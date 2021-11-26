Свеженазванный гость: попадет ли новый штамм COVID-19 в Россию

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», 26 ноября ВОЗ отнесла к самой тревожной категории вариантов COVID-19. Туда уже входят «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». «Омикрон» потенциально более стойкий и заразный, чем распространенная сейчас «дельта», и обладает огромным количеством мутаций. Его уже обнаружили не только в странах южной Африки и Гонконге, но и в Израиле, а также Бельгии . По мнению экспертов, южноафриканский вариант уже может быть завезен в Россию, а если нет, то его проникновение в нашу страну — вопрос времени. В связи с новой опасностью Оперштаб объявил о новых ограничениях для иностранцев, въезжающих в Россию, и условиях для путешествий россиян.

«Бета» + «дельта»

Новый штамм коронавируса COVID-19, обозначаемый кодом В.1.1.529 и получивший название «омикрон», признан потенциально более стойким и быть более заразным. Об этом «Известиям» сообщил Роспотребнадзор.

— Отличительная черта этого варианта в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций мы уже видели ранее в других штаммах и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. При этом профиль мутаций в геноме показывает, что новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным, в некотором смысле объединяя свойства штаммов «бета» и «дельта» , — рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Кроме того, этот вариант содержит не одну, а две мутации в сайте расщепления фурином — P681H в сочетании с N679K — это первый раз, когда две такие мутации были найдены в одном штамме, добавил он.

Свеженазванный гость Фото: РИА Новости/Hendrik Schmidt/ZB

— Многие из мутаций в гене спайкового белка не совсем обычны, а некоторые — очень редки. Вообще, такое количество мутаций, вдруг возникшее в важном участке генома нового вируса, вероятно, говорит о том, что он мог возникнуть как результат длительного нахождения в теле пациента с подавленной иммунной системой. То есть фактически происходила эволюция вируса внутри зараженного человека, и она могла идти по пути избегания защитного действия антител , — пояснил эксперт.

Штамм B.1.1.529 — это ответвление старого варианта под B.1.1, отметил Камиль Хафизов.

— На данный момент с помощью полногеномного секвенирования было выявлено чуть менее 100 случаев инфицирования , но по опыту скажу, что раз он обнаружен в разных странах, то значит реальное число заметно выше, так как лишь малая доля всех образцов подвергаются секвенированию, и то не во всех странах. Что касается сравнения с другими штаммами, и особенно «дельтой», то хотел бы напомнить, что та же «бета» характеризовалась способностью снижать эффективность антител, и в общем-то ничем другим. «Дельта» обладала повышенной трансмиссивностью и некоторой способностью убегать от иммунитета, а эта новая версия потенциально обладает и тем, и другим. Так, в ряде провинций ЮАР он за сверхкороткое время начал вытеснять «дельту», и скорость вытеснения оказалась более высокой, чем скорость, с которой сама «дельта» вытеснила ранее те варианты, которые циркулировали до нее, — утверждает эксперт.

Не пожаловать

Камиль Хафизов считает, что в этот раз тревога может быть вполне обоснована.

Из-за выявления нового штамма коронавируса ВОЗ собрала срочное совещание, на котором оценила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. К этой же группе уже отнесены штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

В России пока новый штамм не выявлен, но это лишь вопрос времени.

— Более трансмиссивные штаммы, если они имеют преимущество перед остальными, могут активно распространяться по планете, так как границы достаточно прозрачны. И так как Россия не изолирована от остального мира, то вероятность заноса всегда есть, что мы и наблюдали ранее со штаммами «альфа», «бета» и «дельта». Тем не менее, различные меры, включая приостановку полетов, иногда позволяют выиграть некоторое время. Главное, если они все же вводятся, правильно этим воспользоваться, — сказал Камиль Хафизов.

