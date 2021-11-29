В заразные стороны: может ли штамм «Омикрон» уже быть в России
Штамм «Омикрон» мог появиться в ЮАР из-за активного лечения больных COVID-19 плазмой переболевших, считают ученые. Другая версия — зарождение нового варианта коронавируса в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, больного СПИДом. «Омикрон» уже мог проникнуть в Россию или же окажется в стране в ближайшее время, считают опрошенные «Известиями» вирусологи. Если новый штамм окажется более приспособленным к российским условиям, чем «Дельта», то это может вызвать очередную вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией, предполагают эпидемиологи. Сейчас необходимо принимать срочные предупредительные меры по его распространению, убеждены они. В Совфеде предложили ограничить авиасообщение со всеми странами, где обнаружен «Омикрон». Но инфекционисты всё же считают, что помогут и действующие меры — вакцинация и масочный режим.
Не если, а когда
Вероятность того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» окажется в России, доходит до 100%, заявил «Известиям» микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.
— Это вопрос не «если», а «когда». Скорее всего, он уже здесь есть, — отметил ученый.
Об этом же заявил сенатор Владимир Круглый.
— Я не знаю точно, есть ли в России этот штамм. Но большая вероятность, что он есть, если учитывать большой туристический поток идет из Египта и других стран, — сказал он «Известиям».
Владимир Круглый также считает, что стоит ограничить авиасообщение.
— Не только с Египтом, а со всеми странами, где обнаружен этот вирус. Нужно внимательно к этому отнестись, — заявил сенатор.
Если вариант «Омикрон» окажется более приспособленным к российским условиям, чем «Дельта», то это может вызвать очередную вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией, предположил Константин Северинов. Лучший способ снизить персональный риск при таком сценарии — привиться, и сделать это надо заранее, за две-три недели до широкого распространения нового варианта, призвал он.
От распространения нового штамма в России может помочь самозащита, согласен вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.
— Думаю, что свежевакцинированные люди будут устойчивы и к новому штамму, но даже им понадобится дополнительная защита — маски. Прививки и маски по-прежнему являются самыми эффективными способами индивидуальной защиты своего здоровья, — напомнил он.
По словам эксперта, в мире всегда будут люди с ослабленным иммунитетом. И теоретически в их организмах могут появляться новые и новые варианты коронавируса, и пандемия будет продолжаться.
— Остановить это можно только всеобщей и оперативной вакцинацией. И тут выплывает странная вещь: бытует мнение, что людей с плохим иммунитетом не надо вакцинировать. На мой взгляд, это колоссальное заблуждение. Именно эти люди сами болеют очень тяжело и умирают плюс становятся суперраспространителями, — подчеркнул Сергей Нетесов.
Новая версия коронавируса может быть более заразной, заявляла представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Впрочем, поводов для тревоги она пока не видит.
— Мне кажется, паники не должно быть, потому что мы еще не знаем <…>, если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины , — отметила она.
Ранее в Роспотребнадзоре также допустили, что новый штамм COVID может быть более заразным, а также снижать эффективность антител.
Много вопросов
Пока ученые наверняка не знают причин возникновения «Омикрона». Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что новый штамм мог возникнуть из-за того, что в ЮАР массово лечили людей плазмой переболевших COVID-19.
— Если в ЮАР и Ботсване основной метод — это лечение плазмой и если людей там не особо вакцинировали, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса, — сказал он «Известиям». — Мы видим в научной литературе много статей, которые свидетельствуют о том, что лечение плазмой там проводилось массово.
По словам вирусолога, в этом случае главное — протокол лечения: сколько длится терапия и насколько она интенсивна, долечивают ли пациентов.
— История похожа на лечение антибиотиками, — объяснил Павел Волчков. — Важно, чтобы бактерия, на которую воздействуют антибиотиками, у пациента была убита. Поэтому всегда рекомендуют допивать курс антибиотиков. Потому что если после обработки антибиотиками у пациента бактерия все-таки смогла выжить, то она мутирует. И потом заражает другого человека.
По мнению Павла Волчкова, с «Омикроном» может быть похожая ситуация, так как в нем много мутаций.
— Мы не знаем, насколько этот сильно измененный штамм все-таки заразен, — подчеркнул эксперт. — Такое количество мутаций может дать вирусу как серьезное преимущество, так и ослабление. Да, «Омикрон» научился заражать людей, у которых есть иммунитет к другим штаммам, но есть вероятность, что эти мутации могли серьезно ослабить его функциональность.
Раз новый штамм уже зафиксирован в Европе и он уже соревнуется с «Дельтой», скоро станет ясно, какой вариант сильнее, отметил Павел Волчков.
По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления.
— То, что в геноме вируса так много мутаций, почти наверняка означает: новый вариант возник в ходе заражения пациентов с супрессированной иммунной системой, возможно, этот человек был ВИЧ-инфицированным, но это необязательно, — согласен Константин Северинов.
По его словам, похожий случай был описан у пациентки из Санкт-Петербурга с иммунодефицитом. В результате долговременного пребывания в ее организме SARS-CoV-2 накопил множество мутаций.
— Когда у человека иммунная система подавлена, то возникает ситуация, когда вирус размножается, а иммунная система ослабляет его лишь частично, не давая человеку выздороветь. В этих условиях вирус эволюционирует, и те возникающие при инфекции мутанты, которые будут хуже распознаваться системой иммунитета, будут получать преимущества и со временем их частота буде увеличиваться, — объяснил эксперт.
