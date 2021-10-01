Инвестзаход: иностранцам хотят вдвое снизить налог на прибыль от акций

Налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан может быть снижен c действующих 30% до 13% . Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Чтобы повысить привлекательность российских площадок, рассматривается упрощение доступа нерезидентов , отметили в министерстве. Брокерские компании и банки поддерживают такой шаг властей, он обеспечит приток новых инвесторов на отечественный рынок и увеличит ликвидность. Наиболее перспективными выглядят рынки Казахстана и Белоруссии , считают эксперты.

Шаг на расширение

Для иностранных граждан налог с прибыли от инвестиций может быть снижен, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Пока этот вопрос обсуждается, уточнил он, добавив, что профессиональные участники рынка предлагают сделать нулевую ставку, но это «опасно» и может вызвать недовольство: почему для россиян 13%, а для иностранцев — 0%. Компромисс — 13%.

Для фондового рынка главная задача — создать условия и инфраструктуру. Последняя уже есть, но существует много барьеров для привлечения иностранцев, в том числе налогового характера, подчеркнул Иван Чебесков. Он добавил: на данный момент они платят налог с инвестиций в размере 30%. Также необходимо решить вопрос с точки зрения идентификации доступа на российскую биржу для резидентов других стран . Сейчас для граждан иностранных государств, даже из стран ЕАЭС, вход на рынок РФ и открытие брокерского счета или ИИС затруднены, отметил глава департамента.

— В России инфраструктура рынка одна из лучших как минимум в регионе, так и в мире с точки зрения внедрения технологий. Мы понимаем, что нужно в этом ключе двигаться и развиваться, — подытожил Иван Чебесков.

Инвестзаход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе Минфина «Известиям» заявили: чтобы сделать российский фондовый рынок более открытым и доступным для иностранных граждан, министерство совместно с Банком России и участниками рынка рассматривает возможности по упрощению их идентификации . В ведомстве добавили, что зарубежные инвесторы-юрлица достаточно активно участвуют в торгах на отечественных площадках. По данным Мосбиржи, их доля в обороте на фондовом и срочном рынках составляет 48%.

Проект закона, который бы предусматривал снижение ставки НДФЛ для нерезидентов в отношении доходов от инвестиций, в Центробанк не поступал, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там отметили, что положительно относятся к мерам, направленным на повышение привлекательности российского фондового рынка, в том числе для иностранных инвесторов .

В части открытия ИИС иностранцами законодательных ограничений нет, однако налоговые нерезиденты не могут воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами, поэтому оформление такого счета для них нецелесообразно, пояснили в ЦБ.

В крупных брокерских компаниях поддерживают инициативу снижения налоговой ставки и упрощения доступа нерезидентов к рынку РФ . По словам председателя правления «Финама» Владислава Кочеткова, такой шаг обеспечит приток на российские биржи новых инвесторов и ликвидности. Ставка налога входит в число определяющих выбор факторов и стимулирует к инвестициям на отечественном рынке , уверен директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Инвестзаход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несмотря на то что у России есть соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, где предусмотрены размеры взимаемого налога на территории РФ, по факту всё усложнено, подчеркнул руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. В таких случаях необходимо определить статус резидента и нерезидента при помощи дополнительного пакета документов. Зачастую для того, чтобы вернуть часть уплаченного НДФЛ, инвестору нужно самостоятельно обращаться в налоговую с большим комплектом документов , уточнил эксперт.

Профучастники рынка отметили, что уже работают с иностранными гражданами. В «Финаме» рассказали, что открывать счета им могут только в офисе при представлении паспорта и информации об источнике происхождения средств. В ПСБ отметили, что всем клиентам вне зависимости от страны проживания или их регистрации могут предоставить такую возможность за 10 минут.

Из-за более трудоемкой идентификации иностранцев открытие для них брокерского счета усложнено, отметили в БКС. Сейчас таким клиентам необходимо приходить в офис, что в период пандемии особенно затруднительно, признают там. Для привлечения инвесторов извне нужен новый облегченный процесс идентификации и верификации их паспортных данных, уверены в компании.

Время конкуренции

Для российской биржи рынок СНГ однозначно перспективен , считает Игорь Пимонов. Снижение ставки налога обеспечит равные условия для всех инвесторов и откроет физлицам из других стран больше возможностей для инвестирования в бумаги компаний, представленных на отечественных площадках, указал он.

Основная ставка — на граждан СНГ , согласился Владислав Кочетков. По его словам, сейчас они вынуждены инвестировать в российские ценные бумаги через офшорных брокеров, но отдадут предпочтение прямым схемам . Наиболее перспективными выглядят рынки Казахстана и Белоруссии.

Обсуждаемые меры повысят привлекательность российской фондовой площадки, оценивает старший аналитик по акциям компании «Система Капитал» Андрей Ушаков. Но приток извне будет сдержанным, так как в российский рынок уже инвестируют многие граждане союзных государств , считает он. А для иностранцев из развитых стран, с учетом договоров об избежании двойного налогообложения, снижение налога в РФ компенсируется более высокими внутренними налогами на прибыль, добавил эксперт.

— Минус в этой ситуации один — снижение налоговых поступлений в бюджет. Но для России эти потери несущественные , — указал Андрей Ушаков.

Московская и Санкт-Петербургская биржи уже могут начать конкурировать с западными площадками за частных инвесторов из других государств, уверен Игорь Пимонов. По оценкам Владислава Кочеткова, никаких инфраструктурных проблем для обслуживания инвесторов из зарубежных стран нет, только законодательные и налоговые ограничения.

В Московской и Санкт-Петербургской биржах «Известиям» заявили, что у них уже есть предложения по этому вопросу. Так, в Мосбирже отметили, что инициировали освобождение от налогов на доходы нерезидентов из стран, обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, по обращающимся на российских биржах производным фининструментам. А в Санкт-Петербургской сказали, что выступили с предложением о снижении ставки налога на прибыль от операций с акциями для зарубежных инвесторов до 0%, а также создании для них системы онлайн идентификации.