В заразные стороны: может ли штамм «Омикрон» уже быть в России

Штамм «Омикрон» мог появиться в ЮАР из-за активного лечения больных COVID-19 плазмой переболевших , считают ученые. Другая версия — зарождение нового варианта коронавируса в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, больного СПИДом. «Омикрон» уже мог проникнуть в Россию или же окажется в стране в ближайшее время, считают опрошенные «Известиями» вирусологи. Если новый штамм окажется более приспособленным к российским условиям, чем «Дельта», то это может вызвать очередную вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией, предполагают эпидемиологи. Сейчас необходимо принимать срочные предупредительные меры по его распространению, убеждены они. В Совфеде предложили ограничить авиасообщение со всеми странами, где обнаружен «Омикрон». Но инфекционисты всё же считают, что помогут и действующие меры — вакцинация и масочный режим.

Не если, а когда

Вероятность того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» окажется в России, доходит до 100% , заявил «Известиям» микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

— Это вопрос не «если», а «когда» . Скорее всего, он уже здесь есть, — отметил ученый.

Об этом же заявил сенатор Владимир Круглый.

— Я не знаю точно, есть ли в России этот штамм. Но большая вероятность, что он есть, если учитывать большой туристический поток идет из Египта и других стран, — сказал он «Известиям».

Владимир Круглый также считает, что стоит ограничить авиасообщение.

В заразные стороны Фото: TASS/EPA/NIC BOTHMA

— Не только с Египтом, а со всеми странами, где обнаружен этот вирус. Нужно внимательно к этому отнестись, — заявил сенатор.

Если вариант «Омикрон» окажется более приспособленным к российским условиям, чем «Дельта», то это может вызвать очередную вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией , предположил Константин Северинов. Лучший способ снизить персональный риск при таком сценарии — привиться , и сделать это надо заранее, за две-три недели до широкого распространения нового варианта, призвал он.

От распространения нового штамма в России может помочь самозащита, согласен вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

— Думаю, что свежевакцинированные люди будут устойчивы и к новому штамму, но даже им понадобится дополнительная защита — маски. Прививки и маски по-прежнему являются самыми эффективными способами индивидуальной защиты своего здоровья, — напомнил он.

По словам эксперта, в мире всегда будут люди с ослабленным иммунитетом. И теоретически в их организмах могут появляться новые и новые варианты коронавируса, и пандемия будет продолжаться.

— Остановить это можно только всеобщей и оперативной вакцинацией. И тут выплывает странная вещь: бытует мнение, что людей с плохим иммунитетом не надо вакцинировать. На мой взгляд, это колоссальное заблуждение. Именно эти люди сами болеют очень тяжело и умирают плюс становятся суперраспространителями, — подчеркнул Сергей Нетесов.

Новая версия коронавируса может быть более заразной, заявляла представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Впрочем, поводов для тревоги она пока не видит.

— Мне кажется, паники не должно быть, потому что мы еще не знаем <…>, если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины , — отметила она.

Ранее в Роспотребнадзоре также допустили, что новый штамм COVID может быть более заразным, а также снижать эффективность антител.

Много вопросов

Пока ученые наверняка не знают причин возникновения «Омикрона». Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что новый штамм мог возникнуть из-за того, что в ЮАР массово лечили людей плазмой переболевших COVID-19 .

— Если в ЮАР и Ботсване основной метод — это лечение плазмой и если людей там не особо вакцинировали, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса, — сказал он «Известиям». — Мы видим в научной литературе много статей, которые свидетельствуют о том, что лечение плазмой там проводилось массово.

По словам вирусолога, в этом случае главное — протокол лечения: сколько длится терапия и насколько она интенсивна, долечивают ли пациентов.

— История похожа на лечение антибиотиками , — объяснил Павел Волчков. — Важно, чтобы бактерия, на которую воздействуют антибиотиками, у пациента была убита . Поэтому всегда рекомендуют допивать курс антибиотиков. Потому что если после обработки антибиотиками у пациента бактерия все-таки смогла выжить, то она мутирует . И потом заражает другого человека.

В заразные стороны Фото: REUTERS/Dado Ruvic

По мнению Павла Волчкова, с «Омикроном» может быть похожая ситуация, так как в нем много мутаций.

— Мы не знаем, насколько этот сильно измененный штамм все-таки заразен , — подчеркнул эксперт. — Такое количество мутаций может дать вирусу как серьезное преимущество, так и ослабление . Да, «Омикрон» научился заражать людей, у которых есть иммунитет к другим штаммам, но есть вероятность, что эти мутации могли серьезно ослабить его функциональность.

Раз новый штамм уже зафиксирован в Европе и он уже соревнуется с «Дельтой», скоро станет ясно, какой вариант сильнее , отметил Павел Волчков.

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления.

— То, что в геноме вируса так много мутаций, почти наверняка означает: новый вариант возник в ходе заражения пациентов с супрессированной иммунной системой, возможно, этот человек был ВИЧ-инфицированным, но это необязательно , — согласен Константин Северинов.

По его словам, похожий случай был описан у пациентки из Санкт-Петербурга с иммунодефицитом. В результате долговременного пребывания в ее организме SARS-CoV-2 накопил множество мутаций.

— Когда у человека иммунная система подавлена, то возникает ситуация, когда вирус размножается, а иммунная система ослабляет его лишь частично, не давая человеку выздороветь. В этих условиях вирус эволюционирует, и те возникающие при инфекции мутанты, которые будут хуже распознаваться системой иммунитета, будут получать преимущества и со временем их частота буде увеличиваться, — объяснил эксперт.

