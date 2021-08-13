Очертя голову: как будут тестировать начинающих инвесторов

С 1 октября в России планируется введение обязательного тестирования физических лиц-неквалифицированных инвесторов, которые намереваются приобрести сложный финансовый инструмент. Об этом «Известиям» сообщили в Национальной ассоциации участников фондового рынка и Национальной финансовой ассоциации, которые готовили поправки в Базовый стандарт защиты прав инвесторов. Документ после согласования Комитетом по стандартам брокерской деятельности при ЦБ РФ должен быть утвержден Банком России. О новых правилах и их слабых местах — в материале «Известий».

Зачем вводится тестирование для начинающих инвесторов

— Появление нового требования о тестировании неквалифицированных инвесторов при работе со сложными финансовыми инструментами говорит о едином подходе и регулятора, и сообщества к вопросу о безопасности начинающих игроков- рядовых граждан, — сказал «Известиям» директор Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ РФ (АРФГ) Вениамин Каганов.

На его взгляд, те меры, которые предусмотрены регулятором и отражены в новом стандарте, «очень мягкие, ведь для начинающего инвестора практически нет запретов». По его мнению, это усилит позиции инвесторов и одновременно не повлияет на объем их прав с точки зрения возможности вложения собственных денег. После того как соответствующее законодательство заработает в полном объеме, неквалифицированный инвестор будет более защищен, чем сейчас, подчеркнул директор АРФГ.

— Проблема, с которой сейчас работает ЦБ и участники рынка, заключается в том, что максимальное упрощение входа на биржу для инвестора-новичка, простые и удобные интерфейсы, плюс популяризация биржевой торговли через инфлюенсеров и участников рынка, плюс врождённая тяга широких масс к легким деньгам привели к тому, что на рынок приходят люди с небольшими деньгами и нулевым пониманием биржевой торговли и рисков, с ней связанных, — разъясняет генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев. — Такие люди принимают решения под воздействием хайпа, ложных ожиданий или просто незнания того, что же будет дальше.

Очертя голову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Так, в мае этого года стало известно об огромных (около 80% к цене привилегированных акций на тот момент) выплатах дивидендов по акциям компании «Лензолото». Акции моментально взлетели в цене, но даже после этого дивидендная доходность составляла около 50%. Для инвестора, не понимающего как устроена биржа, это «деньги из воздуха», однако в реальности чудес не бывает. Человек, который купил привилегированные акции на пике цены, прельстившись 50% дивидендами, сейчас, после дивидендного гэпа, сможет продать их на 65% дешевле покупки, а с дивидендов придётся ещё заплатить налог. Так что вся сделка приведёт к потере около 20% изначально вложенных денег. И таких примеров масса.

— В настоящее время в РФ количество неквалифицированных инвесторов превышает 10-11 млн человек, то есть каждый седьмой экономически активный житель России предпочитает рассматривать для себя альтернативные способы приумножения дохода , — рассказал «Известиям» генеральный директор финансового маркетплейса Юником24 Юрий Кудряков.

Он отметил, что их количество резко выросло после падения ставок по депозитам, когда россияне разочаровались в данном инструменте и начали массово вкладывать деньги в ценные бумаги, не всегда верно оценивая риски подобных инвестиций.

Согласно недавнему соцопросу, порядка 60% неквалифицированных инвесторов признались, что хоть раз теряли средства на альтернативных вложениях. Но при этом 85% из них сказали, что суммы эти были незначительные. Причём наиболее опасным видом инвестиций стали акции и ценные бумаги — большая часть неквалифицированных инвесторов потеряла деньги именно там. Интересно, что получить дополнительное образование и знания, чтобы нивелировать риски в будущем, готовы лишь 15%.

Глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова поясняет, что неквалифицированными инвесторами в РФ сегодня являются все физические лица-участники фондового рынка с капиталом менее 6 млн рублей.

