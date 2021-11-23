Сила снова: когда и какой вакциной стоит привиться в третий раз

В минувшее воскресенье президент Владимир Путин привился от COVID-19 повторно «Спутником Лайт» . На сегодняшний день этот препарат из отечественных более других подходит для инъекции, если с момента полной вакцинации прошло полгода, считают эксперты, опрошенные «Известиями». В России ревакцинация граждан стартовала в июле 2021 года. Исходя из рекомендаций Минздрава, относящихся к первой ревакцинации, уже через месяц, в январе, подойдет срок для второй. Однако результатов научных исследований пока нет и четкие сроки, когда нужно привиться в третий и последующие разы, еще не определены, отметили эксперты. При этом они посоветовали прийти на очередную прививку к лету 2022 года.

Еще много-много раз

Согласно рекомендациям Минздрава, ревакцинироваться от COVID-19 можно любыми зарегистрированными в России препаратами: «Спутником V», «Спутником Лайт», «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» , отметил заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. Официальный документ не делает каких-либо различий между этими вакцинами в плане особых показаний, все они считаются равнозначными, добавил он.

Впрочем, с зарубежными препаратами разница есть , отметил автор «Спутника», директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, на сегодняшний день «Спутник» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя другими мРНК-вакцинами — Pfizer и Moderna. В последних S-белок коронавируса жестко зафиксирован с помощью введения специальных последовательностей цистеина (это аминокислота, которая, подобно вулканизированной резинке, создает жесткость, и S-белок удерживается с помощью цистеиновых «мостиков»).

— В результате S-белок фиксируется в одной пространственной конформации, на которой действительно образуются мощные антитела, но возникает очень узкая специфичность. Поэтому, когда специфичность S-белка поменялась, то и эффективность Pfizer и Moderna упала до 50%, в отличие от «Спутника», где эта пространственная структура не зафиксирована , а всё время «дышит», — пояснил «Известиям» Александр Гинцбург.

По его данным, сейчас эффективность «Спутника V» составляет 83–90% (по разным оценкам).

Сила снова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перед ревакцинацией академик РАН рекомендует сдать анализ на антитела, чтобы оценить их уровень и выбрать правильный препарат.

— Если после первого компонента или «Спутника Лайт» у человека образовалось больше 300–500 BAU/мл, то вторым компонентом ревакцинироваться не нужно , — отметил Александр Гинцбург, подчеркнув, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается.

По рекомендации Минздрава, в период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, «при спокойной ситуации» — раз в год . Об этом заявил в июне этого года глава ведомства Михаил Мурашко.

В Роспотребнадзоре (подведомственный ему центр «Вектор» разработал «ЭпиВакКорону») «Известиям» сказали, что в этой области следует полностью доверять Минздраву и их рекомендациям. Представитель разработчика «КовиВака» не ответил на звонки «Известий».

Точный расчет

Однако мнения экспертов насчет препаратов для бустерной дозы расходятся . Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков согласен с Александром Гинцбургом — пожилым для ревакцинации следует выбрать вакцину «Спутник V» , полагает он. Людям до 40 лет, по мнению эксперта, можно использовать «Спутник Лайт» , особенно если они тяжело перенесли первый укол.

Для ревакцинации подходит любая доступная вакцина , уверен врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Однако, по его мнению, с учетом нагрузки на систему здравоохранения ревакцинацию делать нужно однокомпонентным «Спутником Лайт», так как после этого не потребуется обращаться второй раз в и без того перегруженный пункт вакцинации или медучреждение.

Для части людей оптимальный период для ревакцинации — это четыре-пять месяцев, а для более молодых и здоровых — восемь-десять месяцев, полагает иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Сила снова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Людям с иммунодефицитами, принимающим гормоны или кортикостероиды или проходящим химиотерапию во время онкологического заболевания, а также тем, кому больше 65 лет, стоит ревакцинироваться «Спутником V» — одной инъекции им будет недостаточно, — убежден иммунолог.

По его словам, есть также категория людей, у которых нет явных проблем со здоровьем, но антитела не вырабатываются в нужном количестве. По ранним исследованиям, это наблюдается примерно у 10% переболевших, а еще у 20–25% количество антител очень быстро падает, и они становятся неопределимыми раньше шести месяцев. Таким людям ревакцинация может быть рекомендована через четыре-пять месяцев, отметил Николай Крючков.

Антиковидная броня

Точный срок ревакцинации после второй прививки экспертам пока определить сложно — научных данных по второй ревакцинации недостаточно , отметил иммунолог Николай Крючков. На это указал и Владимир Болибок.

— Сейчас у нас нет данных исследований, но это не значит, что их никто не проводит, просто пока публикации не прошли, и нет однозначного мнения по поводу сроков, — уточнил врач аллерголог-иммунолог.

