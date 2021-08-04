Игра вдолгую: как защитить сбережения от инфляции

Инфляция в России ускорилась до 6,5%, и останется долгосрочным явлением – об этом объявили в ЦБ. Регулятор намерен продолжать жесткую монетарную политику, чтобы сдерживать темпы роста потребительских цен. Как защитить от инфляции свои сбережения, где искать наибольшую доходность с наименьшим риском, скупать ли доллары или евро, и какие еще есть «антиинфляционные» инструменты, выясняли «Известия».

Это надолго

Инфляция в России останется долгосрочным явлением - об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Чтобы справиться с инфляционным давлением, ЦБ изменил монетарную политику еще в марте, увеличив ключевую ставку до 4,5%. К июню ставка достигла уже 5,5%. Однако инфляционный пик по-прежнему не пройден.

Как показал последний отчет регулятора, по итогам первого полугодия 2021-го инфляция составила 6,5%, что стало худшим результатом с 2016 года. Поэтому в июле ЦБ решил поднял ключевую ставку до 6,5%.

Игра вдолгую Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ускорение инфляции - следствие роста мировых цен на продовольствие, металлы и локальные перекосы спроса и предложения (строительство, авторынок, внутренний туризм при закрытых внешних границах). Дополнительные факторы – повышенные инфляционные ожидания компаний и бизнеса (сейчас они на максимуме за последние 4 года).

Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, стремительный рост цен на продукты питания «сорвал с якоря» инфляционные ожидания простых россиян, которые полагают, что цены теперь будут расти втрое быстрее 4%-ной цели ЦБ РФ.

Влияние оказывают также темпы роста розничного кредитования - около 20%. А кроме того, ускорение роста зарплат, вызванного дефицитом рабочей силы в ряде секторов.

Как отметила председатель Банка России, ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику, подчеркнув, что цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. А осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции - до 3 или даже 2%. Глава ЦБ подчеркнула, что Россия позже других приступила к инфляционному таргетированию, и «у людей пока недостаточно понимания того, что центробанк всегда будет принимать меры, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям».

Вклады и ОФЗ

Несмотря на то, что пожить с повышенной инфляцией придется еще какое-то время (согласно июльскому прогнозу ЦБ, она вернется к 4% только во второй половине 2022 года), дела обстоят совсем не так плохо. Так, начали расти ставки по депозитам, держать средства, на которых еще в прошлом году было совсем бесполезным занятием.

За весь 2020-й год со счетов забрали 2,8 триллиона рублей — 25% общей наличной денежной базы - своей дело сделали сверхнизкие ставки по вкладам. Так, в декабре 2020-го средний процент по краткосрочным банковским депозитам для физических лиц не превышал 3,4. А учетом того, что годовая инфляция достигла 4,9%, реальная доходность (за вычетом инфляции) вкладов стала отрицательной.

Игра вдолгую Фото: РИА Новости/Илья Питалев

С ростом ключевой ставки, подрастут и ставки по рублевым вкладам, хотя это и происходит и с некоторым опозданием . Как отмечает Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь», в этом смысле инфляция – даже хорошо для преумножения сбережений: чем выше ее уровень, тем большую доходность можно ожидать от рынка капитала.

Банковские вклады, - традиционно самый безрисковый инструмент, защищенный со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Пока средняя ставка по депозитам ниже инфляции – на уровне 5,4%. Но с ростом ключевой ставки ЦБ доходность вкладов должна подтянутся к 6-7%. К безопасным вложениям эксперты относят и покупку государственных облигаций ОФЗ.

« Самым очевидным решением может стать покупка коротких ОФЗ со сроком погашения около одного года . Доходность к погашению по таким бумагам сейчас превысила 6,3%, хотя в начале года находилась на уровне около 4,1%», - указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

По мнению Сергея Макарова, заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital, имеет смысл рассмотреть и длинные облигации, стоимость которых в условиях повышенной инфляции может вырасти. Однако важно помнить, что десятилетние ОФЗ уже вряд ли покажут значительный рост.

Недвижимость и валюта

К консервативным вариантам эксперты относят и вложения в недвижимость . Однако, как отмечает Дмитрий Панов, председатель СПб РО «Деловая Россия», целесообразнее приобретать объекты без использования кредитных средств, поскольку расходы по процентам могут полностью нивелировать полученную прибыль от будущей продажи.

Классические антиинфляционные инструменты - валюта и золото. Но если в золото вложиться без существенных издержек физическому лицу довольно сложно, то валюты и валютные депозиты доступны практически всем.

Игра вдолгую Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению Дмитрий Пятыгина, начальника инвестиционного отдела Национального НПФ, сейчас удачный момент для формирования защитной составляющей сбережений – это валюта (доллар), валютные депозиты, валютные еврооблигации крупных российских и зарубежных компаний. Самой привлекательной и высокодоходной на текущий момент валютой для россиян он называет рубль: высокие текущие ставки по депозитам и доходности по облигациям предоставляют хорошую возможность заработать в среднесрочной перспективе.

«Очень важно иметь в составе своих сбережений консервативную составляющую (государственные облигации, счет негосударственного пенсионного обеспечения, банковские вклады) и валютную составляющую (валюта, валютные депозиты). Это помогает проходить кризисные периоды безболезненно», - подчеркивает аналитик.

Как добавляет Сергей Макаров, при покупке валюты важно, чтобы пропорции сохранялись на уровне 30% в каждом активе.

Если рискнуть

Существенно больший доход инвестору принесут более рисковые инструменты, однако это варианты не для новичков, так как они несут и возможность сопоставимых финансовых потерь. В первую очередь, это инвестиции на фондовом рынке.

«Антиинфляционными» инструментами при инвестициях на долгий срок могут выступать акции компаний-производителей сырьевых товаров и сельхозпродукции (аграрии, сети супермаркетов, производители топлива, коммунальные сети).

«В результате роста цен на свою продукцию в периоды инфляции такие компании увеличивают доход, что положительно сказывается и на ценах их акций. Тем не менее, здесь существует множество рисков, которые надо учитывать, например, уровень долговой нагрузки» - отмечает Михаил Беспалов.

Игра вдолгую Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Не меньшие риски несут и операции с иностранной валютой (ForEx). «Диапазоны доходности здесь могут варьироваться от 10% и до «бесконечности», однако в случае коррекции на валютных рынках инвестор может быстро уйти в минус», - указывает Дмитрий Панов.

Чтобы сбалансировать риски, эксперт рекомендует рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с формированием портфеля дивидендных акций «голубых фишек» и надежных облигаций. При грамотном инвестировании он способен принести 8-10% годовых в долгосрочной перспективе.

Наконец, эксперты советуют отказаться от объективно не нужных и мало ликвидных дорогостоящих покупок , например, нового автомобиля. И главное, воздержаться от сомнительных инвестиций в структуры пирамидального вида - в так называемые «МММ нового формата», интерес к которым традиционно подогревают инфляционные всплески.

«Подтверждением этому случит компания Финико, которая закрылась 2 недели назад, основатель уже задержан, по предварительным данным суммарно потери населения составили около $400 млн», - напоминает Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig.