обладает более высокой скоростью распространения, — сказал «Известиям» директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.— Насколько мне известно, там уже порядка 70% всех случаев приходится именно на «Омикрон». Ситуация может складываться по аналогии с тем, как «Дельта» за несколько месяцев вытеснила британский вариант. Можно предположить, что и в России сменится доминирующий штамм.
С точки зрения ученого, высокая скорость распространения нового варианта — пока что его единственный «недостаток». В мире не зафиксировано ни одного случая смерти больного, зараженного «Омикроном».
— Есть мнение, что он, возможно, вызывает более мягкое течение заболевания, — заметил Альберт Ризванов. — Однако у «Омикрона» много мутаций в шиповидном белке, что делает его менее узнаваемым для иммунной системы переболевших и вакцинированных, то есть эффективность вакцинации может снизиться.
Защитят ли применяемые сегодня прививки от нового штамма, станет ясно в считанные дни, говорят специалисты.
— Пока нет подтвержденных научных данных по поводу того, как плазма крови вакцинированных людей нейтрализует «Омикрон», — сказал «Известиям» главный врач «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. — Чтобы это установить, потребуется порядка двух недель.
Многие лаборатории мира, в том числе России, прямо сейчас изучают этот вопрос.
— Мы все ждем данных о том, насколько снизилась лабораторная эффективность существующих вакцин по нейтрализующей способности сыворотки крови переболевших и ранее вакцинированных, — отметил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. — Есть банки сывороток, откуда берут образцы крови вакцинированных разными вакцинами и изоляты варианта «Омикрон». Их определенным образом смешивают и смотрят, насколько хорошо сыворотки его нейтрализуют. Результаты мы увидим, полагаю, в ближайшие неделю-две.
Николай Крючков считает, что российские вакцины все равно будут эффективны против «Омикрона».
— Тем не менее, как и с «Дельта»-линией, их эффективность пострадает на 10-15%. То есть, от заражения они будут защищать меньше, однако уровень защиты от тяжелого течения болезни и смерти останется прежним, — поделился мнением эксперт.
Сейчас главное — не допустить распространение нового штамма коронавируса на территории России, уверен Евгений Тимаков.
— Важно вовремя выявлять этот вариант, чтобы останавливать его распространение в транспортных хабах, — пояснил он.
С точки зрения врача, факт выявления штамма «Омикрон» у двух человек, прилетевших из ЮАР, говорит об эффективной работе санитарных служб.
Всех вылечат
По данным на вечер 6 декабря, новый штамм проник уже в 49 стран, включая Россию и большинство европейских государств. Очевидно, в ближайшее время врачи столкнутся с «Омикроном» в клинической практике. Пока неясно, понадобится для разрабатывать специфическую схему лечения COVID-19.
— Дело не только в штамме, но и в самом пациенте, — подчеркнул кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов. — Лечение всегда разное, оно зависит от того, как протекает болезнь, и кто пациент — ребенок, беременная женщина или человек с хроническими заболеваниями.
Врач напомнил, что специалисты продолжают изучать разные алгоритмы лечения «Дельты» и более ранних вариантов вируса.
— Этиотропной терапии не разработано до сих пор, — сказал Иван Коновалов о лечении коронавирусной инфекции антибиотиками. — С самого начала COVID-19 лечили по симптомам. Когда появятся публикации по результатам наблюдения симптомов, вызываемых «Омикроном», сможем говорить более детально.
По данным агентства Bloomberg, 10% граждан ЮАР, госпитализированных с «Омикроном» — дети до 2 лет. Впрочем, это не означит, что новый штамм более заразен для детей, уверен педиатр-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, пока еще рано делать какие-либо выводы.