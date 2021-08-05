Неуловимые деньги: зачем государству брать под контроль криптовалюты

В России контроль за владельцами криптовалюты и за ее оборотом может быть развернут по аналогии со счетами в зарубежных банках, заявили «Известиям» банковские эксперты. В Национальной технологической инициативе допускают, что серьезные механизмы контроля за криптовалютами могут быть созданы в РФ уже через три года. Контроль за криптовалютами затрудняет их использование на черном рынке с запрещенными к обороту товарами, а также ограничивает их использование неквалифицированными инвесторами. Подробности — в материале «Известий».

Зачем нужны меры по противодействию

Одним из последствий полного контроля за криптовалютами может стать замедление развития технологии блокчейн и связанного с ней большого рынка стартапов. Об этом заявил «Известиям» директор по развитию информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Щербинин. Указанная технология потенциально может быть использована для создания финансовой и учетной инфраструктуры нового поколения, а замедление ее развития через разного рода ограничения может привести к отсрочке появления такой инфраструктуры. При этом, по словам представителя УБРиР, очевидно, что контроль за криптовалютами для государства нужен в первую очередь потому, что он усложняет их использование на черном рынке для продажи наркотиков, оружия и прочих запрещенных к обороту товаров.

— Данные действия также являются одной из принимаемых мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также по защите интересов граждан от возможных потерь, вызванных существенными колебаниями курсов криптовалют, — говорит советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Рябов. — В последнее время ужесточение в ряде стран требований к операторам криптовалютных платформ, в том числе в части обязательной идентификации клиентов, вызвано желанием поддержать собственную цифровую валюту, которая по некоторым характеристикам (к примеру, по скорости и дешевизне переводов) будет похожа на криптовалюту.

Неуловимые деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как рассказал «Известиям» эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, у правительства РФ уже имеется план взятия под контроль транзакции криптовалюты и обеспечения возможности идентификации ее владельцев. Данный процесс сулит значительные дивиденды в виде налогов, налагаемых на оборот криптовалюты . Произойти это может уже в 2025 году в связи с окончанием этапа цифровизации государственных органов, запланированного на период с 2021 по 2023 год, сообщил эксперт НТИ.

По его словам, обеспечено это может быть несколькими путями. Во-первых, посредством создания или закупки полноценного информационно-аналитического решения, позволяющего идентифицировать пользователей криптовалютных кошельков по их электронно-цифровым следам. Во-вторых, путем использования в качестве источника информации о владельцах криптовалюты отечественных кредитных учреждений.

— Уж они точно знают, когда и кто переводил деньги на счет иностранного криптообменника или биржи, — поясняет Игорь Бедеров. — Останется только официально обязать выявленных лиц декларировать криптовалюту по почте или через портал «Госуслуги». А тех, кто проигнорирует требование ФНС, будет идентифицировать созданный сервис, сопоставляя персональные данные покупателей криптовалюты с фактическим появлением схожей суммы на одном из криптокошельков в блокчейне.

В Минфине, Росфинмониторинге и ЦБ РФ на момент выхода статьи не смогли прокомментировать информацию о дальнейших планах РФ по усилению контроля за криптовалютами.

На сегодняшний день в России Росфинмониторингом уже создан сервис «Прозрачный блокчейн» предназначенный для отслеживания транзакций биткоина. При этом идентифицировать в массовом порядке пользователей криптокошельков данный сервис пока не может. Кроме того, присутствуют на нашем рынке и обладают большим функционалом АРМ (автоматизированные рабочие места специалиста по расследованию информационно-телекоммуникационных технологий). Данный сервис, как известно, использовался в ряде резонансных расследований по запросам правоохранительных органов и показал свою эффективность в части идентификации владельцев криптокошельков. Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вместо термина криптовалюта, данным законом введено понятие цифровой валюты.

