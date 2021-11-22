Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с начала июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи за 22 ноября.

Согласно данным биржевой площадки на 19:13 мск, в ходе сегодняшних валютных торгов курс доллара ускорил свой рост до 2,14% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,075 рубля.

Известно, что в последний раз американская национальная валюта стоила больше 75 рублей 8 июля текущего года.

Ранее в понедельник сообщалось, что курс доллара США поднялся до 74,08 рубля впервые с 27 августа.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связали укрепление американской национальной валюты с тем, что в ее пользу играют ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва (ФРС) США, а также скорое повышение процентной ставки.

21 ноября старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявлял, что доллар США в ближайшие полгода сохранит крепкие позиции по отношению к основным мировым валютам, а на фоне газового кризиса евро окажется аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля.