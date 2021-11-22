Облигации на дне: что означает рекордный обвал котировок ОФЗ

Индекс государственных облигаций на Мосбирже спикировал вниз и опустился к минимумам за два с половиной года. Снижение котировок ОФЗ вместе с ростом их доходности наблюдается с начала 2021 года, но падение в октябре-ноябре было практически отвесным. Это означает, что правительству придется занимать на рынке по более высоким ставкам. Впрочем, в условиях нынешнего профицита бюджета такой опасности нет. В то же время высокие доходности облигаций повышают стоимость фондирования.

Российские облигации в силу крепкого финансового положения государства (небольшой долг и солидные резервы) в последние годы привлекали к себе внимание как отечественных, так и зарубежных инвесторов комбинацией надежности и относительно высоких процентных ставок по бумагам. С конца прошлого года доходность облигаций поползла вверх, хотя основные параметры экономики и государственного бюджета выглядели хорошо: возобновился экономический рост, цены на нефть повысились, а кризис государство прошло, практически не потратив резервы (а то, что было потрачено, вскоре восстановилось).

Тем не менее из-за угрозы ускоряющейся инфляции Банк России начал повышать ставку, причем достаточно резкими темпами. Это играло ключевую роль для котировок ОФЗ в последние месяцы. То же самое в концентрированной форме происходит и сейчас. 19 ноября индекс цен российских гособлигаций RGBI опустился на уровень 135,4 пункта, это минимум с января 2019 года, задолго до пандемии. Одновременно и рыночная доходность 10-летних ОФЗ поднялась до 8,4%, максимума с того же времени, отметил в интервью «Известиям» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Облигации на дне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Такое негативное движение связано прежде всего с усилением инфляции до 8,13% и ожиданием продолжения данного процесса. Масла в огонь добавило заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о готовности самым решительным образом противостоять росту цен, в том числе за счет дальнейшего повышения ключевой ставки с нынешних 7,5%. Рынок закладывает в цены такое увеличение до 8,25 – 8,5% уже на ближайшее время.

По его словам, инвесторы исходят из того, что ключевая ставка должна превышать инфляцию, для успешного противодействия ей. Если процент по кредитам будет подниматься, то это вызовет и рост процента по госбумагам: в финансовой сфере все связано и доходности активов сопоставимы. А увеличение доходности госбумаг на будущее означает снижение их цены. Но инвесторы продают их сейчас, не дожидаясь снижения цены в дальнейшем. Все это и оказывает понижательное давление на котировки ОФЗ.

Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов, на следующем заседании совета директоров Банка России ожидается поднятие ключевой ставки до 8,5%.

— Негативная динамика цен гособлигаций обусловлена необходимостью соответствовать прогнозируемой доходности, напрямую зависящей от ставки Центробанка. Для того чтобы выросла доходность по облигациям, необходимо снижение ее цены. Текущие уровни цен ОФЗ могут уже выглядеть привлекательно для покупки.

В то же время аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалёв уточнил, что активно снижается сегмент облигаций федерального займа с фиксированными купонами, где текущие ценовые уровни соответствуют значениям начала 2019 года.

Облигации на дне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это связано с тем, что цены таких облигаций негативно реагируют на рост процентных ставок (доходностей), тогда как сейчас Центробанк активно повышает ключевую ставку, в то время как два других сегмента рынка ОФЗ (бумаги с переменными купонами и привязанные к индексу инфляции) чувствуют себя сейчас вполне уверенно.

При этом собеседник «Известий» обратил внимание, что котировки долгосрочных ОФЗ стабилизировались.

— Есть основания ожидать, что в 2022 году цикл повышения ставки ЦБ если и не развернется, то по крайней мере завершится. И долговой рынок при ценообразовании самых длинных бумаг будет ориентироваться уже на какие-то долгосрочные устойчивые уровни по рублевым процентным ставкам.

Для экономики нынешний рост доходностей означает, что правительству теперь сложнее занимать деньги на открытом рынке.

— Для госфинансов данное явление скорее негативно. От размещения займов в ОФЗ для пополнения бюджета привлекается относительно меньше средств. В то же время увеличение процентов по гособлигациям означает более высокие затраты бюджета на их обслуживание. Катастрофического в этом нет, бюджет остается профицитным и успешно пополняется за счет, в частности, высоких экспортных цен на энергоносители, — подчеркнул Марк Гойхман.

Облигации на дне Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По словам Алексея Ковалёва, на широкой экономике рост доходностей ОФЗ сказывается в том смысле, что гособлигации — это, по сути, безрисковый рублевый актив. Рост доходностей ОФЗ означает, что деньги в экономике становятся дороже, растет стоимость фондирования, то есть происходит, как говорит ЦБ, ужесточение денежно-кредитных условий.

Низкие котировки и высокие проценты по облигациям привлекают частных инвесторов. Но стоит ли сейчас рядовому участнику рынка заходить в этот сектор?

— Долгосрочные устойчивые уровни по рублевым процентным ставкам гораздо ниже текущих, в результате чего владельцы облигаций получат возможность иметь дополнительный к купону доход за счет роста цены своих портфелей. Таким образом, заходить в долгосрочные ОФЗ сейчас имеет смысл, — считает Ковалёв.

А по словам Марка Гойхмана, делать это пока рановато.