— В России достаточно новое регулирование оборота криптовалюты, — говорит заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и руководитель проекта ОНФ «Правовое просвещение граждан» Елена Гринь. — Однако это регулирование, по сути, сводится к запрету использования ее в качестве средства платежа и необходимости уведомления налоговых органов о факте обладания данной валютой. Вместе с тем ряд зарубежных стран ограниченно признают криптовалюту в качестве объекта оборота. Возможно, в будущем и нашему законодателю следует определить перечень сфер, где оборот криптовалюты был бы легален.

Неуловимые деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В частности, сейчас с участием Центрального банка РФ ведется активно дискуссия о введении в РФ «цифрового рубля». По словам эксперта Лидирующего исследовательского центра в области систем распределенного реестра на базе Университета Иннополис Дмитрия Плахова, возможно, после введения в эксплуатацию проектируемой сейчас ЦБ системы цифрового рубля появятся поправки к закону о ЦФА, допускающие конвертирование популярных сейчас криптовалют в национальную цифровую валюту. «Однако это только предположения. Сегодня мы не ожидаем к ним послаблений со стороны правительства РФ», — подчеркнул эксперт.

— Сейчас государство заинтересовано в первую очередь в снижении доли прямого перевода криптовалют между физлицами, отрегулировать или проконтролировать который невозможно, — говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПБГУ Виктор Достов. — Пока что специального регулирования обменных пунктов или криптовалютных бирж в России нет. Предполагается, что для этого будут разработаны отдельные законы. Поэтому на данный момент российские резиденты пользуются услугами иностранных площадок, действующих вне российского права.

В последнее время, отметил эксперт рынка НТИ FinNet Сергей Шевков, большинство государств крайне активно интересуются своими гражданами — владельцами криптовалюты — для контроля этих денег. Сейчас занимаются этим прежде всего государства, где такие биржи и кошельки действуют — например, США, Китай, Сингапур, ЕС и Южная Корея. Они поэтапно вводят требования идентифицировать пользователей при операциях с криптой, особенно при конвертации ее в обычные деньги и обратно.

— В России контроль за владельцами криптовалюты может быть развернут по аналогии со счетами в зарубежных банках, — считает Сергей Шевков. — В качестве дополнительной меры крупным биржам может быть предложено хранить данные о пользователях в России. Для создания такой системы российским властям может потребоваться от трех до четырех лет, а возможно, даже меньше. При этом 3–5% владельцев криптовалюты, конечно, попробуют скрыться в даркнете, но это обычный процент отклонения, не влияющий на общую ситуацию. Фактически криптовалюты, которые наберут решающую массу, останутся на рынке, и выстраивание работы с госрегуляторами будет одним из основных факторов.

Вместе с тем, как рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии, в данное время у государств ЕАЭС нет единого мнения о необходимости разработки гармонизированной правовой среды в области использования цифровых активов, цифровых знаков и криптовалют в Союзе. «С нашей стороны было предложение принять рекомендацию по формированию гармонизированных основ регулирования в рамках ЕАЭС, которая бы включала единый глоссарий и принципы. Однако это не нашло поддержки у сторон», — отметили в ЕЭК .

В чем будут технические затруднения

Анонимные криптовалюты взять полностью под контроль не получится в силу их организационной модели и инфраструктуры, полагает старший юрист компании Law and Trust Екатерина Богатова. Всё потому, что их децентрализованно обслуживают разного рода техногики, имеющие от этого финансовый интерес (от майнинга, от стейкинга и т.д.). Чтобы взять под контроль хотя бы одну небольшую, но популярную криптовалюту, надо каким-то образом взять под контроль тысячи людей, работающих на ее инфраструктуру и зарабатывающих на этом, замечает она.

— Для того чтобы контролировать держателей криптовалют, нужно сначала взять под контроль операторов криптовалют, а большая часть из них, как и лица, выпускающие криптовалюты, до сих пор находятся в «серой» зоне, — говорит Екатерина Богатова. — В том числе благодаря отсутствию какого-либо законодательного регулирования оборота криптовалютных активов в РФ, не говоря уже о практическом применении мер «контроля».

