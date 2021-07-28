Криптофальстарт: Amazon поднял и опустил курс биткоина
В понедельник криптовалютные биржи пережили набег инвесторов, поднявших курсы биткоина и эфириума на 10–15%. Однако вскоре всё вернулось почти в исходное положение. Причиной стала информация, что Amazon якобы начнет принимать криптовалюты в качестве платёжного средства, почти мгновенно опровергнутая. Но может ли это означать, что инвесторы только и ждут таких слухов, рассчитывая, что биткоин может снова рвануть вверх? Скорее нет, чем да, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Что произошло
Не далее как в конце прошлой недели биткоин достиг минимума с начала года, опустившись ниже отметки в $30 тыс. Это стало продолжением довольно долгого тренда «увядания» криптовалют. Весной они поставили на уши весь мир, и когда биткоин преодолел отметку в $60 тыс., назывались совершенно невероятные будущие курсы — вплоть до миллиона. Однако вскоре бум закончился — практически вся «крипта» обвалилась в полтора-два раза, после чего стабилизировалась в новом состоянии, с тенденцией к медленному, но верному снижению. Конкретно биткоин с середины июня больше не превышал 40-тысячную отметку, а последние две недели болтался в районе $30 тыс.
Что произошло в понедельник, 26 июля? Три самых популярных криптовалюты — биткоин, эфириум и догекоин — в течение пары часов подскочили более чем на 15%. «Биток» впервые за месяц с лишним поднялся выше $40 тыс. Поводом к первому за много месяцев масштабному ралли на рынке «крипты» послужила совершенно невинная запись на сайте Amazon — о том, что у корпорации открыта вакансия ведущего менеджера по вопросам цифровых валют и блокчейна. Из этого рынок, включая многих американских аналитиков, сделал вывод, что корпорация Джеффа Безоса времени зря не теряет и собирается сделать криптовалюты допустимым средством оплаты. Учитывая масштабы торговли Amazon по всей планете, можно представить, какой эффект «легализация» цифровых валют в данной экосистеме возымела бы на общее отношение к ним. Это, безусловно, был бы переломный момент для криптовалюты как класса активов.
Другой вопрос, что до этого на самом деле еще далеко. Компания вскоре поспешила опровергнуть слухи, правда, сделала это в довольно странной форме, сказав, что не собирается вводить собственную криптовалюту, но «продолжает изучать пространство» цифровых активов. Весьма туманная формулировка, за которой может стоять всё что угодно. И достаточно обтекаемая, чтобы у Комиссии по ценным бумагам и биржам США не возникло к ней вопросов. Но даже ее оказалось достаточно, чтобы биткоин в кратчайшие сроки потерял большую часть того, что приобрел в предыдущие 12–15 часов. К середине дня 27 июля он опустился до $37,8 тыс., а эфириум откатился к $2,25 тыс. Всё это почти на 10% ниже, чем на пиках предыдущего дня.
Стоит отметить, что на взлет криптовалют повлияло еще и закрытие коротких позиций множеством трейдеров, которые держали их в последние недели. Толчком послужили всё те же слухи, но такую силу процесс приобрел именно из-за стремительно ликвидирующихся «шортов». После их исчезновения с рынка причин для ускорения роста на криптовалютном рынке не осталось.
Какие выводы можно сделать
Тем не менее такой всплеск, пусть и одномоментный, заставляет заподозрить, что есть довольно много желающих вложиться в «крипту» на данном этапе. За рубежом многие аналитики говорили, что биткоин, эфириум и прочие достигли локального дна, дорога с которого — только вверх. Но против этого есть довольно существенные возражения.
— Более чем 30-процентный отскок биткоина за последние шесть дней не изменил техническую диспозицию, где со второй декады мая наблюдается консолидация в диапазоне $30–40 тыс, — отметил в интервью «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. — Не подтвердившиеся спекуляции на тему добавления Amazon первой криптовалюты в качестве платежной опции и поддержка биткоина Илоном Маском на конференции The B Word спровоцировали волну ликвидаций коротких позиций на рынке криптодеривативов, но она пока не подкрепляется фундаментальными факторами.
По его словам, объем переданной ончейн-стоимости, количество транзакций и прочие индикаторы сетевой активности наряду с хешрейтом не продемонстрировали столь же заметного восстановления, как котировки, что заставляет относиться к улучшению конъюнктуры с большой долей скепсиса.
— Стоимость финансирования на рынке фьючерсов осталась в зоне отрицательных значений, что говорит о преобладании медвежьих настроений. Рынок опционов сигнализирует о высокой вероятности торговли вблизи $40 тыс. до пятницы, однако на более длительной дистанции трейдеры оценивают как невысокие шансы продолжения растущей динамики. Препятствием этому может стать сохранение регуляторной неопределенности, а также потенциальные риски возобновления снижения вслед за фондовыми рынками на фоне старта ФРС нормализации монетарной политики (ожидается, что конкретика на этот счет появится на горизонте сентября–декабря).
Как считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, на финансовых рынках достаточно сложно определить момент максимума и минимума, и никто не знает, будут ли они пробиты.
— 27 июля по данным биржи CEX.IO курс биткоина закрепился на уровне $37 353, что существенно выше средней цены на прошлой неделе. С технической точки зрения мы наблюдаем стабилизацию актива в рамках диапазона $35–40 тыс., и только выход цены за его пределы может спровоцировать продолжение бычьей или медвежьей тенденции. С фундаментальной точки зрения, недавний негатив из Китая был частично нивелирован новостями об инвестициях в биткоин со стороны SpaceX. Поэтому вполне вероятен сценарий возвращения восходящей тенденции.
Аналитик при этом выделил эфириум как более перспективный актив, поскольку в обозримом будущем эта криптовалюта переживет обновление, с переходом на схему proof-of-stake.
Мнение скептиков
Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон настроен довольно скептически — долговременные фундаментальные факторы играют против «крипты».
— Последние колебания биткоина не показывают, что он достиг дна по стоимости. Это вполне укладывается в схему классической ловушки, когда монету поднимают до $40 тыс., а потом биткоин резко идет вниз. Сейчас нет каких-то серьезных предпосылок к росту монеты. Кроме заявлений Илона Маска, что Tesla по-прежнему привержена криптовалютам, или слухов по поводу Amazon. Сейчас происходит общее затухание рынка, что связано с ужесточением риторики разных стран относительно криптовалют (это делают Китай, США, Великобритания, Норвегия и ряд других государств).
Таким образом, начало этой недели не показало возрождения прежнего интереса к криптовалютам. Это значит, что геймеры и другие потребители мощной компьютерной техники могут спать спокойно (дефицит микрочипов и продукции с их применением, в особенности видеокарт для игровых компьютеров и приставок был не в последнюю очередь вызван бумом майнинга, который произошел из-за бурного роста криптовалютных курсов в первой половине года).
В то же время ситуация осветила главную проблему криптовалютного рынка, о которой говорилось уже не раз, — его сильнейшую волатильность. Несмотря на гигантские объемы торговли, сопоставимые с оборотами крупнейших рынков акций мира, сектор остается крайне чувствительным к самым туманным заявлениям крупнейших игроков — как государств, так и корпораций. Что, в свою очередь, означает, что «крипта» остается активом только для самых рисковых и отчаянных инвесторов, но никак не для больших банков, пенсионных фондов и прочих участников, для которых надежность и стабильность — превыше всего. Без этого биткоину, эфириуму и прочим стать зрелым рынком будет непросто.