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США предупредили союзников о «готовности России вторгнуться» на Украину

NYT: США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину
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Американская администрация предупредила союзников о якобы планах Москвы по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры, чтобы не допустить подобных действий РФ. Об этом 19 ноября сообщило издание The New York Times, ссылаясь на предупреждение американских спецслужб.

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Авторы публикации Джулиан Е. Барнс и Эрик Шмитт указали, что информацию о возможности «российской агрессии» им передали европейские и американские чиновники.

Разведсообщество Соединенных Штатов убеждено, что нападение РФ якобы произойдет скоро. При этом издание никаких доказательств не приводит.

Какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам тоже неизвестно.

Вместе с тем в Вашингтоне уверены в необходимости подтолкнуть европейские страны к сотрудничеству с Белым домом для координации экономических и военных усилий против России.

«Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном "военном вторжении" РФ на Украину», — приводят подтверждение своей теории источники издания.

При этом одной из основных «краткосрочных угроз», которую обсуждали в Бельгии, стала ситуация на российско-украинской границе, сказано в публикации.

Ранее, 19 ноября, сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину. Парламентарий внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которому сенаторы проголосуют после перерыва на праздники.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

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