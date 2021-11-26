 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы
/

Индексная история: как рынки отреагировали на новый штамм коронавируса

Чего ожидать от рубля и нефти в первую неделю декабря
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Главный слайд
Начало статьи
Индексная история: как рынки отреагировали на новый штамм коронавируса
2021-11-26 17:17:16">
2021-11-26 17:17:16
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первую неделю декабря рынки продолжит лихорадить, а стоимость нефти и курс рубля будут отыгрывать любые новости о новом штамме коронавируса, полагают опрошенные «Известиями» аналитики. Появление нового варианта SARS-CoV-2 и риски новых локдаунов уже отразились на рынках: индекс Мосбиржи на открытии упал почти на 3%, рубль подешевел до 79 руб./$, а нефть — до $77,8 за баррель. Однако уже к концу года аналитики ожидают большей определенности: по их прогнозам, нефть зафиксируется в диапазоне $75–80 за бочку, а нацвалюта укрепится до 74 руб./$.

Рынки вниз

Американка гадит: США обвалили котировки акций российских компаний
Аналитики ждут хорошей точки входа для покупки подешевевших активов

В пятницу, 26 ноября, российский фондовый рынок открылся падением индексов Мосбиржи и РТС на 2,9% и 4% соответственно. К 16:00 мск рублевый индикатор демонстрировал снижение на 2,69%, до 3841 пункта, а долларовый — на 3,46%, до 1608. Больше всего среди отечественных компаний просели бумаги «Тинькофф» (–6,55%), «Аэрофлота» (–4,91%), «Русала» (–4,86%), Mail.Ru Group (–4,19%) и «Роснефти» (–3,77%).

Под влиянием отрицательных факторов оказалась и российская валюта: доллар в моменте подскочил до 75,9 рубля впервые с конца апреля, а евро — до 85,65 рубля, обновив двухмесячную вершину. К 16:00 мск национальная валюта в паре с американской торговалась по 75,2, европейская — по 85. Нефть марки Brent к 16:30 мск подешевела на 5,4%, до $77,8 за баррель.

Коррекция наблюдается и на фондовых площадках Европы и Великобритании. На пятничных торгах английский индекс FTSE просел на 2,98%, немецкий DAX — на 3,13%, французский CAC — на 3,88%. Рынки Азии также торгуются в красной зоне. Японский индекс Nikkei упал на 2,53%, гонконгский Hang Seng — на 2,67%, китайский Shanghai Composite — на 0,67%.

Индексная история
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Торги на американских площадках соответствуют поведению других рынков. Так, индекс S&P 500 за несколько минут с момента старта торгов просел на 1,6%, Dow Jones — на 2,2%, Nasdaq — на 1,2%.

Облигации на дне: что означает рекордный обвал котировок ОФЗ
Доходность по государственным обязательствам достигла максимума с февраля 2021 года

Негативные настроения охватили и рынок криптовалют. Главная монета — биткоин — за последние сутки подешевела на 6,8%. Теряют в цене и альткоины: Ethereum (–8,16%), Cardano (–9,74%), XPR (–9,26%), Polkadot (–10,17%), Solana (–7%).

Главной причиной падения рынков стали возросшие риски новой волны пандемии COVID-19, которая может остановить восстановление мировой экономики, заявил «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса, который считается еще более заразным, чем штамм «Дельта». Новая мутация уже распространяется по миру, этот вариант SARS-CoV-2 был обнаружен в Израиле и Гонконге у вакцинированных людей. В результате страны стали закрывать авиасообщение с Африкой, чтобы сдержать заражения.

— В вакцинированной Европе снова рекордное число заболевших, Австрия и Словакия вернули локдауны, Германия рассматривает его введение, ужесточаются карантинные ограничения в Италии и Чехии. Возвращение локдаунов грозит замедлить рост мировой экономики и корпоративных прибылей, снизить потребление сырья, усугубить проблемы с цепочками поставок и кризис предложения многих товаров и услуг, — пояснил Михаил Васильев.

Индексная история
доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Риски введения ограничений из-за нового штамма грозят резким падением спроса на нефть, подчеркнул начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. С учетом увеличения физических объемов добычи в рамках ОПЕК+ это негативно влияет на котировки. Согласно принятому в июле плану, нефтяной картель увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Экологическая акция: Мосбиржа готовит новые требования к эмитентам
Какие показатели придется раскрывать компаниям

На динамике рынка РФ также значительно отразились геополитические факторы, добавил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В частности, усилилась антироссийская санкционная риторика в связи с информацией о напряженности на границах России, Украины, Белоруссии и Польши, пояснил он.

Неопределенность следует

В результате возросшей неопределенности появился закономерный спрос инвесторов на защитные инструменты, при этом они распродают прочие активы. В минусе практически все акции, за исключением золотодобывающих, которые можно считать защитными инструментами, констатировали в «Финаме». В «БКС Мир Инвестиций» добавили, что возвращается спрос на бумаги, выигравшие от пандемии — акции Zoom, Moderna, Pfizer. Также инвесторы охотно вкладываются в игроков телемедицины и компании, производящие товары первой необходимости.

Последняя фаза роста российского фондового рынка продлилась более трех месяцев: начиная с середины июля индекс Мосбиржи вырос более чем на 16%, до отметки 4292,68, напомнил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. На протяжение последних двух недель показатель находится в фазе коррекции, которая, вероятно, носит затяжной характер.

Индексная история
биткоин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бонд, ставка провалена: аналитики прогнозируют массовые дефолты на рынке облигаций
Почему частные инвесторы рискуют потерять миллиарды рублей

Текущая коррекция фондового рынка может составить до 15% от максимумов, показанных индексом Мосбиржи в октябре в отсутствие дальнейшей геополитической эскалации и локдаунов в ведущих мировых экономиках. При условии удержания текущих ценовых уровней пятницы на следующей неделе есть хорошая вероятность роста индекса Мосбиржи на 3–5% от нынешних уровней, — предположил Роман Чечушков.

Следующая неделя будет достаточно волатильной, и инвесторы предпочтут уйти из рискованных активов, ожидает руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров. По его словам, курс российской валюты будет сильно зависеть от того, как станет развиваться ситуация в мире. Если опасения по поводу нового штамма окажутся преувеличенными, то можно ожидать некоторого укрепления рубля в течение ближайшего времени, сказал аналитик.

Очередное сильное повышение ключевой ставки — а в декабре оно ожидается минимум на 0,75 п.п. — должно оказать рублю поддержку, спрогнозировали в банке «Санкт-Петербург». Но без снижения геополитических опасений нацвалюте будет сложно вернуться к значениям начала ноября. В кредитной организации ожидают, что к концу года рубль сможет умеренно снизиться до 74 руб./$.

В ПСБ ожидают, что до конца года нефть снизится до уровней $72–75 за баррель, что также приведет к подорожанию доллара до 76,5 рубля. Более позитивный прогноз дали в Райффайзенбанке: там на конец года ждут уровня 72,5 руб./$.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021