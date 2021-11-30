РФ вводит карантин для пребывающих из стран с высоким распространением «Омикрона»

Россия вводит двухнедельный карантин для пребывающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также стало известно, что в российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из рисковых по завозу нового штамма государств.

«На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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