По его словам, есть предположение, что вторая ревакцинация может понадобиться несколько позже, чем первая.

— Если человек прошел первую ревакцинацию, то, скорее всего, вторую ему можно пройти попозже, после полугода. Тем, кто ревакцинировался летом, предстоящей зимой пока ничего делать не нужно. Им главное — не пропустить год, то есть повторно привиться до лета 2022 года. Диапазон от 6 до 12 месяцев был рекомендован для первой ревакцинации, а рекомендаций для повторной пока нет , — подчеркнул Владимир Болибок.

Сила снова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые специалисты высказывают мнение о преимуществе ревакцинации и вакцинации разными вакцинами, но никаких официальных подтверждений этой точки зрения не существует, как и научных доказательств , отметил Михаил Каган.

Среди пациентов Владимира Болибока есть те, кто ревакцинировался уже второй раз.

— Первый раз они вакцинировались зарубежной вакциной, затем у них была ревакцинация «Спутником», а этой осенью они вновь привились уже «Спутником Лайт». В итоге сейчас у них уровень антител достиг 5000 BAU/мл, — рассказал Владимир Болибок, отметив, что это очень высокие показатели, хорошо защищающие от коронавируса.

Сейчас большая часть вакцинированного и ревакцинированного населения России пользовалась «Спутником», и, по сообщениям из официальных пресс-релизов производителя и народных Telegram-каналов, основанных на анализе титров поствакцинальных антител, вакцина прекрасно работает и первый раз, и повторно, подчеркнул Михаил Каган.

Третья доза в третьих странах

В ряде стран бустерные прививки уже стали частью новой реальности. Центр по контролю и профилактике заболеваний США еще в сентябре постановил, что третья доза вакцины необходима лицам старше 65 лет и более молодым людям с рядом сопутствующих заболеваний . Позднее в Штатах решили расширить право на третий укол и для всех остальных взрослых — тех, кто укололся Pfizer/BioNTech или Moderna полгода назад или использовал однокомпонентную вакцину J&J два месяца назад. При этом власти сочли, что применять разные вакцины даже лучше, особенно в случае, если первой вакциной была J&J.

Европа начала ревакцинацию с разными темпами. В октябре Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало делать бустерный укол вакциной Pfizer/BioNTech или Moderna всем людям с ослабленной иммунной системой, оставив вопрос о других категориях на откуп каждому отдельному члену Евросоюза.

В итоге в этом месяце Австрия, Германия и Чехия предложили третью дозу вакцин всем привитым старше 18 лет, на Мальте одобрили третий укол для всех категорий начиная с 12 лет, а Греция и вовсе объявила бустерные прививки для своего населения обязательными .

Между тем Сербия, Словакия, Испания и Италия вывели в приоритет уколы бустерной дозой Pfizer или Moderna тех, кто вначале получил вакцину от Johnson & Johnson . А многие другие страны Европы предпочли пока оставить бустеры только для людей со слабой иммунной системой, пожилых или уязвимых категорий.

Сила снова Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Naveen Sharma

Венгрия, которая, как известно, одной из первых в Европе начала прививать свое население китайскими вакцинами и российским «Спутником V», начала кампанию ревакцинации препаратами Pfizer или Moderna еще с августа — во многом из-за низкого защитного эффекта китайских вакцин. По этой же причине Турция, Таиланд, Бразилия, Уругвай и ОАЭ запустили ревакцинацию AstraZeneca либо Pfizer для всех, кто был ранее привит препаратом из КНР.

А вот Бахрейн, одобривший для ревакцинации наряду с другими странами Персидского залива Pfizer, в сентябре разрешил использовать для этой цели еще и российский «Спутник V».

Как пояснил «Известиям» директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао, определенных результатов клинических испытаний, оценивающих эффективность гетерологичной (то есть смешанной) схемы вакцинации, такой как комбинация векторной вирусной вакцины (например, AstraZeneca, «Спутник V» или Jonhson & Johnson) с вакциной типа mRNA (BioNTech/Pfizer или Moderna), нет.

— Однако есть веские аргументы в пользу того, чтобы предвидеть преимущества такой схемы смешивания. Например, смешивание вакцин против полиовируса оказалось лучше с точки зрения защиты, нежели введение только одной и той же вакцины . Иммунитет может быть более сильным при использовании различных типов вакцин, — заметил эксперт.

Поэтому, согласно его логике, правительства не должны препятствовать смешанной схеме вакцинации, которая может быть равным и даже более эффективным способом защиты от коронавируса. Но при этом он посоветовал и не откладывать бустерную дозу из-за отсутствия гетерологичной вакцины, предлагая населению то, что доступно.