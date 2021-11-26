Индексная история: как рынки отреагировали на новый штамм коронавируса

В первую неделю декабря рынки продолжит лихорадить, а стоимость нефти и курс рубля будут отыгрывать любые новости о новом штамме коронавируса, полагают опрошенные «Известиями» аналитики. Появление нового варианта SARS-CoV-2 и риски новых локдаунов уже отразились на рынках: индекс Мосбиржи на открытии упал почти на 3%, рубль подешевел до 79 руб./$, а нефть — до $77,8 за баррель. Однако уже к концу года аналитики ожидают большей определенности: по их прогнозам, нефть зафиксируется в диапазоне $75–80 за бочку, а нацвалюта укрепится до 74 руб./$.

Рынки вниз

В пятницу, 26 ноября, российский фондовый рынок открылся падением индексов Мосбиржи и РТС на 2,9% и 4% соответственно . К 16:00 мск рублевый индикатор демонстрировал снижение на 2,69%, до 3841 пункта, а долларовый — на 3,46%, до 1608. Больше всего среди отечественных компаний просели бумаги «Тинькофф» (–6,55%), «Аэрофлота» (–4,91%), «Русала» (–4,86%), Mail.Ru Group (–4,19%) и «Роснефти» (–3,77%).

Под влиянием отрицательных факторов оказалась и российская валюта: доллар в моменте подскочил до 75,9 рубля впервые с конца апреля, а евро — до 85,65 рубля, обновив двухмесячную вершину . К 16:00 мск национальная валюта в паре с американской торговалась по 75,2, европейская — по 85. Нефть марки Brent к 16:30 мск подешевела на 5,4%, до $77,8 за баррель.

Коррекция наблюдается и на фондовых площадках Европы и Великобритании. На пятничных торгах английский индекс FTSE просел на 2,98%, немецкий DAX — на 3,13%, французский CAC — на 3,88% . Рынки Азии также торгуются в красной зоне. Японский индекс Nikkei упал на 2,53%, гонконгский Hang Seng — на 2,67%, китайский Shanghai Composite — на 0,67% .

Индексная история Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Торги на американских площадках соответствуют поведению других рынков. Так, индекс S&P 500 за несколько минут с момента старта торгов просел на 1,6%, Dow Jones — на 2,2%, Nasdaq — на 1,2%.

Негативные настроения охватили и рынок криптовалют. Главная монета — биткоин — за последние сутки подешевела на 6,8%. Теряют в цене и альткоины: Ethereum (–8,16%), Cardano (–9,74%), XPR (–9,26%), Polkadot (–10,17%), Solana (–7%).

Главной причиной падения рынков стали возросшие риски новой волны пандемии COVID-19, которая может остановить восстановление мировой экономики, заявил «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса, который считается еще более заразным, чем штамм «Дельта». Новая мутация уже распространяется по миру, этот вариант SARS-CoV-2 был обнаружен в Израиле и Гонконге у вакцинированных людей. В результате страны стали закрывать авиасообщение с Африкой, чтобы сдержать заражения.

— В вакцинированной Европе снова рекордное число заболевших, Австрия и Словакия вернули локдауны, Германия рассматривает его введение, ужесточаются карантинные ограничения в Италии и Чехии. Возвращение локдаунов грозит замедлить рост мировой экономики и корпоративных прибылей, снизить потребление сырья, усугубить проблемы с цепочками поставок и кризис предложения многих товаров и услуг, — пояснил Михаил Васильев.

Индексная история Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Риски введения ограничений из-за нового штамма грозят резким падением спроса на нефть, подчеркнул начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. С учетом увеличения физических объемов добычи в рамках ОПЕК+ это негативно влияет на котировки. Согласно принятому в июле плану, нефтяной картель увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

На динамике рынка РФ также значительно отразились геополитические факторы , добавил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В частности, усилилась антироссийская санкционная риторика в связи с информацией о напряженности на границах России, Украины, Белоруссии и Польши, пояснил он.

Неопределенность следует

В результате возросшей неопределенности появился закономерный спрос инвесторов на защитные инструменты, при этом они распродают прочие активы. В минусе практически все акции, за исключением золотодобывающих , которые можно считать защитными инструментами, констатировали в «Финаме». В «БКС Мир Инвестиций» добавили, что возвращается спрос на бумаги, выигравшие от пандемии — акции Zoom, Moderna, Pfizer . Также инвесторы охотно вкладываются в игроков телемедицины и компании, производящие товары первой необходимости.

Последняя фаза роста российского фондового рынка продлилась более трех месяцев: начиная с середины июля индекс Мосбиржи вырос более чем на 16%, до отметки 4292,68, напомнил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. На протяжение последних двух недель показатель находится в фазе коррекции, которая, вероятно, носит затяжной характер.

Индексная история Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Текущая коррекция фондового рынка может составить до 15% от максимумов, показанных индексом Мосбиржи в октябре в отсутствие дальнейшей геополитической эскалации и локдаунов в ведущих мировых экономиках . При условии удержания текущих ценовых уровней пятницы на следующей неделе есть хорошая вероятность роста индекса Мосбиржи на 3–5% от нынешних уровней , — предположил Роман Чечушков.

Следующая неделя будет достаточно волатильной, и инвесторы предпочтут уйти из рискованных активов, ожидает руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров. По его словам, курс российской валюты будет сильно зависеть от того, как станет развиваться ситуация в мире. Если опасения по поводу нового штамма окажутся преувеличенными, то можно ожидать некоторого укрепления рубля в течение ближайшего времени, сказал аналитик.

Очередное сильное повышение ключевой ставки — а в декабре оно ожидается минимум на 0,75 п.п. — должно оказать рублю поддержку , спрогнозировали в банке «Санкт-Петербург». Но без снижения геополитических опасений нацвалюте будет сложно вернуться к значениям начала ноября. В кредитной организации ожидают, что к концу года рубль сможет умеренно снизиться до 74 руб./$.

В ПСБ ожидают, что до конца года нефть снизится до уровней $72–75 за баррель, что также приведет к подорожанию доллара до 76,5 рубля. Более позитивный прогноз дали в Райффайзенбанке: там на конец года ждут уровня 72,5 руб./$.