В каких случаях инвестору потребуется тест

Как стало известно, на этой неделе Комитет по стандартам брокерской деятельности при Банке России согласовал изменения (документ имеется в распоряжении «Известий») в Базовый стандарт защиты прав интересов, предусматривающие тестирование физических лиц-неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования. Обновленный Базовый стандарт защиты прав инвесторов вступит в силу 1 сентября 2021 г., а само тестирование начнется с 1 октября. На данный момент новая редакция стандарта ЦБ еще окончательно не утверждена, уточнили в Национальной финансовой ассоциации (СРО НФА). В Центробанке дать комментарий «Известиям» по финишным параметрам новых правил к моменту публикации материала не успели.

Как следует из нового документа, тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться при совершении необеспеченных сделок, при приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, при заключении договоров репо, при приобретении структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Кроме того, тестирование придется пройти при приобретении иностранных акций, при приобретении облигаций различного свойства. В отношении паев иностранных ETF тестирование будет отдельно введено с 1-го апреля 2022 года.

Очертя голову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Каждый брокер, получивший поручение на совершение операции, требующей тестирования, до того как его исполнит, предложит пройти тест, — говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. — Это может быть сделано и лично, и в брокерском приложении. Если клиент успешно его сдаст, а это 4 вопроса на понимание операции и ее рисков с 4 вариантами ответов по каждому, поручение будет исполнено. Если нет, брокер предложит сдать тест ещё раз, это не запрещено, откажет в исполнении поручения или предложит дать поручение на сумму не более 100 тысяч рублей.

По словам президента СРО НФА Василия Заблоцкого, в соответствии с законодательством порядок проведения тестирования устанавливается базовым стандартом защиты прав инвесторов. Брокер вправе исполнить поручение своего клиента-физического лица, являющегося неквалифицированным инвестором, по определенным финансовым инструментам и сделкам, только если клиент прошел тестирование.

Чем полезны новые правила

Сработает ли эта инициатива будет зависеть от конкретной реализации, замечает генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев. Потенциально участники рынка могут сделать тест формальностью, прохождение которой не будет означать, что сдавший тест инвестор что-то в реальности понимает.

— В этом смысле помимо тестирования мне кажется важным для ЦБ, НФА и НАУФОР публиковать и распространять реальную статистику по потерям неопытных инвесторов на бирже, — говорит Алексей Скобелев. — Это может замотивировать к более осторожному и осознанному инвестированию больше, чем тестирование на знание биржевых инструментов.

Алексей Тимофеев замечает, что тестирование не должно превращаться в экзамен и отпугивать инвесторов.

— Брокерское тестирование, предусмотренное российским законодательством — это аналог тестирования, которое проводится брокерами на всех развитых финансовых рынках для оценки опыта и знаний клиента при приобретении сложных финансовых инструментов, — говорит эксперт. — Этот тест не нужен для простых финансовых инструментов и не требует глубоких знаний в отношении сложных продуктов. Нужно понимать, что он не является экзаменом, его цель — чтобы брокер убедился, что клиент понимает особенности и риски сложного финансового инструмента и они не станут для него неприятным сюрпризом.

Очертя голову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Поддерживаю данное нововведение и считаю его верным шагом в направлении ограничения рисков неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, — говорит глава инвесткомпании Anderida Financial Group Алексей Тараповский. — Большинство из инструментов, отнесенных стандартом к «сложным», содержат риски, которые сложно либо невозможно просчитать и которые могут привести к потере существенной части капитала или капитала целиком.

По словам заместителя руководителя департамента консультационно-брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Дарьи Дремлюговой, новые положения по тестированию способствуют защите неквалифицированных инвесторов от непродуманных действий, перенаправляя инвестиции в те инструменты, особенности и риски по которым инвестору понятны.

— Защита неквалифицированных инвесторов — это общемировая практика, получившая широкое распространение во всех развитых экономиках, — говорит управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов. — И регуляторы российских фондовых рынков не изобретают что-то новое, а идут по уже проверенному в других странах пути. В целом, эту инициативу можно только приветствовать, так как она призвана повысить стабильность на финансовых рынках, по-прежнему привлекая инвесторов самых широких кругов, при этом снижая риски для неквалифицированных инвесторов.