Свеженазванный гость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В связи с появлением новой опасности Оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение, что Россия с 28 ноября ограничит въезд на свою территорию иностранных граждан, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини (Свазиленде), Танзании, Гонконге. А также иностранцев, побывавших в этих странах в течение последних десяти дней. Заседание Оперштаба по этому вопросу прошло 26 ноября. Ростуризму дано поручение проинформировать туроператоров об этих ограничениях.

Граждане России, прибывающие из указанных стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании, должны будут сдать экспресс-тесты на COVID-19 . Аналогичное требование вводится для иностранцев, прилетающих из Китая, Израиля и Великобритании.

Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант, уточнили в Оперштабе.

Сейчас лучше «перебдеть», считает вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. По его мнению, в первую очередь нужно ограничить и строго контролировать авиасообщение со странами, в которых выявлены штаммы варианта B.1.1.529 — это африканские страны. Все прибывающие оттуда совершенно точно должны проходить 10-дневный карантин.

— Не стоит забывать, что «Дельту» мы во многом получили из-за того, что авиасообщение с Индией не контролировалось особо, когда вариант дельта уже распространялся по миру, — напомнил он.

Страшнее «Дельты»?

С научной стороны пока про «омикрон» известно немного. Этот вариант коронавируса отличается от Уханьского более чем 50 мутациями и более 30 из них находятся в гене, кодирующем спайк-белок — основной объект большинства вакцин, сообщил «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

— Причём десять из них находятся в рецептор-связывающем домене (receptor binding domain — RBD), участке спайк-белка наиболее важного для связывания с поверхностными рецепторами клеток человека и проникновения внутрь для последующего размножения. Для сравнения — у дельта-варианта только две таких мутации в RBD, отличающих его от других штаммов, — рассказал Константин Крутовский.

По словам ученого, некоторые из мутаций В.1.1.529 были обнаружены ранее и изучены в других штаммах, и это позволяет делать предположения об их влиянии на вирус. Но, по его мнению, пока нет оснований считать, что этот штамм будет распространяться быстрее других или что он более патогенен.

Пока в мировой базе существует 66 сиквенсов (выложенных прочтенных генома варианта В.1.1.529. — «Известия») этого штамма, — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— С одной стороны, это мало. Например, Великобритания секвенирует каждого десятого заболевшего. С другой стороны, для Африки это довольно много. По примерным прикидкам, в Ботсване, секвенируют в лучшем случае каждого 10-тысячного. Конечно, когда вы оперируете малыми цифрами, что-то оценить трудно. Вдруг эти 66 сиквенсы получены от нескольких семей в одной деревне? — рассуждает эксперт.

Пока у нас очень мало достоверной информации, которая позволяет сделать однозначные выводы , считает Павел Волчков.

— Настораживает то, что уже выявлены два случая в Гонконге и один в Израиле. — добавляет он. — То есть, это уже не локальная, а глобальная история.

По мнению Волчкова, активное сообщение есть у ЮАР с Великобританией, и Австралией, которая могла бы стать жертвой нового штамма. Некоторые провинции в Австралии открыли в этом году свои границы для влёта. И туда мог бы быть занесен новый штамм. Так как там был низкий уровень заболевших, многие до сих пор не встречались с коронавирусной инфекцией. То есть, в Австралии большие вспышки, — считает Павел Волчков.

Свеженазванный гость Фото: Global Look Press/Clara Margais/dpa

— 32 мутации только в S-белке — это действительно много, — подчеркнул вирусолог. — Этот штамм точно «намутировал» больше, чем «дельта». Но больше — это не всегда лучше. Насколько вирус при этом не потерял в фитнесе (способности вируса выживать и размножаться в определенных условиях. — «Известия») контагиозности (заразности), патогенности — большой вопрос. Поэтому говорить, что этот вариант будет опаснее «дельты» крайне преждевременно.

Скорее всего, новый штамм возник во время долговременного заражения человека с нарушенной иммунной системой, считает профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов. По его словам, именно в таких условиях «длинного ковида» могут возникать штаммы с множественными мутациями.

