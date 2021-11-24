Американка гадит: США обвалили котировки акций российских компаний

Распространение американскими СМИ необоснованных слухов о якобы возможном вооруженном конфликте между Россией и Украиной привело к панике на российском фондовом рынке. В результате распродажи активов темпы падения котировок стали худшими с весны прошлого года. «Известия» разбирались, стоит ли уже сейчас выкупать сильно подешевевшие ценные бумаги.

Соврут — недорого возьмут

Американские СМИ начали публиковать материалы о якобы возможном вторжении России на Украину еще 11 ноября. Однако широкую публику слухи привлекли лишь после выхода 19 ноября в The New York Times статьи с заголовком «США предупреждают союзников о возможном вторжении России из-за скопления войск возле Украины». В тот же день рублевый и долларовые индексы IMOEX и IRTS просели на 1,89% и 2,17% соответственно.

В воскресенье 21 ноября Bloomberg поддержал нарастающую панику, сообщив, что «американская разведка раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину». В понедельник 22 ноября российские индексы ждало самое серьезное дневное падение с начала пандемии : индекс Мосбиржи просел на 3,58% за сессию, РТС — на 5,55%. Доллар подорожал до 75,07 к рублю впервые с начала июля.

Опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили, что, помимо фактора обострения геополитической обстановки, никаких других причин для столь резкого обвала котировок на российском фондовом рынке не было .

« Именно нагнетание геополитической [напряженности] является ключевой причиной распродаж на нашем рынке. Никаких других факторов, способных обеспечить такое индивидуальное падение нашего рынка в условиях стабильности других площадок, в том числе сырьевых, не появлялось », — говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Американка гадит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эксперт добавляет, что само по себе снижение рынка гиперболизирует масштаб рыночных и геополитических рисков в глазах иностранных инвесторов. Накопленный в очередной раз геополитический дисконт при прочих равных выглядит чрезмерным, а реакция рынка на происходящие события избыточна , учитывая относительно спокойную картину на других развитых и развивающихся площадках.

С ним соглашается и портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Илья Купреев. По его словам, российский рынок не выглядел перегретым и в последние недели торговался с существенными дисконтами к развитым и другим развивающимся рынкам . Тем не менее, у ряда участников рынка мог возникнуть соблазн зафиксировать прибыль с учетом доходности индекса Мосбиржи с начала года более 20% (с учетом дивидендов).

Точка входа

Учитывая неадекватную реакцию инвесторов на непроверенные слухи, главный вопрос сейчас — стоит ли откупать резко подешевевшие активы в надежде на их восстановление . В целом, все опрошенные «Известиями» эксперты посоветовали частным инвесторам быть осторожными в ближайшие дни.

«В настоящий момент на рынке происходит настоящая паника. Как правило, паника говорит о достижении, как минимум, локального дна . Если говорить об облигационном сегменте — он снижается еще с прошлого года, и после заседания ЦБ по ставке в декабре имеет все шансы прекратить падение. Рост ставки уже заложен в цены, при этом рынок ожидает продолжения негативной тенденции. На таком фоне перелом, как правило, и случается, — говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — Аналогичная ситуация и на рынке акций. Западные рынки, скорее всего, продолжат рост до конца года, и негативный фон постепенно будет сглаживаться».

Американка гадит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом Александров отмечает, что привлекательность российских активов стала выше не только ввиду заметного снижения их стоимости, но и из-за ослабления рубля по отношению к доллару . Так что в целом схема с продажей части долларовых активов в портфеле ради обмена валюты по выгодному курсу и покупкой рублевых активов с расчетом на их рост и последующее укрепление рубля может сыграть инвестору на руку.

«Долгосрочные макрофакторы не изменились для публичных компаний. Снижение цены — следствие геополитики, а не экономики. Поэтому относительная стоимость акций стала более привлекательной для покупок. Особенно интересными на этом фоне выглядят топливно-энергетические компании, а также бумаги экспортеров, так как можно ожидать роста их рублевой выручки », — объясняет Александров.

Илья Купреев отметил, что уже состоявшаяся коррекция (к вечеру 23 ноября индексы Мосбиржи и РТС показали дневной рост на 2,43% и 2,38% соответственно) может оказаться благоприятным моментом для покупки российских акций , если геополитическая напряженность будет спадать.