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Всем микроскопом: страны БРИКС помогут ЮАР в борьбе с «Омикроном»

РФ, КНР, Индия и Бразилия готовы направить в страну специалистов для изучения нового штамма
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chen Cheng
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Всем микроскопом: страны БРИКС помогут ЮАР в борьбе с «Омикроном»
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2021-12-03 19:44:05
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Страны БРИКС готовы помочь ЮАР в изучении нового штамма коронавируса «Омикрон» и борьбе с ним. Об этом «Известиям» заявила глава международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, Россия, Индия, КНР и Бразилия сейчас обсуждают пути доставки помощи республике. Страны могут направить туда специалистов для исследования нового штамма вируса, а также поставить медикаменты. Вирусолог Алексей Аграновский уточнил «Известиям», что на определение степени опасности «Омикрона» может уйти от трех месяцев до года, пока утверждать, что штамм опаснее «Дельты», нельзя. В Ассоциации российских соотечественников в Южной Африке «Известиям» заявили, что паники из-за «Омикрона» в стране нет, все заведения работают в штатном режиме. Несмотря на ограничение авиасообщения, улететь из ЮАР в РФ по-прежнему можно, есть в том числе бюджетные варианты.

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Новый вариант коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в ЮАР — на него приходится более 70% всех случаев заражения в стране в прошлом месяце, говорится в сообщении южноафриканского института вирусных заболеваний (NICD).

2 декабря в ЮАР было зарегистрировано 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Каждые сутки эта цифра увеличивается в среднем на 22%, уточнили в NICD. Для сравнения: в середине ноября, до широкого распространения «Омикрона», число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляло 200–300 случаев.

Страны БРИКС обсуждают совместный пакет помощи ЮАР, готовы содействовать в исследовании нового штамма коронавируса, если со стороны ЮАР поступит соответствующий запрос. Об этом «Известиям» заявила директор международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

Всем микроскопом
коронавирус
Фото: Getty Images/Bloomberg
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— Да, страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить «Омикрон», пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия — все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса, — заверила политик.

По ее словам, Индия подготовила партию медицинского оборудования и вакцины Covishield для ЮАР, если такая помощь понадобится.

3 декабря в Индии были зафиксированы первые два случая заражения новым штаммом. Власти страны уже ввели ограничительные меры на въезд из Южной Африки. Хотя бы одну дозу вакцины получили уже почти 80% из 940 млн взрослого населения Индии. 30 ноября первый случай заражения обнаружен и в Бразилии, которая и без этого довольно тяжело переживает третью волну вируса.

В ЮАР, где сейчас наблюдается вспышка нового штамма, полностью вакцинированы только 24%. В среднем же по Африке этот показатель в три раза меньше — 7%. В Европе средний показатель вакцинации — 54%. В конце ноября напуганные распространением нового штамма жители ЮАР начали массово вакцинироваться — в сутки прививаются свыше 160 тыс. человек.

Всем микроскопом
вакцина
Фото: ТАСС/EPA/KIM LUDBROOK
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КНР также запустила план помощи Африке в свете появления «Омикрона». 29 ноября председатель КНР Си Цзиньпин пообещал поставить еще 1 млрд доз вакцин в африканские страны, из них 600 млн — на безвозмездной основе. Остальные 400 млн китайские предприятия будут производить совместно с африканскими.

«Мы должны поставить людей и их жизни на первое место, поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19 и действительно обеспечить доступность вакцин в Африке, чтобы преодолеть пробел в иммунизации», — заявил Си Цзиньпин.

ЮАР до сих пор не зарегистрировала в стране российскую вакцину «Спутник V» — в октябре южноафриканский регулятор (SAHPRA) запросил дополнительную информацию по препарату. С тех пор подробностей одобрения не было.

Всем микроскопом
вакцина
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

«Известия» направили запрос в посольство РФ в ЮАР, чтобы уточнить информацию о поставках гуманитарной помощи.

«Омикрон» вытеснит «Дельту»?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм уже был обнаружен более чем в 24 странах мира. ВОЗ подчеркнула, что «Омикрон» имеет крайне высокую виральность, то есть скорость распространения среди населения. Список постоянно прирастает новыми очагами: «Омикрон» зафиксировали уже в таких отдаленных от Африки странах, как Исландия и Дания.

В России, как заявил 3 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, нового варианта коронавируса не обнаружено. Он также отметил, что РФ направила в ЮАР запрос на получение образца штамма «Омикрон».