— На сегодняшний день есть информация о том, что этот штамм в определенных районах ЮАР стремительно вытеснил «дельту». Если он действительно обладает серьезными преимуществами, его частота будет продолжать увеличиваться не только в ЮАР, но и в тех местах, где он уже выявлен . И, конечно же, где еще будет выявлен, включая Россию, — отметил Константин Северинов.

По его мнению, это еще не означает, что вакцина на основе спайк-белка исходного уханьского варианта будет менее эффективной.

— Для того, чтобы это определить, потребуются опыты, которые сейчас наверняка проводят во многих лабораториях. Исследования покажут насколько эффективно сыворотка вакцинированных людей подавляет новый вариант вируса, — пояснил эксперт.

Замкнутые границы

«Омикрон» может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, предупредила в пятницу 26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Твиттере. Она отметила, что появление этого штамма вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому Еврокомиссия предлагает ЕС как можно скорее приостановить авиасообщение с югом Африки, где и был выявлен опасный вариант.

В этот же день сразу несколько стран объявили о том, что прекращают авиасообщение со странами Южной Африки. В частности, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Свазилендом. Аналогичное решение принял и Израиль, добавив в список Мозамбик.

Чехия и Италия с субботы запрещают въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в странах юга Африки. Приостановить авиасообщение с этими государствами решили также власти Нидерландов, Германии, Франции, Малайзии. Решение о временном прекращении авиасообщения со странами южной Африки может быть принято на уровне Евросоюза, отметила в Twitter председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Опасаются нового штамма и в Азии. Так, власти Японии заявили о необходимости 10-дневного карантина в специально отведенных местах для тех, кто возвращается из ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленда, Зимбабве, Ботсваны, Мозамбика и Замбии. Въезд иностранцам из стран юга Африки, в том числе с целью транзита, запретил Сингапур. Граждане этой страны по возвращении домой будут обязаны изолироваться на десять дней. Закрыла въезд для граждан семи южноафриканских государств Канада.

Существующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против нового штамма B.1.1.529 из-за значительного количества мутаций, предупредил глава британского Минздрава Саджил Джавид. Учёные из Великобритании выявили у «пришельца» «ужасный профиль спайковых белков» и рекордное число мутаций, которые комбинируют в себе фрагменты прежних вариантов коронавируса с новыми, ещё не исследованными. В сумме всё это может повлиять на заразность и способность инфекции уходить от антител и иммунного ответа организма.

Устойчив ли этот штамм к иммунитету, и насколько он заразный, до сих пор не ясно , сообщила «Известиям» технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен. При этом она признала, что количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID вызывает беспокойство, подчеркнув, что ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования.

Исходя из Международных медико-санитарных правил ВОЗ (IHR), государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, сообщающих о новом варианте, считает Мэри Стивен.

— На мой взгляд, еще слишком рано делать выводы о влиянии нового штамма. В частности, нам необходимо оценить эффективность вакцин от него и риск протекания болезни в тяжелой форме, — подчеркнул эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.

Он не уверен, что реакция многих стран — закрытие границ — будет эффективной мерой, поскольку не исключено, что этот вариант мог уже распространяться за пределами Африки.

Первые случаи «омикрона» обнаружили 11 ноября в Ботсване. Затем новый вариант коронавируса проник в ЮАР и Гонконг. В пятницу, 26 ноября стало известно о первом заражении и двух случаях потенциального инфицирования в Израиле и одном заражении в Бельгии у женщины, которая прибыла из Египта. Премьер страны Нафтали Бенет заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации. В настоящий момент в странах южной Африки заражение вариантом COVID-19 обнаружили уже у более 80 человек. В ЮАР — у 77 человек. Четверо зараженных B.1.1.529 выявлено в Ботсване.

Над материалом работали Светлана Казанцева, Анна Урманцева, Анастасия Платонова, Мария Васильева