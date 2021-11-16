Не восторг: почему на бирже россияне заработали меньше, чем на вкладах

Среднегодовая доходность граждан от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет не превышает 5,4%, что немногим больше среднего уровня инфляции и меньше ставок по депозитам . Такие оценки приведены в материалах экспертов РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия». Расчеты показали, что усредненный портфель домохозяйств далек от оптимальных по соотношению доходности и рисков . Профучастники рынка отметили: всё зависит от стратегии управления, приобретенных инструментов и собственных знаний.

Низкая доходность

В России усредненный портфель домохозяйств далек от оптимальных по критерию максимизации соотношения доходности и рисков, говорится в материалах Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия». Такие выводы сделаны на основе данных о структуре финансовых активов домохозяйств и динамики стоимости соответствующих активов на пятилетнем горизонте — с 2016-го по II квартал нынешнего года .

Как следует из расчетов, среднегодовая доходность домохозяйств от инвестиций в фондовый рынок составляет 5,4% при том, что среднегодовой уровень инфляции за этот период равен 4,2%, а доходность по депозитам — 5,97% . По рискам инвестпортфель граждан почти сопоставим с портфелем корпоративных облигаций крупных эмитентов, но существенно уступает им по доходности, говорится в материалах. Тогда как наличие иностранной валюты в портфеле лишь повышало риски, не принося заметной выгоды, считают авторы исследования.

За последние несколько лет в РФ структура финансовых активов домашних хозяйств изменилась , отмечается в материалах: например, доля депозитов в банках с 2017 года по июль нынешнего упала с 57,1 до 49,6%, так же как и сбережения в виде пенсионных и страховых резервов. А доля прямых вложений в акции, напротив, увеличилась — с 4,4 до 7,1% соответственно . По мнению авторов исследования, рост доли инвестиций граждан в ценные бумаги при снижении доли вкладов отражает тенденцию переориентации населения на более рискованные вложения для получения высокой доходности.

Не восторг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также в исследовании отмечается, что действующие модели брокерской деятельности несут повышенную опасность потерять деньги для клиентов, которых привлекают преимущественно спекулятивная активность и инвестиции в высокорискованные инструменты . По оценкам авторов исследования, на российском рынке уже наблюдаются неблагоприятные экономические и правовые условия для долгосрочных сбережений в такие активы, что ведет к преобладанию в портфелях домохозяйств депозитов и наличных денег. Кроме того, реальную информацию о степени участия населения на фондовом рынке искажает статистика, которая отображает общее количество счетов, включая и неактивные.

По данным Мосбиржи, на конец октября количество физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 15 млн. Согласно информации Санкт-Петербургской биржи, там торгуют 825 тыс. человек . Доля граждан с пустыми счетами, по данным Банка России, составила 62% к 1 июля 2021-го.

По сообщениям ЦБ, на начало июля финансовые активы домашних хозяйств составляли 107,9 трлн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее . Из них наибольшие доли приходятся на депозиты, наличные средства на руках у населения, а также на инвестиции в ценные бумаги и паи инвестиционных фондов.

Управление решает

«Известия» спросили крупные брокерские и кредитные организации о среднегодовой доходности портфелей их клиентов. По словам директора по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрея Верещагина, в целом по рынку средневзвешенная годовая доходность по крупнейшим стратегиям на горизонте года составила 8,6% . А по БКС этот показатель по ПИФам за год составляет около 23%. Также результаты на уровне 19% показывают фонды иностранных акций и смешанных инвестиций, рассказал он.

На начало 2021-го в плюсе оказались 79% клиентов, торгующих на бирже больше года, и 71%, которые начали еще в течение прошлого года , отметил представитель «Тинькофф Инвестиций». По его словам, у более опытных инвесторов выше доход — доля тех, кто заработал от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, на 10% больше. Большая часть клиентов сервиса «Газпромбанк Инвестиций» выбирает консервативную стратегию вложений, предпочитая формировать большую часть портфеля из облигаций, добавили в компании.

В «Тинькофф» отметили, что из более 7 млн клиентов, открывших счет, 2,3 млн активные. В ВТБ рассказали, что порядка 40% инвесторов-физлиц активно торгуют, а средний размер счета частных игроков равен 2,1 млн рублей .

Не восторг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Среднегодовая доходность портфелей частных инвесторов напрямую зависит от состава финансовых инструментов, которые входят в него, подчеркнул руководитель «МКБ Инвестиции» Максим Малетин. По его словам, имеет значение и опыт, знания конкретного человека в инвестициях, а также выбранная стратегия вложений.

Доходность любого портфеля зависит в первую очередь от того, как им управлять, но при большей доле вкладов и налички результат будет очень невысоким , отметил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Однако он считает, что судить о средней годовой доходности физлиц сложно, поскольку за последние полтора года их количество выросло более чем в 10 раз . К тому же 2020-й мог запомниться как год с аномально высокой доходностью для новых игроков. По ожиданиям эксперта, 2021-й будет таким же.

В текущих реалиях, учитывая волатильность рынка акций, частным инвесторам стоит присмотреться к надежным инструментам, например облигациям, считает он.