Криптофальстарт: Amazon поднял и опустил курс биткоина

В понедельник криптовалютные биржи пережили набег инвесторов, поднявших курсы биткоина и эфириума на 10–15%. Однако вскоре всё вернулось почти в исходное положение. Причиной стала информация, что Amazon якобы начнет принимать криптовалюты в качестве платёжного средства, почти мгновенно опровергнутая. Но может ли это означать, что инвесторы только и ждут таких слухов, рассчитывая, что биткоин может снова рвануть вверх? Скорее нет, чем да, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Что произошло

Не далее как в конце прошлой недели биткоин достиг минимума с начала года, опустившись ниже отметки в $30 тыс. Это стало продолжением довольно долгого тренда «увядания» криптовалют. Весной они поставили на уши весь мир, и когда биткоин преодолел отметку в $60 тыс., назывались совершенно невероятные будущие курсы — вплоть до миллиона. Однако вскоре бум закончился — практически вся «крипта» обвалилась в полтора-два раза, после чего стабилизировалась в новом состоянии, с тенденцией к медленному, но верному снижению. Конкретно биткоин с середины июня больше не превышал 40-тысячную отметку, а последние две недели болтался в районе $30 тыс.

Что произошло в понедельник, 26 июля? Три самых популярных криптовалюты — биткоин, эфириум и догекоин — в течение пары часов подскочили более чем на 15%. «Биток» впервые за месяц с лишним поднялся выше $40 тыс. Поводом к первому за много месяцев масштабному ралли на рынке «крипты» послужила совершенно невинная запись на сайте Amazon — о том, что у корпорации открыта вакансия ведущего менеджера по вопросам цифровых валют и блокчейна. Из этого рынок, включая многих американских аналитиков, сделал вывод, что корпорация Джеффа Безоса времени зря не теряет и собирается сделать криптовалюты допустимым средством оплаты. Учитывая масштабы торговли Amazon по всей планете, можно представить, какой эффект «легализация» цифровых валют в данной экосистеме возымела бы на общее отношение к ним. Это, безусловно, был бы переломный момент для криптовалюты как класса активов.

Другой вопрос, что до этого на самом деле еще далеко. Компания вскоре поспешила опровергнуть слухи, правда, сделала это в довольно странной форме, сказав, что не собирается вводить собственную криптовалюту, но «продолжает изучать пространство» цифровых активов. Весьма туманная формулировка, за которой может стоять всё что угодно. И достаточно обтекаемая, чтобы у Комиссии по ценным бумагам и биржам США не возникло к ней вопросов. Но даже ее оказалось достаточно, чтобы биткоин в кратчайшие сроки потерял большую часть того, что приобрел в предыдущие 12–15 часов. К середине дня 27 июля он опустился до $37,8 тыс., а эфириум откатился к $2,25 тыс. Всё это почти на 10% ниже, чем на пиках предыдущего дня.

Стоит отметить, что на взлет криптовалют повлияло еще и закрытие коротких позиций множеством трейдеров, которые держали их в последние недели. Толчком послужили всё те же слухи, но такую силу процесс приобрел именно из-за стремительно ликвидирующихся «шортов». После их исчезновения с рынка причин для ускорения роста на криптовалютном рынке не осталось.

Какие выводы можно сделать

Тем не менее такой всплеск, пусть и одномоментный, заставляет заподозрить, что есть довольно много желающих вложиться в «крипту» на данном этапе. За рубежом многие аналитики говорили, что биткоин, эфириум и прочие достигли локального дна, дорога с которого — только вверх. Но против этого есть довольно существенные возражения.

— Более чем 30-процентный отскок биткоина за последние шесть дней не изменил техническую диспозицию, где со второй декады мая наблюдается консолидация в диапазоне $30–40 тыс, — отметил в интервью «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. — Не подтвердившиеся спекуляции на тему добавления Amazon первой криптовалюты в качестве платежной опции и поддержка биткоина Илоном Маском на конференции The B Word спровоцировали волну ликвидаций коротких позиций на рынке криптодеривативов, но она пока не подкрепляется фундаментальными факторами.

По его словам, объем переданной ончейн-стоимости, количество транзакций и прочие индикаторы сетевой активности наряду с хешрейтом не продемонстрировали столь же заметного восстановления, как котировки, что заставляет относиться к улучшению конъюнктуры с большой долей скепсиса.

— Стоимость финансирования на рынке фьючерсов осталась в зоне отрицательных значений, что говорит о преобладании медвежьих настроений. Рынок опционов сигнализирует о высокой вероятности торговли вблизи $40 тыс. до пятницы, однако на более длительной дистанции трейдеры оценивают как невысокие шансы продолжения растущей динамики. Препятствием этому может стать сохранение регуляторной неопределенности, а также потенциальные риски возобновления снижения вслед за фондовыми рынками на фоне старта ФРС нормализации монетарной политики (ожидается, что конкретика на этот счет появится на горизонте сентября–декабря).

Криптофальстарт Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan

Как считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, на финансовых рынках достаточно сложно определить момент максимума и минимума, и никто не знает, будут ли они пробиты.

— 27 июля по данным биржи CEX.IO курс биткоина закрепился на уровне $37 353, что существенно выше средней цены на прошлой неделе. С технической точки зрения мы наблюдаем стабилизацию актива в рамках диапазона $35–40 тыс., и только выход цены за его пределы может спровоцировать продолжение бычьей или медвежьей тенденции. С фундаментальной точки зрения, недавний негатив из Китая был частично нивелирован новостями об инвестициях в биткоин со стороны SpaceX. Поэтому вполне вероятен сценарий возвращения восходящей тенденции.

Аналитик при этом выделил эфириум как более перспективный актив, поскольку в обозримом будущем эта криптовалюта переживет обновление, с переходом на схему proof-of-stake.

Мнение скептиков

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон настроен довольно скептически — долговременные фундаментальные факторы играют против «крипты».

Криптофальстарт Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

— Последние колебания биткоина не показывают, что он достиг дна по стоимости. Это вполне укладывается в схему классической ловушки, когда монету поднимают до $40 тыс., а потом биткоин резко идет вниз. Сейчас нет каких-то серьезных предпосылок к росту монеты. Кроме заявлений Илона Маска, что Tesla по-прежнему привержена криптовалютам, или слухов по поводу Amazon. Сейчас происходит общее затухание рынка, что связано с ужесточением риторики разных стран относительно криптовалют (это делают Китай, США, Великобритания, Норвегия и ряд других государств).

Таким образом, начало этой недели не показало возрождения прежнего интереса к криптовалютам. Это значит, что геймеры и другие потребители мощной компьютерной техники могут спать спокойно (дефицит микрочипов и продукции с их применением, в особенности видеокарт для игровых компьютеров и приставок был не в последнюю очередь вызван бумом майнинга, который произошел из-за бурного роста криптовалютных курсов в первой половине года).