Кому поможет тест

К подводным камням нововведения Алексей Тараповский относит «специфику работы с высокообразованными, но неопытными практически инвесторами». Довольно легко представить себе ситуацию, когда человек знаком с теорией, например, потому что он только что закончил профильный ВУЗ, но все же плохо понимает, что делает , отметил финансист.

Анастасия Тарасова указывает на то, что «закон играет, скорее, на стороне профессиональных участников рынка, и в большей степени защищает их, чем простых граждан».

— Люди, лишенные возможности инвестировать на бирже, пойдут в финансовые пирамиды и потеряют еще больше, — допускает эксперт. — Второй недостаток — это то, что в тестировании многие вопросы узкоспециальные, и знание их не слишком поможет в практической деятельности. Еще одно опасение — это то, что само тестирование превратится в профанацию, ведь ни частные инвесторы, ни брокеры в нем не заинтересованы.

Очертя голову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Тарасова считает, что в новой редакции Базового стандарта защиты прав инвесторов в РФ, «можно, например, увеличить порог входа на рынок без сдачи экзамена». Кроме того, продолжает она, «желательно сделать вопросы тестирования максимально прикладными, чтобы они в самом деле отражали понимание процессов, происходящих на рынке, а не были простым пересказом теории».

В свою очередь Дарья Дремлюгова убеждена, что «процедура тестирования все-таки действует заградительно и унифицирует неквалифицированных инвесторов, хотя это достаточно неоднородная группа».

— Есть новички, есть неквалифицированные инвесторы, имеющие многолетний опыт торговли, — объясняет она. — Для получения соответствующих доступов тестирование придется проходить всем. У опытного инвестора нет возможности подписать уведомление вида «принимаю все риски, предоставьте доступ» (как это реализовано в формате «warning» в западных практиках), ему придется проходить более 10 разных видов тестов, чтобы получить все те же возможности, которые у него были до вступления в силу закона.

— Дискуссию можно вести, на мой взгляд, вокруг перечня доступных инструментов, отнесенных к сложным регулятором, — говорит доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университете при правительстве РФ Наталья Анненская. — В частности, структурные продукты с высокой степенью защиты капитала и умеренным участием инвестора в риске. В случае проведения расчетов по таким инструментам через центрального контрагента риски возможно свести к минимуму. Вторая группа инструментов — акции и облигации без соответствующих рейтингов и листинга. Набирающие в настоящее время популярность «зеленые финансовые инструменты» могут столкнуться с дефицитом спроса на них.

По словам Анненской, «в целом большинство эмитентов, занимающихся развитием новых направлений и внедрением инновационных технологий в зоне риска»: круг инвесторов для них сужается, бизнес-ангелов в России единицы, поэтому есть что обсуждать.

Очертя голову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Наконец третья группа — инструменты иностранных эмитентов. Эксперт призывает внимательно отнестись «прежде всего к операционным рискам, сопутствующим работе с ними и вопросам раскрытия информации, прежде всего в части налогообложения и трансграничных переводов, валютного контроля».

Вице-президент по внутреннему контролю ИК Русс-Инвест Елизавета Кириченко высказала опасение, что «правильные ответы на вопросы очень быстро появятся в интернете, а все попытки обезопасить инвесторов выльются просто в дополнительные формальные процедуры».

— Недостатки и подводные камни будут видны в процессе работы в рамках данной инициативы, — говорит руководитель отдела инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко. — Защиту инвестора необходимо начинать не путем ужесточения нормативов для тех участников рынка, которые находятся внутри правового поля, а сосредоточиться на сокращении внеправового поля, это различные финансовые пирамиды, например. Ведь именно от них исходит максимальный вред для начинающего и неопытного инвестора. И ужесточением регуляции эти вопросы не решить, так как такие организации не получают лицензий ЦБ и действуют вне данных требований.