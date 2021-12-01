Турист из России рассказал о высоких ценах на вывозные рейсы из ЮАР

Турист из России Николай рассказал о высоких ценах на вывозные рейсы из ЮАР. Так, стоимость билета составляет более 100 тыс. рублей за место, о чем стало известно в среду, 1 декабря.

«Ситуация у нас следующая: за последние три дня очень много всего происходило. И большое спасибо консульству, что нам позвонили и предложили эвакуационный рейс, который формировался. Сформировалось 200 человек, и нам предложили выехать. Стоимость составляет 111 тыс. рублей. На сегодняшний день мы питаемся за свой счет, проживаем тоже за свой счет. Есть возможность вылететь третьего числа. Пока мы находимся здесь и верим в лучшее», — рассказал Николай.

Ранее сообщалось, что вывозной рейс для туристов из России выполнит авиакомпания Ethiopian Airlines. Цена на рейс выросла в несколько раз.

С 25 ноября многие авиакомпании мира приостановили авиасообщение с ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». По данным Ростуризма на 30 ноября, в ЮАР находятся как минимум 500 российских туристов, среди них нет организованных путешественников.

В ведомстве добавили, что 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва. Список желающих лететь этим рейсом формирует генконсульство РФ в Кейптауне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

В РФ граждан бесплатно прививают от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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