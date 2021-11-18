Экологическая акция: Мосбиржа готовит новые требования к эмитентам

В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую отчетность, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсфонды), и от неквалифицированных инвесторов . Речь о так называемых ESG-факторах, которые характеризуют экологические, социальные и корпоративные риски. На данный момент такой обязанности у эмитентов нет, существуют лишь рекомендации ЦБ. Московская биржа планирует ввести требования по ESG для ценных бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки. Об этом «Известиям» рассказали на Мосбирже. Там пояснили, что сейчас рассматривается вопрос о критериях и сроках переходного периода, чтобы новые требования не стали дополнительной нагрузкой для эмитентов. И для инвесторов, добавляют эксперты.

Из рекомендаций в требования

В июле этого года Центробанк выпустил рекомендации для публичных компаний по раскрытию информации о том, как они учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления . Нефинансовая отчетность должна отражать эти моменты в бизнес-модели и стратегии развития, уверены в ЦБ.

По мнению регулятора, раскрытие этих рисков позволяет инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности . Дело в том, что в сегодняшнем мире ESG-риски с высокой степенью вероятности трансформируются в финансовые. Достаточно вспомнить о рекордном штрафе в 146,2 млрд рублей, которые пришлось заплатить «Норникелю» за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года.

В следующем году эмитентов ждет следующий шаг в ESG-повестке, когда рекомендации могут быть преобразованы в требования. Как рассказала «Известиям» директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова, площадка рассматривает возможность введения в следующем году требований по раскрытию нефинансовой информации эмитентами ценных бумаг, входящих в котировальные списки биржи, в соответствии с рекомендациями ЦБ.

Экологическая акция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После прохождения листинга (процедура проверки соответствия ценной бумаги) ценная бумага включается в котировальные списки первого или второго уровня (первый или второй эшелон) или попадает в некотировальную часть, то есть на третий уровень.

Для претендентов на первый и второй уровень существует множество требований. Попадание в списки позволяет рассчитывать на интерес со стороны крупных инвесторов (банки, страховщики, пенсфонды), поскольку к размещению привлеченных ими средств установлены ограничения со стороны регулятора. При этом только бумаги наивысшего качества учитываются в капитале, например, банков и брокеров. Кроме того, только в бумаги, включенные в котировальные списки, с 1 октября этого года могут вкладываться неквалифицированные инвесторы, не прошедшие специальный тест.

— Сейчас мы думаем над установлением критериев и сроков переходного периода для введения таких требований, чтобы для эмитентов это не стало дополнительной нагрузкой , — пояснила Наталья Логинова.

Ранее в среду на конференции «Эксперт РА» она поделилась оценкой, что в России потенциальный объем устойчивых инвестиций оценивается в 2 трлн рублей ежегодно, из них 120 млрд рублей может приходиться на финансирование за счет выпуска устойчивых облигаций.

По мнению представителя Мосбиржи, для подавляющего большинства публичных компаний, чьи ценные бумаги входят в котировальные списки площадки, это не станет проблемой. Более того, многие из них уже раскрывают нефинансовую отчетность, подчеркнула она.

Спешка нехороша

Вопрос о сроках и критериях специалисты считают очень важным. Гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов на конференции в среду рассказал о рэнкинге оценки прозрачности российских компаний, который был подготовлен на основании опроса по внедрению ESG-трансформации.

Экологическая акция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Пока, увы, скепсиса очень много. Никто не понимает, как на ESG можно заработать, а подавляющее большинство по-прежнему хочет только зарабатывать. Почти половина опрошенных компаний не раскрывает и не планирует раскрывать ESG-факторы в своей отчетности . И это печально, поскольку всё идет к тому, что рекомендации регуляторов в скором времени превратятся в требования, — отметил он.

По прогнозу эксперта, есть риск получить «аврал и давку на рынке, что уже неоднократно случалось в истории».

В комментарии «Известиям» он пояснил, что могут возникнуть не фундаментальные, а чисто технические сложности, которые связаны с переизбытком на данный момент форматов ESG-раскрытия и отчетов, отсутствием гармоничных требований к качеству данных.

— При этом предметные требования биржи как раз и могут улучшить эту ситуацию. Также следует учитывать относительную новизну вопросов устойчивого развития для многих российских эмитентов, что, конечно, вызывает спекуляции вокруг того, что введение биржей ESG-требований приведет к возникновению на бирже «бутылочного горла» для эмитентов и станет причиной сужения списка доступных ценных бумаг, — допустил Павел Митрофанов.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что риск возникновения дефицита бумаг зависит от сроков внедрения новых требований листинга.

Экологическая акция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Подавляющую долю в рыночных портфелях институциональных инвесторов составляют высококачественные эмитенты, следящие за ESG-повесткой. Не сомневаюсь, что они сохранят свои уровни листинга, — добавил он.

По мнению Валерия Вайсберга, с принятием новых правил привлекательность российского рынка для международных инвесторов должна повыситься. Что, в частности, будет предотвращать отток средств нерезидентов в связи с ростом популярности ESG-фондов.

— Опираясь на зарубежный опыт, можно предположить, что эмитентам, претендующим на высокие котировальные списки, необходимо будет не только раскрыть климатические и социальные риски, но описать процедуры по управлению этими рисками, четко прописать ключевые показатели эффективности для менеджмента в области ESG , — сказал он.

Действительно, с точки зрения того, чтобы вписаться в общую мировую картину, к «зеленой повестке» уже нельзя относиться как к модной теме — это уже обязательное условие для участия во многих сферах, в том числе финансовой, уверен директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.