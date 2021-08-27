Инвестиции в «спокойный сон»: стоит ли сейчас покупать биржевые фонды и акции их провайдеров

Биржевой индекс Nasdaq 100 по итогам торгов в среду 24 августа обновил исторический максимум и дорос до 15357,68 пункта — с «ковидного дна» в прошлом марте рост составил почти 120%. Еще больше выросли акции многих западных управляющих компаний и провайдеров ETF (биржевые фонды). «Известия» разбирались, каким инвесторам подходят инвестиции в бизнес управляющих и фонды, основанные на показателях широкого рынка и специфических отраслях.

Близки к максимуму

Несмотря на опасения из-за распространения «Дельта»-штамма коронавируса во всем мире, многие биржевые индексы находятся вблизи своих исторических максимумов, а это значит, что инвесторы, поверившие в восстановление мировой экономики в условиях неопределенности прошлой весной, уже неплохо заработали. Но откровенно «бычьи» настроения на рынке уже в ближайшее время могут смениться, и восходящий тренд будет сломлен. Поэтому в краткосрочной перспективе «заходить» сейчас в эти индексы на все располагаемые средства — откровенно не самая лучшая идея.

«Сейчас американские индексы Nasdaq и S&P 500 штурмуют рекордные уровни, это, естественно, привлекает внимание СМИ и инвесторов. На наш взгляд, сейчас не лучшее время для инвестиций в эти индексы, если только вы не следуете максимально пассивной стратегии вроде ежемесячных покупок ETF на небольшие суммы», — сказал в беседе с «Известиями» руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Он объясняет, что индекс S&P 500 (отражает динамику акций крупнейших компаний США) в этом году очень силен и пока не показывал 5-процентной коррекции со своих максимумов в течение последних 200 торговых сессий. По словам аналитика, такой ситуации не наблюдалось с 2016 года, и многие инвесторы беспокоятся, что текущая динамика, в рамках которой инвесторы выкупают малейшие снижения рынка, не может долго продолжаться. И какое-то условно негативное событие может разом нейтрализовать текущий чрезмерный позитив.

Инвестиции в «спокойный сон» Фото: Global Look Press/John Nacion/Keystone Press Agency

«Фундаментально сейчас в экономиках проходит пик по темпам восстановления после пандемии, из-за чего инвесторы сокращают ставки на акции циклических секторов. Сырьевые рынки уже начали выглядеть шатко, а инвесторы снова массово покупают акции FAANG, — объясняет Комаров. — Этому способствует и рост заражений из-за «Дельта»-штамма коронавируса. Ожидание по скорому сворачиванию стимулирования экономики в США также давит на рынки, так как все понимают, что снижение ликвидности на рынке начнет снижать как доступность кредитов, так и риск-аппетиты инвесторов. Они могут перестать выкупать падения рынка».

С ним соглашается и ведущий стратег по глобальным рынкам акций «Атон» Алексей Каминский. Эксперт уверен, что с тактической точки зрения, если охватывать динамику последних двух кварталов, конкретно Nasdaq 100 (сотня крупнейших технологических компаний) находится на пике, из-за чего весьма вероятна консолидация или коррекция. Проще говоря, инвесторы, вошедшие в такие широкие индексы, в краткосрочной перспективе только потеряют часть своих средств.

Смотрим дальше

Но в целом вложения в широкие индексы всегда остаются актуальными для тех, кто готов смириться со среднерыночной доходностью портфеля и «спать спокойно». Именно для этого и предназначен такой тип активов, как ETF — фонд, основанный на динамике акций отдельных компаний, секторов, товаров и т.д. Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций» называет такой тип инвестирования спокойным сном инвестора, так как у него не будет волнений из-за страха совершить ошибку и купить не тот актив.

