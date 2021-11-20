США предупредили союзников о «готовности России вторгнуться» на Украину

Американская администрация предупредила союзников о якобы планах Москвы по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры, чтобы не допустить подобных действий РФ. Об этом 19 ноября сообщило издание The New York Times, ссылаясь на предупреждение американских спецслужб.

Авторы публикации Джулиан Е. Барнс и Эрик Шмитт указали, что информацию о возможности «российской агрессии» им передали европейские и американские чиновники.

Разведсообщество Соединенных Штатов убеждено, что нападение РФ якобы произойдет скоро. При этом издание никаких доказательств не приводит.

Какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам тоже неизвестно.

Вместе с тем в Вашингтоне уверены в необходимости подтолкнуть европейские страны к сотрудничеству с Белым домом для координации экономических и военных усилий против России.

«Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном "военном вторжении" РФ на Украину», — приводят подтверждение своей теории источники издания.

При этом одной из основных «краткосрочных угроз», которую обсуждали в Бельгии, стала ситуация на российско-украинской границе, сказано в публикации.

Ранее, 19 ноября, сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину. Парламентарий внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которому сенаторы проголосуют после перерыва на праздники.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.