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Известиями» уточнил: на изучение виральности и степени опасности нового штамма может уйти от трех месяцев до одного года.

Всем микроскопом
Аэропорт Йоханнесбурга 

Аэропорт Йоханнесбурга

Фото: REUTERS/ Sumaya Hisham
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— Пока неизвестно, может ли «Омикрон» вытеснить штамм «Дельта», хотя теоретически исключить такой сценарий нельзя. «Омикрон» не изучен достаточно, чтобы утверждать, что он переносится легче, чем другие штаммы. Отрывочные сведения поступают, когда отследили 10 или 100 историй болезни, говорить о чем-то серьезно нельзя, — подчеркнул вирусолог.

«Всё как обычно, дефицита нет»

Больше всего случаев «Омикрона» обнаружили в южноафриканской провинции Гаутенг — самой густонаселенной области ЮАР, здесь проживает свыше 10,6 млн человек.

Никакой паники в ЮАР из-за вспышки нового штамма нет, ситуация остается штатной, заявил «Известиям» председатель Ассоциации российских соотечественников в Южно-Африканской Республике Олег Пантюхин.

— Всё как обычно, магазины и кафе работают без QR-кодов, людей мало. Дефицита товаров нет. Южная Африка исторически была под санкциями во времена апартеида, поэтому все товары здесь создаются. Вполне достаточно и коек в больницах, и аппаратов ИВЛ. В основном европейские компании закрыли рейсы, а местные африканские продолжают летать. Проблем с вылетом нет, — пояснил Олег Пантюхин.

Ранее россияне, оказавшиеся в ЮАР, рассказали «Известиям», что не могут улететь, поскольку их рейсы — в основном «Турецких авиалиний» — отменили. Билеты на рейсы других авиакомпаний резко взлетели в цене, достигнув 111 тыс. рублей за место, отмечали сами туристы. Для сравнения: ранее в ЮАР можно было слетать за 40 тыс. туда-обратно.

Всем микроскопом
коронавирус
Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Cheng

По данным Ростуризма за 25 ноября, всего в ЮАР оставалось около 500 россиян. Однако 3 декабря первый вывозной рейс из ЮАР с нашими туристами приземлился в Москве. Все пассажиры были изолированы на 14 дней. Каждый прошел ПЦР-тестирование, и у девяти туристов был обнаружен коронавирус. Штамм неизвестен.

Однако, по словам Олега Пантюхина, желающие улететь из страны могут сделать это, купив билеты на EgyptAir или Ethiopian Airlines — они, по словам председателя, продолжают полеты, цены на билеты остаются доступными. И действительно, как убедились «Известия», в поисковых агрегаторах стоимость билетов из Кейптауна или Йоханнесбурга в Москву на 10 декабря в среднем составляет 30 тыс. рублей в одну сторону.

Россияне за помощью в ассоциацию не обращались, подчеркнул собеседник «Известий».

По его словам, правительство ЮАР пока не стало вводить дополнительный локдаун. Вместо этого власти ограничились призывами вакцинироваться. Прививку в стране можно сделать бесплатно вакцинами Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, правительство намерено обязать привиться работников сервиса и общепита.

Всем микроскопом
вакцина
Фото: ТАСС/УЗФ/Kim Ludbrook
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— Помощь ЮАР сейчас нужна будет разве что финансовая, они через ВОЗ будут просить ее. Следует понимать, что с медициной в стране всё в порядке. Штамм обнаружен своевременно, но это не значит, что он родом из ЮАР. Это просто значит, что в стране хороший уровень лабораторий, которые смогли отследить «Омикрон», — заключил председатель ассоциации соотечественников.

Как заявили «Известиям» в южноафриканском отделении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), там не получали каких-либо сообщений о нехватке масок или лекарств из-за вспышки «Омикрона».

— Сообщений о нехватке продовольствия или дефиците продуктов в регионе не поступало. ЮАР и Замбия — основные поставщики кукурузы в регионе. Таким образом, цепочка поставок не пострадает, пока границы южноафриканских стран остаются открытыми для торговли, — пояснили в МФКК.

При этом там отметили, что разные страны юга Африки по-разному отреагировали на распространение нового штамма. В ЮАР и Ботсване — въезд/выезд из страны остались на тех же условиях, что были до «Омикрона». В Зимбабве и Замбии прибывающие путешественники должны пройти 10-дневный карантин. Ангола запретила полеты из других стран юга Африки.

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