Такая эволюция вируса происходит в организме одного человека, но отобранные варианты могут передаваться окружающим, добавил Константин Северинов.
Пошел по миру
За последние дни случаи заражения «Омикроном» подтвердили в Чехии, Италии, Дании, Австрии, Германии, Австралии, Гонконге, Бельгии, Нидерландах, Великобритании. Уже около 40 стран мира ввели ограничения на авиасообщение с африканскими государствами. Власти России решили закрыть въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании. Перечень границу США не смогут люди с паспортами тех же африканских государств, кроме Мадагаскара.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны союза сплотиться и действовать очень быстро. Авиакомпании из Германии будут выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР. Великобритания и Бахрейн помимо ЮАР приостановили авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Сингапур, Франция, Австрия, Иран, Малайзия и Италия к этим странам добавили Мозамбик. А вот Египет и Марокко ограничились приостановкой авиасообщения только с ЮАР.
Чехия запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии. Граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными визами или видом на жительство, въезжающие с территории ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбика, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях. Прибывшим из ЮАР в Нидерланды пассажирам и вовсе пока запрещено покидать аэропорт Схипхол.
— Новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть чрезвычайно заразным. Есть предположение, что он очень быстро распространится по миру, и потому было бы разумно закрыть все границы с Южной Африкой или по крайней мере ввести особые правила для людей, прибывающих из этого региона. Так, например, вчера Великобритания представила новое постановление об ограничении въезда из данного региона (ПЦР-тест и три дня карантина), — заявил «Известиям» руководитель отдела пульмонологии больницы Дель-Мар и доцент университета Помпеу Фабра (Барселона) Жоаким Джеа Джираль.
По его словам, до сих пор неизвестно, насколько тяжелым будет протекание болезни и смогут ли вакцины защитить от этого штамма. Тем не менее некоторые фармацевтические компании (например, Pfizer и AstraZeneca) уже работают над адаптацией своих препаратов, чтобы они могли бороться со штаммом «Омикрон», отметил эксперт.
Самые жесткие ограничения на пересечение границы ввел Израиль. В ночь на 28 ноября правительство страны приняло решение на две недели закрыть въезд для всех иностранцев. Кроме того, израильтянам запрещено посещать 50 африканских государств «красной зоны». Жители страны, прибывающие с африканского континента, обязаны пройти карантин. Как сообщали СМИ, все граждане Израиля, которые уже прибыли из Африки, вероятно, будут протестированы в ближайшие дни. Сейчас в стране выявлен один случай инфицирования «Омикроном». Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.
Одно из самых массовых заражений было выявлено в результате тестирования пассажиров двух рейсов, прилетевших из ЮАР в Нидерланды. Положительный результат теста на коронавирус оказался у 61 человека. Правда, каким именно штаммом заболели прилетевшие, пока неизвестно.
В самой ЮАР официально пока признали 150 заболевших.
В зависимости от новостей
Мировые рынки остро отреагировали на появление нового штамма коронавируса. В пятницу 26 ноября индексы Мосбиржи и РТС падали на 3% и 4% соответственно, европейские индексы ― в среднем на 3%, азиатские ― на 2,5%. Из-за риска новых локдаунов американский рынок на закрытии торгов также оказался в отрицательном диапазоне. Индекс высокотехнологических компаний Nasdaq Composite потерял за день 2,23%, промышленный индекс Dow Jones ― 2,53%, S&P 500 ― 2,27%.
В момент повышенной волатильности и неопределенности инвесторы в первую очередь уходят с развивающихся рынков, что оказывает двойное давление на российскую экономику — одновременно падают рынки акций и ослабевает нацвалюта, пояснили «Известиям» аналитики «Тинькофф Инвестиции». По их прогнозам, давление сохранится в течение следующих недель, однако предсказать краткосрочное движение рынков сложно ― всё будет зависеть от развития нового штамма и его заразности.
― По мере стабилизации новостного фона мы ждем возвращения рубля в диапазон 71–75 руб./$, но отметим, что до конца года волатильность в валюте будет оставаться высокой, ― поделились ожиданиями аналитики «Тинькофф Инвестиций».
На предстоящей неделе рынки останутся восприимчивыми к любым геополитическим или эпидемиологическим новостям, при этом в отсутствии новой негативной информации российские индексы постепенно отыграют потери прошедшей недели, ожидает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его прогнозам, в ближайшие дни курс нацвалюты вернётся с нынешних 75,6 руб./$ до уровней 70–72. Этому будет способствовать традиционное для конца года резкое снижение спроса на иностранную валюту в связи с падением импортных поставок.
В Промсвязьбанке опасаются, что негативные настроения участников глобальных рынков сохранятся. По предположениям главного аналитика банка Владимира Соловьева, до конца года стоимость нефти снизится до $72–75 за баррель, что также приведет к подорожанию доллара до 76,5 рубля. В кредитной организации отметили усиление девальвационных процессов, в результате чего может быть повышен еще один важный для рынка показатель — ключевая ставка Банка России. На декабрьском заседании она, вероятно, увеличится сразу на 100 б.п., до 8,5%, что приведет к росту ставок по кредитам, спрогнозировали в организации.
Над материалом работали: Вероника Кулакова, Анна Урманцева, Наталья Башлыкова, Мария Васильева, Любовь Лежнева, Наталья Ильина