Неуловимые деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В свою очередь, в Центре технологий распределенных реестров СПбГУ также считают, что полностью анонимную криптовалюту (например, Monero) взять под полный контроль нельзя, так как операции с ней являются анонимными по умолчанию и их нельзя отследить из-за особых кольцевых подписей и одноразовых публичных ключей в сети данной монеты. Поэтому взять под контроль легче популярные криптовалютные площадки, а не сами криптовалюты .

— На сегодняшний день нужно говорить прежде всего о наличии лакун — неурегулированных сфер правоотношений в области обращения с криптовалютами, — говорят в Центре технологий распределенных реестров СПбГУ. — Так, например, на сегодняшний день не приняты изменения в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения операций с цифровой валютой. С одной стороны, изменения в НК РФ отвечают стремлению законодателя урегулировать данную область и заодно идентифицировать держателей криптовалюты, но с другой стороны, появление обязанности об уплате налогов может снизить экономическую привлекательность криптовалюты в России.

Таким образом, потребуется тщательная работа регулятора по созданию благоприятного режима налогообложения выпуска и оборота криптовалют.

— Также, поскольку криптовалюты зачастую фигурируют в мошеннических или коррупционных схемах, целесообразны были бы поправки в действующее законодательство о способах борьбы и мерах наказаний за совершение правонарушений с использованием криптовалюты, — говорят в Центре технологий распределенных реестров СПбГУ. — К неурегулированным областям в РФ относится и майнинг криптовалюты. В контексте усиления контроля обращения с криптовалютами возможно ожидать изменений в этой части, например в виде налогообложения предприятий, занимающихся добычей криптовалют.

Как сейчас идентифицируют криптофинансистов

На данный момент ведущие криптовалютные биржи во всем мирe, требуют от клиентов пройти обязательную верификацию для получения постоянного доступа к услугам, объяснили в Binance (в ведущей мировой криптобирже. — «Известия»). Существуют две процедуры — KYC и AML. В рамках прохождения процедуры KYC (know your customer/client, или «знай своего клиента») происходит обязательная проверка персональных данных клиента. KYC состоит из трех частей: программа идентификации клиентов (Customer Identification Program (CIP)), комплексная проверка клиентов (Customer Due Diligence ((DD) и постоянный мониторинг.

Неуловимые деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

KYC является составной частью комплексной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). AML включает в себя разнообразные нормативные процессы противостояния финансовым преступлениям. К AML также относятся фильтрация программного обеспечения, учет документации и криминализация. Все эти процессы, разработанные регулирующими органами, усложняют незаконную деятельность организованной преступности и террористов, не позволяя превратить полученные преступным путем средства в легальные доходы.

— Стоит отметить, что не всё криптосообщество поддерживает подобные процессы, считая, что KYC и AML противоречат концепции децентрализации, — отмечает директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. — Для многих потеря анонимности — большая цена и больной вопрос, многие не хотят рисковать. Некоторые биржи до сих пор не разработали надежных KYC-систем для защиты пользовательской информации.

В настоящий момент точной статистики по использованию криптовалюты в России нет. Это утверждает председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов. Некоторые данные можно почерпнуть лишь из зарубежных опросов. Согласно одному из них, 45% молодых британцев в возрасте 18–29 лет выбрали криптовалюты в качестве своих первых инвестиций. Безоговорочным лидером стал биткоин — в него вложились 20% опрошенных. Иначе говоря, всё больше и больше людей приобщаются к миру криптовалют, в основном в качестве «мамкиных» инвесторов. Это позволяет всему рынку криптовалют расти и иметь «свежую кровь», указывают эксперты. Как следствие, происходит вход «в крипту» крупных игроков, вроде Tesla, которая уже зафиксировала свою криптоприбыль.