Такая эволюция вируса происходит в организме одного человека, но отобранные варианты могут передаваться окружающим, добавил Константин Северинов.

Пошел по миру

За последние дни случаи заражения «Омикроном» подтвердили в Чехии, Италии, Дании, Австрии, Германии, Австралии, Гонконге, Бельгии, Нидерландах, Великобритании . Уже около 40 стран мира ввели ограничения на авиасообщение с африканскими государствами . Власти России решили закрыть въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании . Перечень границу США не смогут люди с паспортами тех же африканских государств, кроме Мадагаскара.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны союза сплотиться и действовать очень быстро . Авиакомпании из Германии будут выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР. Великобритания и Бахрейн помимо ЮАР приостановили авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Сингапур, Франция, Австрия, Иран, Малайзия и Италия к этим странам добавили Мозамбик. А вот Египет и Марокко ограничились приостановкой авиасообщения только с ЮАР.

Чехия запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии. Граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными визами или видом на жительство, въезжающие с территории ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбика, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях. Прибывшим из ЮАР в Нидерланды пассажирам и вовсе пока запрещено покидать аэропорт Схипхол.

В заразные стороны Фото: REUTERS/ Sumaya Hisham

— Новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть чрезвычайно заразным. Есть предположение, что он очень быстро распространится по миру, и потому было бы разумно закрыть все границы с Южной Африкой или по крайней мере ввести особые правила для людей, прибывающих из этого региона. Так, например, вчера Великобритания представила новое постановление об ограничении въезда из данного региона (ПЦР-тест и три дня карантина), — заявил «Известиям» руководитель отдела пульмонологии больницы Дель-Мар и доцент университета Помпеу Фабра (Барселона) Жоаким Джеа Джираль.

По его словам, до сих пор неизвестно, насколько тяжелым будет протекание болезни и смогут ли вакцины защитить от этого штамма . Тем не менее некоторые фармацевтические компании (например, Pfizer и AstraZeneca) уже работают над адаптацией своих препаратов, чтобы они могли бороться со штаммом «Омикрон» , отметил эксперт.

Самые жесткие ограничения на пересечение границы ввел Израиль. В ночь на 28 ноября правительство страны приняло решение на две недели закрыть въезд для всех иностранцев. Кроме того, израильтянам запрещено посещать 50 африканских государств «красной зоны» . Жители страны, прибывающие с африканского континента, обязаны пройти карантин. Как сообщали СМИ, все граждане Израиля, которые уже прибыли из Африки, вероятно, будут протестированы в ближайшие дни. Сейчас в стране выявлен один случай инфицирования «Омикроном». Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.

Одно из самых массовых заражений было выявлено в результате тестирования пассажиров двух рейсов, прилетевших из ЮАР в Нидерланды. Положительный результат теста на коронавирус оказался у 61 человека. Правда, каким именно штаммом заболели прилетевшие, пока неизвестно.

В самой ЮАР официально пока признали 150 заболевших.

В зависимости от новостей

Мировые рынки остро отреагировали на появление нового штамма коронавируса. В пятницу 26 ноября индексы Мосбиржи и РТС падали на 3% и 4% соответственно, европейские индексы ― в среднем на 3%, азиатские ― на 2,5% . Из-за риска новых локдаунов американский рынок на закрытии торгов также оказался в отрицательном диапазоне. Индекс высокотехнологических компаний Nasdaq Composite потерял за день 2,23%, промышленный индекс Dow Jones ― 2,53%, S&P 500 ― 2,27%.

В момент повышенной волатильности и неопределенности инвесторы в первую очередь уходят с развивающихся рынков, что оказывает двойное давление на российскую экономику — одновременно падают рынки акций и ослабевает нацвалюта, пояснили «Известиям» аналитики «Тинькофф Инвестиции». По их прогнозам, давление сохранится в течение следующих недель, однако предсказать краткосрочное движение рынков сложно ― всё будет зависеть от развития нового штамма и его заразности.

― По мере стабилизации новостного фона мы ждем возвращения рубля в диапазон 71–75 руб./$, но отметим, что до конца года волатильность в валюте будет оставаться высокой , ― поделились ожиданиями аналитики «Тинькофф Инвестиций».

В заразные стороны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На предстоящей неделе рынки останутся восприимчивыми к любым геополитическим или эпидемиологическим новостям, при этом в отсутствии новой негативной информации российские индексы постепенно отыграют потери прошедшей недели , ожидает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его прогнозам, в ближайшие дни курс нацвалюты вернётся с нынешних 75,6 руб./$ до уровней 70–72. Этому будет способствовать традиционное для конца года резкое снижение спроса на иностранную валюту в связи с падением импортных поставок.

В Промсвязьбанке опасаются, что негативные настроения участников глобальных рынков сохранятся. По предположениям главного аналитика банка Владимира Соловьева, до конца года стоимость нефти снизится до $72–75 за баррель, что также приведет к подорожанию доллара до 76,5 рубля. В кредитной организации отметили усиление девальвационных процессов , в результате чего может быть повышен еще один важный для рынка показатель — ключевая ставка Банка России. На декабрьском заседании она, вероятно, увеличится сразу на 100 б.п., до 8,5%, что приведет к росту ставок по кредитам, спрогнозировали в организации.

Над материалом работали: Вероника Кулакова, Анна Урманцева, Наталья Башлыкова, Мария Васильева, Любовь Лежнева, Наталья Ильина