«Если планируется регулярный довзнос денег на счет для покупки дополнительных паев ETF на горизонте 10 лет и более и получение среднерыночной доходности вас устраивает, то акции фонда можно начать покупать без учета текущей рыночной динамики. В этом случае лучше выбрать для инвестиций ETF на общерыночный индекс, например S&P500 (SPY). Такое инвестирование будет пассивным, анализ рынка при этом не производится», — объясняет аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

С ней соглашается и глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. В беседе с «Известиями» она отметила, что ETF, привязанные к индексам вроде Nasdaq и S&P 500, в большинстве случаев показывают неплохие результаты, и именно в долгосрочной перспективе. У них обычно наблюдаются и более низкая волатильность, и более стабильные цены.

«Основные риски несут в себе второстепенные, экзотические ETF. И важно, чтобы в структуре фонда на самом деле присутствовал весь состав индекса, который он повторяет, а не какая-то часть. Ограниченный выбор бумаг может способствовать волатильности ETF», — объясняет Тарасова.

Но если говорить об отдельных секторах, в которые можно вложиться через ETF, наиболее привлекательными Тарасова называет технологические направления вроде fintech, ed-tech и biotech.

Кирилл Комаров, в свою очередь, обращает внимание на сектор «зеленых» компаний, следующих стратегии ответственного инвестирования ESG. Такие ETF тоже можно купить на бирже.

«На наш взгляд, сейчас интересно покупать ETF на «зеленую» энергетику, так как перспективы развития этой индустрии не поддаются сомнению при таком уровне огласки этой темы и кооперации правительств разных стран по борьбе с глобальным потеплением, — объясняет он. — Многие бумаги сильно подешевели после перегрева в начале 2021 года — сейчас неплохой момент, чтобы их подбирать. И лучше делать это через фонды, так как многие компании очень молоды и убыточны, а бизнес-модели хоть и перспективны, но не проверены временем. ETF снизит риски инвесторов».

Но даже такие условно низкорисковые портфели нужно защищать активами, основанными на других видах активов, то есть не на акциях. В качестве такой «защиты» Анастасия Тарасова рекомендует облигационные ETF и ETF денежного рынка. Причем если инвестор практически не склонен к риску, такие активы в его портфеле должны составлять порядка 70–80% от его общего объема.

Елена Беляева из «Фридом Финанс» приводит в пример еще один вид инструментов, которые дорожают в процессе коррекции основного рынка или ее ожидания.

«Для краткосрочных позиций можно будет рассмотреть инвертивные ETF, которые растут при снижении рынка, например SQQQ. Как инструмент для хеджирования портфеля также будет интересен ETF на индекс волатильности VXX, — говорит Беляева. — Но это не инвестиционные инструменты, позиции по ним открываются только на момент активного снижения индексов».

Разделить бизнес с управляющими

Параллельно с ростом биржевых индексов и соответствующих ETF, начавшимся после резкого падения в прошлом марте, значительно подорожали и акции многих провайдеров ETF и управляющих компаний, в числе которых — Black Rock (в 2,8 раза), Blackstone (в 2,9 раза), Invesco (в 3,3 раза), S&P Global (в 2,3 раза) и Allianz SE (в 1,7 раза).

Инвестиции в «спокойный сон» Фото: Global Look Press/Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Но собеседники «Известий» предупреждают, что покупка ETF и акций их провайдеров — это совершенно разные вещи с разным соотношением доходности и риска.

«Отраслевые аналитики долгосрочно позитивно смотрят на бизнес компаний, но их текущая стоимость по меньшей мере на среднем уровне по S&P 500. И, конечно, это по-прежнему акции, бизнес, который несет риски конкуренции, регуляторные и другие», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Алексей Каминский из «Атон» объясняет, что при покупке ETF инвестор, по сути, приобретает акции определенных секторов или стран, а при покупке акций управляющих компаний — долю в их бизнесе по созданию и поддержанию функционирования индустрии ETF.

«Являясь частью финансового рынка (акций), этот бизнес подвержен всей сопутствующей цикличности и волатильности. Но в долгосрочном периоде он способен обеспечить устойчивый поток доходов от этого рода деятельности», — говорит собеседник «Известий».

С ними соглашается и Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций». Эксперт поясняет, что фонды — это такой же конкурентный бизнес, как и любой другой, и в индустрии идет сильная борьба за клиента, которая проявляется в снижении комиссий за управление, а значит, и в снижении доходов менее удачных игроков.

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).