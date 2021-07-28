Отойти ва банк: физлица сократили вложения в сложные инвестпродукты на 20%

Совокупный объем структурных инвестиционных продуктов в портфелях физлиц за пять месяцев 2021-го упал более чем на 20%. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ . Вместе с тем, несмотря на введенный в начале года запрет на продажу сложных инструментов неопытным игрокам, регулятор продолжает выявлять неприемлемые практики. Большинство нарушений допускается при реализации программ инвестиционного и накопительного страхования жизни. По мнению экспертов, действия Банка России защитили многих граждан от рискованных инвестиций, позволив сохранить порядка 100–120 млрд рубле й.

Эффект запрета

Снижение совокупного объема структурных продуктов в портфелях неквалифицированных инвесторов более чем на 20% было зафиксировано с конца 2020 года по май 2021-го. Это стало результатом введенного ЦБ запрета: в середине декабря прошлого года регулятор рекомендовал профессиональным участникам фондового рынка не продавать сложные инвестпродукты населению, а в начале 2021-го уже выпустил соответствующие указания.

Так как исследование проводилось выборочно, абсолютных цифр сокращения показателей нет, пояснили в пресс-службе Банка России. Однако в январе этого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов оценил объем инвестиций россиян в сложные продукты с «мутной» структурой в 600 млрд рублей .

Кроме того, в апреле-мае регулятор провел мониторинг продаж финансовых продуктов в 560 офисах некредитных организаций и банков 14 городов России . Во время него было выявлено несколько неприемлемых практик.

Отойти ва банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больше всего случаев некорректных предложений (59%) приходится на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ) , в том числе в составе комбинированных продуктов, рассказали в Центробанке. В частности, при продаже программы ИСЖ организации зачастую никак не проверяют знания клиентов, хотя выплаты по ней зависят от значений финансовых активов, предназначенных для опытных инвесторов, сообщили в Банке России.

Кроме того, были зафиксированы случаи неполного информирования потребителя о рисках на рынке ценных бумаг, а также предоставления недостоверных сведений, в том числе о доходности и гарантиях сохранности средств. Например, были случаи, когда при реализации биржевых облигаций менеджеры банка вводили клиентов в заблуждение, говоря, что «денежные средства застрахованы депозитарием» и «эта деятельность контролируется государством» , сообщили в ЦБ.

Впрочем, вместе с негативными практиками регулятор отметил и позитивные. К ним отнесли раскрытие полной информации по продукту — когда сотрудники банков при продаже ИСЖ сообщают, что доходность может быть значительно меньше ожидаемой в зависимости от рыночной конъюнктуры и рекомендуют ознакомиться с рисками этого продукта.

Справка «Известий» Структурный продукт — конструктор из нескольких финансовых инструментов. В его состав могут входить депозиты или облигации, а также фьючерсы и опционы. При этом, если по первым двум продуктам доходность фиксирована и чаще всего известна заранее, то по последним — наоборот, непредсказуема.

«Известия» спросили крупные брокерские, управляющие компании и кредитные организации о снижении объемов сложных продуктов в портфелях розничных клиентов, а также показателей их продаж. В «Открытие Брокер» отметили, что после рекомендации ЦБ приостановили реализацию таких инструментов неопытным инвесторам и сконцентрировалась на разработке предложений для квалифицированных. В связи с этим к марту 2021-го объемы продаж восстановились.

Отойти ва банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Другие участники рынка также заверили, что после соответствующего письма регулятора приостановили продажи. В компаниях «Фридом Финанс» и «Промсвязь» рассказали, что не предлагают сложные продукты своим клиентам. В «Альфа-Капитал» и РСХБ отметили, что запрет не повлиял на их показатели. А в «Сбере» отказались от комментариев.

Опрошенные компании также отметили, что не получали со стороны ЦБ предупреждений или критичных замечаний к своей деятельности с начала 2021-го .

Скованность в действиях

Снижение объема структурных инвестпродуктов в портфелях физлиц после заявлений ЦБ — вполне нормальная реакция, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. По его словам, сейчас профессиональные участники рынка скованы в действиях и у них меньше возможностей продавать новичкам сложные продукты с высоким риском . Некоторые уже потеряли порядка 20% клиентов, полагает он.

— В дальнейшем, чтобы снизить мисселинг, нужны жесткие меры со стороны регулятора и повышение размера штрафов за обман населения , — уверен Аяз Алиев.

Главное, что запрет защитил большое количество людей от потери денег , подчеркнул шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По его словам, снижение объемов инвестпродуктов в портфелях физлиц на 20% говорит о большой работе регулятора, которая уберегла многих россиян от рискованных вложений .

Отойти ва банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В рамках действия запрета граждане в совокупности недовложили порядка 100–120 млрд рублей . На конец 2020-го, по данным ЦБ, в структуре всех инвестиций физлиц вложения без гарантий возврата средств составили 51%, тогда как ранее этот показатель не превышал 42% с 2017 года, — оценил аналитик.

Среди профучастников рынка наибольшие потери понесли крупные банки, где была самая большая концентрация таких инструментов, добавил Петр Пушкарев. Но в целом ущерб от недореализации инвестпродуктов для кредитных организаций минимален, так как у них, в отличие от брокерских, есть масса других продуктов и услуг, заключил он.